Última hora de la guerra en Ucrania: Rusia dispara misiles hipersónicos contra Odesa

Resumen en video de la guerra Ucrania - Rusia: 9 de mayo 10:44

(CNN Español) -- Un centro comercial y dos hoteles fueron alcanzados por ataques militares rusos este lunes en la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania.

Tres misiles Kinzhal —los nuevos misiles hipersónicos de Rusia— fueron disparados desde un avión y alcanzaron un "objetivo de infraestructura turística", dijo Sergey Bratchuk, portavoz de la administración militar regional de Odesa.

Dos personas fueron hospitalizadas por el impacto del misil, dijo Bratchuk. CNN no pudo confirmar los heridos.

Bratchuk no identificó el objetivo, pero CNN ha geolocalizado y verificado la autenticidad de dos videos que circulan en las redes sociales, que muestran importantes daños en un hotel de la localidad de Zatoka. Uno de los videos fue publicado por primera vez por el Ayuntamiento de Odesa.

Este es el segundo hotel de la región de Odesa que fue atacado este lunes. No está claro por qué fueron atacados los dos hoteles, ni quiénes pudieron haberse alojado en ellos.

publicidad

Un centro comercial también fue alcanzado por siete misiles, según el Mando Operativo Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cinco personas resultaron heridas y una murió en el ataque, dijo.

En tanto, los incendios provocados por los ataques con misiles en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, fueron extinguidos, informó este lunes por la noche el Servicio Estatal de Emergencias del país.

Odesa bajo nuevos ataques con misiles rusos 0:42

Una persona murió y cinco fueron hospitalizadas, según las autoridades ucranianas. Todavía se está aclarando la información detallada sobre otros heridos y posibles víctimas, dijeron.

El misil hipersónico: El nuevo misil Khinzal debutó en combate al principio de la guerra y solo se ha utilizado una vez antes, según fuentes de inteligencia occidentales. Lleva una carga útil convencional de hasta 480 kilogramos.

Los ataques causaron grandes daños, con imágenes de la ciudad que muestran una devastación generalizada. Uno de los ataques con misiles en el distrito de Suvorov incendió tres almacenes con una superficie total de 1.200 metros cuadrados, según funcionarios ucranianos.

Un poco de contexto: Odesa y sus alrededores han visto un fuerte aumento de los ataques en la última semana, con las fuerzas rusas utilizando submarinos, barcos de superficie y aviones para lanzar misiles.

Recuperan 44 cadáveres de los escombros en la ciudad ocupada de Izium

Los cuerpos de 44 civiles fueron encontrados entre los escombros de un edificio de cinco plantas en la ciudad de Izium, actualmente controlada por las tropas rusas, según el jefe de la administración militar regional de Járkiv, Oleh Syniehubov

Syniehubov dijo que el edificio había sido "completamente destruido por los ocupantes". No está claro cuándo ocurrió el ataque.

Las fuerzas rusas controlan Izium desde hace casi dos meses. Antes de eso, la ciudad estaba muy disputada y era intensamente bombardeada.

Syniehubov dijo que los lugareños que se habían quedado en Izium habían excavado el lugar. Dijo que "no había equipo especial para desmantelar los escombros, todo se hace a mano. Y, por supuesto, no se hace a todas horas. Cuando no hay bombardeos, la gente sale y trata de desmantelar esos bloqueos".

Lo que no está claro es si las fuerzas rusas en la zona estaban al tanto de la operación y permitieron la recuperación de los cuerpos.

Syniebuhov dijo que desde la ocupación de Izium se había evacuado a unas 1.700 personas mientras existía lo que denominó un "corredor verde". "Después de eso, los ocupantes no permitieron que se sacara a la gente ni que se llevara allí ayuda humanitaria".

También dijo que una ciudad cercana a Járkiv —Tsirkuny— había sido liberada y describió la escena allí como un "crimen de guerra total".

"Hay muchas casas destruidas, muchos edificios de oficinas, escuelas. Hay cadáveres, cuerpos de civiles. Los ocupantes ni siquiera se llevaron a sus propios soldados, están en las calles, en casas particulares, etc. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer para limpiar todo".

