Una almohada que reduce el ruido y los ronquidos 0:42

(CNN) -- La apnea obstructiva del sueño es un trastorno del sueño grave en el que las personas dejan de respirar durante 10 segundos o más.



Este trastorno causó la muerte del cantante y compositor indio Bappi Lahiri, que falleció el martes en Bombay a los 69 años, según un comunicado de su médico.

¿Cuáles son las señales de advertencia de la apnea obstructiva del sueño y qué se puede hacer al respecto? Pedimos a los expertos en sueño que nos lo expliquen.

Los ronquidos pueden ser un signo clave de la apnea obstructiva del sueño, pero en algún momento de nuestras vidas, todos roncamos. Un resfriado o una alergia pueden bloquear los conductos nasales, unas cuantas copas demasiado cerca de la hora de dormir relajan automáticamente los músculos de la lengua, el paladar y la garganta, y antes de que nos demos cuenta, estamos pasando el aire a través de tejidos blandos, provocando vibraciones que se escapan en forma de ronquido.

"Los ronquidos pueden ser normales y no son algo de lo que haya que preocuparse", afirma la especialista del sueño Rebecca Robbins, instructora de la división de medicina del sueño de la Facultad de Medicina de Harvard.

4 ejercicios fáciles para dormir mejor 3:34

"Cuando se trata de ronquidos fuertes y estridentes, o que son interrumpidos por pausas en la respiración, ahí es cuando empezamos a preocuparnos", dijo Robbins.

publicidad

Se calcula que al menos 25 millones de estadounidenses y 936 millones de personas en todo el mundo pueden padecer apnea obstructiva del sueño, y muchas más no están diagnosticadas.

"Puede dar mucho miedo"

Se llama apnea del sueño "obstructiva" porque, a diferencia de la apnea central del sueño, en la que al cerebro se le olvida ocasionalmente indicarle al cuerpo que respire, la apnea del sueño obstructiva se debe a un bloqueo de las vías respiratorias por tejidos blandos débiles, pesados o relajados.

"Haces el esfuerzo con el vientre y el pecho para intentar que el aire entre y salga, pero debido a la obstrucción en las vías respiratorias superiores, no puedes. Con frecuencia no se es consciente de esta lucha, pero puede ser muy, muy aterradora para cualquiera que la observe", afirma el Dr. Raj Dasgupta, especialista del sueño y profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Si no se trata, la apnea obstructiva del sueño supone un alto riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes de tipo 2 o depresión, e incluso una muerte prematura, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

¿Cómo saber si tus ronquidos se han convertido en un peligro para tu salud? Los expertos del sueño utilizan un cuestionario de sueño con ocho indicadores fáciles de identificar con las siguientes palabras clave.

Ronquidos

Los ronquidos son un indicador clave, por lo que no es de extrañar que encabecen la lista de posibles señales de advertencia. Pero no se trata de un ronquido lastimero y quejumbroso, y desde luego no es un ronquido que alguien pueda calificar de "bonito".

"Estamos hablando de ronquidos fuertes y odiosos, del tipo que ahogaría las conversaciones o se escucharía a través de las puertas cerradas", dijo Dasgupta.

"Algunos de los compañeros de cama de mis pacientes con apnea obstructiva del sueño describen los ronquidos de sus parejas como si escucharan un 'oso moribundo' o una escena de 'Jurassic Park'", añadió.

Cansancio

Estar muy cansado durante el día es un indicador primordial de que se duerme mal. Combinado con los ronquidos, puede ser un síntoma revelador de la apnea del sueño.

"La somnolencia diurna es uno de los principales indicadores de apnea del sueño", afirma Robbins.

"Quedarse dormido en cualquier momento, en un descanso después de comer, en el cine, son síntomas característicos, junto con la fatiga y el hacer retumbar la casa con los ronquidos", dijo Robbins, coautor del libro “Sleep for Success! Everything You Must Know About Sleep But are Too Tired to Ask”.

Observado

Muchas personas, si no es que la mayoría, no saben que roncan por la noche. Tampoco saben que dejan de respirar durante la noche, a menos que la obstrucción sea tan grave que se despierten jadeando y ahogándose.

"La apnea observada en realidad es peor que los simples ronquidos", explica Dasgupta. "Una apnea significa que no hay flujo de aire: no entra ni sale aire. No se respira. La apnea observada es realmente una bandera roja".

Los compañeros de cama suelen ser la clave para identificar la apnea obstructiva del sueño.

"Observar que tu pareja deja de respirar, ronca, tose o jadea son señales de que los ronquidos pueden no ser normales, y entonces es algo que merece la atención de un especialista del sueño", dijo Robbins.

Presión arterial alta

La apnea obstructiva del sueño puede provocar hipertensión. Cada vez que una persona deja de respirar durante unos segundos, el sistema nervioso simpático del cuerpo entra en acción y eleva la presión arterial. Además, el cuerpo libera unas hormonas del estrés llamadas catecolaminas, que también pueden aumentar la presión arterial con el tiempo.

¿Por qué hay más hipertensos hoy en día? 4:24

Aunque tener hipertensión por sí mismo no es un signo de un trastorno del sueño, puede ser una señal de advertencia cuando se combina con otras señales reveladoras. Afortunadamente, los tratamientos para la apnea obstructiva del sueño, como la presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, no solo han demostrado ayudar con la apnea del sueño, sino que también reducen la presión arterial.

IMC

El índice de masa corporal (IMC) es una medida que suele utilizarse para indicar los niveles de peso. Para medir el IMC, los profesionales de la salud utilizan los datos de la estatura y el peso para hacer un seguimiento de los cambios en el peso en relación con la estatura. Se considera que tu peso está en un rango normal si tu IMC se sitúa entre 18,5 y 24,9. Se considera que tienes sobrepeso cuando el IMC está entre 25 y 29,9, y un IMC de 30 o más indica que es obeso.

