¿Qué es el cifrado de extremo a extremo que quiere Elon Musk para Twitter?

(CNN Español) -- La semana pasada trajo consigo una noticia que cimbró a la industria de la tecnología. El lunes 25 de abril, Twitter aceptó la oferta de compra que le hizo Elon Musk por aproximadamente US$ 44.000 millones, por lo que ahora el empresario estadounidense es el nuevo dueño de la red social.

A partir de ese momento (y, de hecho, desde antes), Musk publicó una avalancha de tuits sobre cambios para Twitter. Uno de los que más llamó la atención fue uno del 27 de abril, cuando dijo que los mensajes directos (DM) de la plataforma deberían tener cifrado de extremo a extremo "como Signal, para que nadie pueda espiar o piratear sus mensajes".

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022