La OMS verifica 200 ataques a centros sanitarios en Ucrania desde el inicio de la guerra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó 200 ataques contra instalaciones sanitarias en Ucrania desde el comienzo de la guerra, dijo este martes el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien instó a Rusia a "detener esta guerra".

Desde Kyiv, tras pasar dos días en Ucrania, Tedros dijo estar "profundamente conmovido" por lo que había visto y oído.

Tedros dijo que los ataques a las instalaciones sanitarias "deben cesar", y añadió: "Hay una medicina que la OMS no puede suministrar, y que Ucrania necesita más que ninguna otra, y es la paz".

"Así que seguimos pidiendo a la Federación Rusa que detenga esta guerra", dijo.

Tedros dijo que había discutido la situación sanitaria del país con funcionarios ucranianos y afirmó que la OMS seguirá apoyando el sistema sanitario de Ucrania.

Así quedó este hospital luego de ataque militar ruso 0:49

"Mi mensaje a todo el pueblo de Ucrania es que la OMS está con ustedes", dijo.

El jefe de la OMS dijo que, a pesar de la devastación, también ha visto una "extraordinaria resistencia" en Ucrania, ya que la gente trata de restablecer sus vidas.

"El tiempo que he pasado aquí me ha afectado muy personalmente", dijo.

Como alguien, yo mismo, que creció en una zona de guerra, entiendo muy bien cómo se siente la gente de Ucrania. Conozco el impacto, conozco la devastación de la guerra de primera mano y me sentí muy, muy triste cuando Rusia invadió Ucrania", añadió.

Las fuerzas rusas refuerzan su presencia en la frontera cerca de Járkiv, según el ejército ucraniano

El ejército ruso está reforzando su presencia a lo largo de la frontera norte mientras las fuerzas ucranianas contraatacan alrededor de la ciudad de Járkiv, dijo este martes el ejército ucraniano.

"El enemigo mantiene ciertas fuerzas y medios de defensa aérea en la región de Belgorod [en Rusia] en modo de plena disposición", dijo el Estado Mayor, y "sigue centrando sus esfuerzos en la defensa de las fronteras ocupadas para impedir el avance de unidades de nuestras tropas hacia la frontera estatal".

Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, se encuentra a unos 39 kilómetros de la frontera con la región rusa de Belgorod.

Se espera que el enemigo continúe con acciones desafiantes en la frontera estatal [con] Ucrania para frenar las acciones de las fuerzas armadas ucranianas", dijo el Estado Mayor.

Funcionarios locales ucranianos en áreas al sur de Járkiv informaron este lunes que algunas unidades rusas se habían movido hacia el norte, posiblemente para tratar de reforzar las líneas de suministro rusas desde Belgorod. CNN no puede confirmar el movimiento.

La semana pasada, un video que circulaba en Telegram mostraba a las fuerzas ucranianas retomando el pueblo de Molodova, a solo 21 kilómetros al sureste de la frontera entre Ucrania y Rusia. CNN ha geolocalizado y verificado la autenticidad del video.

Japón amplía las sanciones contra Rusia, incluyendo a su primer ministro y a los oligarcas

Japón amplió este martes las sanciones contra Rusia, congelando los activos de más de 130 personas, incluido el primer ministro Mijaíl Mishustin.

Las nuevas sanciones afectan a ocho ciudadanos rusos y a 133 miembros de las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk, en el este de Ucrania, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en un comunicado.

La lista incluye a Mishustin, al oligarca Vladimir Bogdanov y a los familiares del oligarca Gennady Timshenko, según el ministerio. Se desconoce si estos funcionarios tienen activos en Japón.

Japón también amplió su prohibición de exportación a otras 71 organizaciones rusas, entre ellas fabricantes e institutos de investigación, según el comunicado.

Algunos antecedentes: Desde marzo, Japón ha introducido una serie de sanciones contra Rusia, incluido el congelamiento de los activos del presidente Vladimir Putin y de los miembros de su familia en respuesta a la invasión.

Rusia ha respondido imponiendo sus propias sanciones a Japón, como la prohibición de entrada de funcionarios japoneses, incluido el primer ministro Fumio Kishida.