Las personas obesas o extremadamente obesas, con un IMC de 35 o más, suelen padecer apnea obstructiva del sueño porque el peso extra en la boca, la lengua y el cuello colapsa esos tejidos blandos, lo que dificulta la respiración sin roncar.

"La pérdida de peso puede ser una parte importante de la recomendación del médico para tratar la apnea del sueño", afirma Robbins.

La apnea obstructiva del sueño ha aumentado en todo el mundo a medida que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, pero no se veía con tanta frecuencia antes de la década de 1970, añadió.

"En la medicina del sueño bromeamos diciendo que Humpty Dumpty fue uno de los primeros casos de apnea obstructiva del sueño porque tenía una gran barriga y probablemente tejido extra alrededor del paladar blando. Corría el riesgo de quedarse dormido todo el tiempo y caerse de la pared", dijo Robbins.

Controla el sobrepeso con este superalimento 0:48

"Era una canción infantil y, en su momento, una anomalía. Pero ahora, por desgracia, es cada vez más común con el aumento del índice de masa corporal que registramos en todo el país y en el mundo", añadió.

Edad

El tono muscular se debilita a medida que envejecemos, incluso en el paladar blando y el cuello. Por eso, tener más de 50 años es otra posible señal de que los ronquidos pueden ser, o convertirse, en apnea obstructiva del sueño.

Hay buenas noticias: los estudios están empezando a descubrir que la apnea del sueño en las personas mayores tiende a ser de tipo leve a moderado, mientras que los casos más graves se dan a edades más tempranas.

Cuello

Tener una gran circunferencia de cuello, ya sea por sobrepeso o por genética, es también un indicador clave de una posible apnea obstructiva del sueño.

"Ahora bien, no hay que ser un bicho raro y empezar a medir el cuello de tu ser querido por la noche", dice Dasgupta. "La regla general siempre va a ser un tamaño de cuello de más de 17 pulgadas (43 centímetros) para un hombre, y más de 16 pulgadas (40,6 centímetros) para una mujer lo pondrá en un mayor riesgo de apnea del sueño".

Género

¿Eres hombre? Entonces, por desgracia, eso también te hace correr un mayor riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño. Algunas de las razones pueden ser que los hombres tienden a tener la lengua más gorda y a tener más grasa en la parte superior del cuerpo que las mujeres, especialmente en el cuello. Los hombres también suelen tener más "grasa abdominal", lo que puede dificultar la respiración en general.

"Sin embargo, definitivamente vemos mucha más apnea obstructiva del sueño en las mujeres después de la menopausia", dijo Dasgupta.

La evaluación del riesgo

Ahora es el momento de puntuar tu riesgo. Suma un punto por cada categoría en la que tuviste una respuesta afirmativa. Si obtuviste una puntuación de entre 5 y 8, tienes un alto riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño y debe ser evaluada por un especialista del sueño.

"Las pruebas del sueño hoy en día son mucho, mucho más fáciles de realizar que en años anteriores, cuando solo se podía ir a un laboratorio del sueño", dijo Dasgupta. "No tienes que estar atrapado en el laboratorio con todos estos cables encima, pareciendo Frankenstein. Puedes hacer una prueba de sueño en casa, en tu propia cama, lo cual es agradable".

Pero no ignores tus síntomas, ya que los efectos negativos sobre la salud no deben ser ignorados, dice la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño: "Al igual que una alarma de incendio, los ronquidos son una advertencia de peligro que exige tu atención".

Si tu puntuación está entre 0 y 2, tu riesgo es obviamente bajo, por lo que es probable que los ronquidos no sean una gran preocupación para tu salud. Una puntuación de 3 a 4 te sitúa en un riesgo intermedio, pero eso no significa que debas ignorar tus síntomas, especialmente si compartes cama con un ser querido, dijo Dasgupta.

"Siempre es bueno ser una buena persona, y si afecta a tu compañero de cama, creo que merece la pena ser evaluado", dijo. "Si tu compañero de cama se despierta varias veces durante la noche por tus ronquidos o no puede conciliar el sueño a causa de ellos, entonces ese compañero de cama va a estar privado de sueño, y eso no es bueno para su salud. Así que no siempre se trata de uno mismo".

Tratamientos

El tratamiento de elección para la apnea del sueño es el uso de una presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP. Al empujar el aire hacia los pulmones a través de una máscara nasal, el dispositivo ayuda a mantener las vías respiratorias sin obstrucciones durante toda la noche.

La pérdida de peso puede disminuir significativamente o incluso eliminar la apnea obstructiva del sueño, ya que la pérdida de masa de tejido en la boca, la lengua y el cuello alivia la presión sobre las vías respiratorias. Los médicos también pueden prescribir un aparato bucal diseñado para ampliar las vías respiratorias moviendo la lengua o la mandíbula hacia delante.

Si hay problemas anatómicos, como pólipos nasales, amígdalas o adenoides agrandadas o un tabique desviado, que contribuyen a la apnea, puede recomendarse la cirugía.

Los casos leves de apnea del sueño pueden responder a la "terapia posicional", una forma elegante de decir que se mantiene a los durmientes de lado en lugar de de espaldas durante el sueño, lo que puede mejorar el flujo de las vías respiratorias y reducir los ronquidos.

"Soy un gran fan de las soluciones sencillas y caseras, como coser pelotas de tenis en la parte trasera de las pijamas para evitar que la gente se ponga de espaldas", dice Dasgupta.

"Se puede ser aún más creativo colocando un sostén a la inversa y poniendo pelotas de tenis en las copas", sugirió Robbins.

-- Katie Hunt contribuyó con este reportaje.