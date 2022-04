Las esponjas alojan diversos tipos de bacterias, según estudio 0:49

(The Conversation) -- Probablemente limpias tus zapatos si pisas lodo o algo asqueroso. Pero ¿siempre te quitas los zapatos al llegar a casa?



Hay mucha gente que no lo hace ya que, para muchos, lo último en lo que pensamos cuando llegamos a casa es en lo que llevamos en la suela de los zapatos.

Somos químicos ambientales con una década investigando el ambiente en espacios cerrados y los contaminantes a los que las personas están expuestos dentro de sus propios hogares. Si bien nuestra investigación de ambientes cerrados, a través de nuestro programa DustSafe, no está finalizada, la ciencia parece apoyar la idea de no utilizar zapatos dentro de casa.

Es mejor dejar la suciedad fuera.

¿Qué contaminantes hay en tu hogar?

La gente pasa hasta 90% de su tiempo en casa, de modo que el uso de zapatos no es una cuestión trivial.

El enfoque de las políticas normalmente está en el ambiente exterior, ya sea en la calidad de la tierra o el aire, y los riesgos a la salud pública que esto conlleva. Sin embargo, está creciendo el interés regulatorio sobre la cuestión de la calidad del aire en interiores.

La materia que se acumula en el interior de tu casa no solo incluye el polvo y la suciedad de las personas y las mascotas que sueltan pelo y piel, sino que un tercio de ella proviene del exterior, ya sea que entre con el viento o que lo lleves en las suelas de tu calzado.

Algunos de los microorganismos presentes en los zapatos y suelos son patógenos resistentes a los fármacos, incluyendo gérmenes difíciles de tratar.

Si a ello le añades las toxinas cancerígenas del asfalto y químicos del césped que afectan al sistema endocrino, puede que veas la mugre de tus zapatos con otros ojos.

Algunos contaminantes posibles

Nuestra labor involucra la valoración y medición de la exposición de las personas a sustancias nocivas que se encuentran dentro de nuestros hogares, incluyendo:

genes resistentes a los antibióticos (genes que hacen que las bacterias sean resistentes a los antibióticos)

productos químicos desinfectantes en el entorno doméstico

microplásticos

sustancias químicas perfluoradas (también conocidas como PFAS o "sustancias químicas para siempre", por su tendencia a permanecer en el organismo y no descomponerse) utilizadas de forma generalizada en multitud de productos industriales, domésticos y de envasado de alimentos

elementos radiactivos.

Una de nuestras prioridades ha sido evaluar los niveles de metales potencialmente tóxicos (como el arsénico, el cadmio y el plomo) dentro de los hogares en 35 países.

Estos contaminantes, y en particular el plomo que es una neurotoxina peligrosa, son inodoros e incoloros, de modo que no hay forma de saber si se encuentran en la tierra, las tuberías o en el piso de tu sala.

La ciencia sugiere una conexión fuerte entre el plomo dentro de tu hogar y el que se encuentra en la tierra de tu jardín.

La razón más probable de esta conexión es la suciedad que entra por el viento desde el jardín o la que pisan tus zapatos y tus adorables mascotas.

Esta conexión también resalta la prioridad de asegurarte de que los contaminantes del exterior se queden ahí.

Un artículo del diario The Wall Street Journal argumentaba que no es tan malo usar los zapatos dentro de casa. El autor señalaba que la peligrosa bacteria E. coli, que se desarrolla en los intestinos de muchos mamíferos –incluidos los humanos– está tan ampliamente distribuida que está prácticamente en todas partes. Por lo tanto, no debería sorprender que pueda estar en las suelas de los zapatos (el 96% de las suelas de los zapatos, como señalaba el artículo).

Pero seamos claros: la E. coli es, dicho de forma más sencilla, la bacteria asociada a la caca.

Ya sea la nuestra o la de Fido, tiene el potencial de hacernos enfermar si estamos expuestos a altos niveles. Y seamos sinceros: es simplemente asqueroso.

¿Por qué pasearlo por el interior de tu casa si tienes una alternativa muy sencilla: descalzarte en la puerta?

En definitiva, no usar zapatos es mejor.

¿Hay desventajas en estar sin zapatos en casa?

Más allá del ocasional golpe en algún dedo, desde el punto de vista de la salud ambiental no hay muchos inconvenientes en tener una casa sin zapatos. Dejar los zapatos en el tapete de la entrada también deja patógenos potencialmente dañinos allí.

Todos sabemos que la prevención es mucho mejor que el tratamiento, y quitarse los zapatos en la puerta es una actividad de prevención básica y fácil para muchos de nosotros.

¿Necesitas zapatos de apoyo para los pies? Fácil: basta con tener unos "zapatos de interior" que nunca uses fuera.

En cuanto a la cuestión del "síndrome de la casa estéril", que se refiere al aumento de las tasas de alergia entre los niños, algunos argumentan que está relacionado con los hogares excesivamente limpios.

De hecho, es probable que un poco de suciedad sea beneficiosa, ya que los estudios indican que ayuda a desarrollar el sistema inmune y a reducir el riesgo de alergias.

Pero hay formas mejores y menos asquerosas de hacerlo que andar por la casa con los zapatos sucios. Sal a la calle, ve de excursión, disfruta del aire libre.

Pero no dejes entrar a casa las partes más sucias para que se acumulen y la contaminen.

