Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol: cartelera, horario y cómo ver en vivo la pelea

(CNN Español) -- Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para una de las peleas más esperada del año. El pugilista regresa al ring después de más de cinco meses fuera para medirse al campeón Dmitry Bivol. El Canelo tuvo una buena actividad en 2021, pero decidió tomar un respiro para afrontar el 2022 con grandes enfrentamientos.

Además, Saúl Álvarez recibió el galardón de mejor boxeador del año 2021 que fue otorgado por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA, por sus siglas en inglés).

El mexicano ha triunfado en la categoría de peso mediano y ha logrado los cuatros cinturones de las diferentes organizaciones (OMB, AMB, CMB y FIB). En cambio, en este 2022, competirá en una categoría superior para retarse ante Bivol por el título semipesado de la AMB. Canelo busca nuevos éxitos tras la victoria ante Caleb Plant, según las Asociación Mundial de Boxeo.

🇲🇽 ¡Es oficial! #CaneloBivol

Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede.

🇺🇸 It's happening! #CaneloBivol

I will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD

— Canelo Alvarez (@Canelo) February 25, 2022