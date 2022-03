La desinformación afecta campañas de vacunación contra el covid-19 en Bolivia 3:41

(CNN) -- La Organización Mundial de la Salud trabaja para crear un sistema digital de certificación de la vacunación contra el covid-19, más conocido como "pasaporte", para ayudar a los viajes internacionales en momentos en que un número creciente de países, organizaciones regionales y estados de EE.UU. han creado sus propios programas de certificación de vacunas.

La OMS dijo a CNN en un correo electrónico que su objetivo es celebrar una reunión del "grupo de trabajo técnico" para debatir la "interoperabilidad" de las diferentes redes a principios de abril.

En la actualidad hay al menos cuatro programas de certificación de vacunas a gran escala que el esfuerzo de la OMS está incorporando: el certificado digital covid de la Unión Europea, el programa DIVOC de la India, el VDS-NC de Australia y el pase de salud inteligente utilizado por corporaciones como Apple y Walmart, así como por al menos 22 estados y territorios de Estados Unidos, dijo el Dr. Brian Anderson, médico jefe de Salud Digital en el grupo sin fines de lucro MITRE y cofundador de la Iniciativa de Credenciales de Vacunación.

Anderson dijo que la Iniciativa de Credenciales de Vacunación está trabajando con la OMS, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Asociación Mundial de Salud Digital en "un marco en el que todos esos enfoques puedan ser interoperables y puedan reconocerse mutuamente". Un identificador como un código QR se vincularía a los registros de vacunación de una persona, liberándola de la necesidad de llevar un registro de vacunación en papel.

La OMS ha recomendado sistemáticamente que no se exija una prueba de vacunación como condición para viajar. En una declaración de la 10ª reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS sobre la pandemia, el grupo recomendó que no se exigieran requisitos de vacunación para viajar "dado el acceso limitado a nivel mundial y la distribución no equitativa de las vacunas".

¿Cómo funciona el pase Smart Health de EE.UU.?

Aunque muchos países tienen sistemas sanitarios que permiten la supervisión federal de los registros de vacunación, Estados Unidos no los tiene. El Gobierno de Biden ha dicho en repetidas ocasiones que no habrá un mandato federal que exija la vacunación ni una base de datos de vacunación federal centralizada. Sin embargo, el pase Smart Health se utiliza como forma de mostrar digitalmente la prueba de vacunación en varios lugares, y se espera que otros seis estados pongan en marcha la iniciativa en breve.

Según Anderson, se puede acceder a la tarjeta Smart Health a través de las redes de historiales médicos electrónicos que utiliza la mayor parte de la población estadounidense. "Lo más probable es que su médico de cabecera o el médico de cabecera de sus hijos estén en uno de los dos principales proveedores (de historias clínicas electrónicas) en los que está inscrito el 70% de la población estadounidense", ya sea Cerner o Epic.