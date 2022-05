Tom Brady acaba de revelar lo que hará después de retirarse

Nueva York (CNN Business) -- Tom Brady, el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, intentará convertirse también en el mejor locutor de la liga... cuando por fin se retire.

Brady, siete veces campeón del Super Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra y los Buccaneers de Tampa Bay, llegará a Fox Sports cuando concluya su carrera como jugador, según anunció la cadena este martes.

"En el transcurso de este acuerdo a largo plazo, Tom no solo narrará nuestros partidos más importantes de la NFL con Kevin Burkhardt, sino que también servirá como embajador para nosotros, en especial con respecto a las iniciativas promocionales y de los clientes", dijo Lachlan Murdoch, CEO de Fox Corporation, en la llamada posterior a los resultados de la compañía en la mañana de este martes.

La noticia de que Brady se unirá a Fox llega justo cuando muchos locutores de la NFL de larga data han cambiado de cadenas en los últimos dos meses.

ESPN anunció en marzo que Joe Buck y Troy Aikman dejaban Fox para dirigir las retransmisiones de "Monday Night Football" de la cadena.

A finales de ese mes, Amazon reveló que Al Michaels y Kirk Herbstreit serán los locutores de la cobertura exclusiva de Prime Video de "Thursday Night Football" a partir de la próxima temporada. Michaels dejará su puesto en "Sunday Night Football" para asumir el nuevo cargo.

El fichaje de Brady representa una gran noticia para Fox Sports. El mariscal de campo es una de las figuras más conocidas del deporte y la cultura pop. Su nombre por sí solo debería hacer que algunos nuevos espectadores lo sintonizaran.

El momento exacto en que Brady se incorporará a Fox Sports, por supuesto, aún no se ha definido. Después de retirarse brevemente esta temporada, el mariscal de campo dijo en marzo que regresaría a los Buccaneers de Tampa Bay la próxima temporada.

Brady, quien cumple 45 años en agosto, ha jugado 22 temporadas en la NFL.

"Emocionado, pero con muchos asuntos pendientes en el campo con los @Buccaneers", tuiteó Brady este martes.

