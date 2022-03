Los 25 personajes más importantes de los últimos 25 años

Oprah Winfrey es una popular presentadora de televisión estadounidense, quien durante 25 años presentó el galardonado "The Oprah Winfrey Show". Es también empresaria, productora, filántropa y actriz.

En 1985 estuvo nominada a un Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película "The Color Purple" y tiene su propia productora, Harpo Inc, y una cadena de televisión: Oprah Winfrey Network (OWN), que se inauguró en 2011.