Última hora de la guerra en Ucrania: Rusia está "muy preocupada" por una contraofensiva

(CNN Español) -- Rusia reunió unos 20 grupos tácticos de batallones en Belgorod —ciudad rusa cercana a la frontera ucraniana— y está preocupada por la posibilidad de contraataques ucranianos, según un alto funcionario ucraniano.

"Según el Estado Mayor [de las fuerzas armadas ucranianas], están muy preocupados por nuestra contraofensiva en la región de Járkiv, en el norte de la región de Járkiv, para ser precisos", dijo a la televisión ucraniana Vadym Denysenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania.

Sin embargo, las fuerzas rusas tienen fuerza suficiente para atacar de nuevo la zona, dijo.

Combates al sur: Las batallas más activas de este miércoles están más al sur, dijo Denysenko, "en la dirección de Luhansk. Se trata de Rubizhne, Severodonetsk".

Desmintió la afirmación hecha por el Ministerio de Defensa ruso este martes de que las fuerzas rusas habían llegado a la frontera de Luhansk.

Las fuerzas rusas están tratando de romper el sur de Izium para tomar otras partes de la región de Donetsk, pero ha habido poco movimiento en el terreno.

"En la dirección de Izium, llevan a cabo un reconocimiento aéreo bastante masivo, en primer lugar. Se trata más de drones que de aviación", dijo Denysenko.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y a los "amigos" de su país en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la aprobación de un proyecto de ley por el que Washington entregará ayuda por valor de US$ 40.000 millones a Ucrania en medio de la actual invasión rusa.

La Cámara aprobó el proyecto de ley este martes por la noche con un amplio apoyo bipartidista, por 368 votos a favor y 57 en contra. Los 57 votos en contra de la medida fueron de los republicanos.

I thank @SpeakerPelosi and all friends of 🇺🇦 in 🇺🇸 House of Representatives for the quick approval of the law on additional financial support for our state initiated by @POTUS. We are looking forward to consideration of this important document for us by the Senate.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022