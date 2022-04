Kim Kardashian se enteró del "casamiento" de Kourtney cuando ya había sucedido 1:19

(CNN) -- Kim Kardashian no esperaba que el amor llegara con Pete Davidson.

En una conversación en el podcast "Making Space" de Hoda Kotb, Kardashian explicó que había estado soltera por unos 10 meses antes de sentir que estaba lista para salir de nuevo.

"Creo que, sabes, a veces las cosas suceden cuando menos te lo esperas. Era lo último que planeaba", dijo. "Así que, cuando sucedió, estábamos como 'Dios, no estaba planeando esto. Esto no es siquiera en lo que estaba pensando', y simplemente lo hace mucho más dulce y divertido".

En febrero de 2021, Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West.

Kardashian y Davidson aparecieron en un segmento de "Saturday Night Live" juntos el otoño pasado en donde se besaron. Oficializaron su relación en Instagram en marzo.

"Definitivamente, me tomé mi tiempo", dijo Kardashian. "Me tomé, ya sabes, unos 10 meses aproximadamente antes de salir o hablar con alguien. Y simplemente quería ese tiempo para entender y pasar por todo el proceso: '¿estoy tomando la decisión correcta?¿cómo me siento al respecto?' Así que, una vez que pasé por todo eso, finalmente dije 'Creo que ya estoy lista para conocer a alguien. Y, de la nada, se dio".

A pesar de su relación extremadamente pública, Kardashian dice que mantiene algunos aspectos de su tiempo con Davidson en privado.

"Sí creo que mantengo algunas cosas más para mí, en algunos aspectos de mi relación con Pete, y se siente bien saber que tenemos esta conexión y que tenemos esta burbuja de relación en la que vivimos, de la cual mucha gente no sabe", dijo.

Por ahora, Kardashian dijo que el simple hecho de estar con Davidson la hace sonreír.

"Estábamos paseando en el auto ayer y volteé a verlo y dije 'Gracias'. Y él dijo, '¿Qué?'. Así que le agradecí por 'hacer diligencias conmigo, es tan divertido ir a cosas como el doctor o el dentista, simplemente hacer mandados. Me estoy divirtiendo tanto".