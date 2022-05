Masacre de Buffalo: ella acababa de llegar a la tienda para tomar un helado con sus hijas cuando la gente empezó a gritar y a huir

Sospechoso del tiroteo en un supermercado no pertenecía a Buffalo 0:23

(CNN) -- Dominique Calhoun y sus hijas estaban comprando un helado en el supermercado Tops Friendly Markets de Buffalo, Nueva York, una tarde de sábado de primavera. Acababan de entrar en el aparcamiento, listas para salir, cuando el horror comenzó a desarrollarse.

"La gente empezó a gritar y a salir corriendo del aparcamiento de Tops, así que dimos marcha atrás y aparcamos justo enfrente, en el aparcamiento de Family Dollar", dijo Calhoun a Spectrum News 1 Buffalo, filial de CNN.

"Y fue entonces cuando salí y vi todos los cuerpos que estaban tirados en la parte delantera. La gente estaba llorando, la gente estaba corriendo, la gente estaba tratando de ver si sus seres queridos estaban en el interior, los oficiales estaban llegando, camiones de bomberos, ambulancias, y era solo una situación horrible".

Alrededor de las 2:30 de la tarde, un atacante que llevaba equipo táctico y estaba armado con "un arma de asalto" disparó y mató a tres personas en el aparcamiento e hirió a una cuarta, dijo el fiscal del distrito del condado de Erie, John J. Flynn.

El sospechoso entró entonces en la tienda e intercambió disparos con un guardia de seguridad armado, que era un miembro retirado del Departamento de Policía de Búfalo. La bala del guardia no tuvo efecto debido al pesado equipo táctico del sospechoso, dijo Flynn.

Diez personas murieron y otras tres resultaron heridas en la tienda situada en un barrio predominantemente negro de la segunda ciudad más poblada del estado. Once de las víctimas eran negras.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Payton S. Gendron, un hombre blanco de 18 años de Conklin, Nueva York. Al parecer, había viajado unos 320 kilómetros hasta la tienda y había retransmitido en directo el ataque.

El presunto atacante dijo a las autoridades que su objetivo era la comunidad negra, según un funcionario familiarizado con la investigación. Hizo declaraciones inquietantes describiendo su motivo y estado mental tras su detención, dijo el funcionario.

El comisionado de la Policía de Búfalo, Joseph Gramaglia, dijo este domingo que el ataque fue un crimen de odio racista y que será procesado como tal.

Los investigadores creen que el pistolero actuó por su cuenta y que estuvo en Buffalo un día antes del tiroteo para hacer un reconocimiento en la tienda Tops, dijo Gramaglia.

Las autoridades también descubrieron otra información que indica que el presunto tirador estaba "estudiando" ataques de odio y tiroteos anteriores, dijo un funcionario familiarizado con la investigación.

El tirador de Buffalo se agachó "al estilo del ejército" mientras disparaba a la gente, dice un testigo

Calhoun fue uno de los varios testigos que describieron el terror y el caos durante el tiroteo masivo.

Grady Lewis había comprado en la tienda y estaba tomando un sorbo de su zumo fuera cuando escuchó siete u ocho disparos.

"Supe que era... un disparo y no un petardo. Así que miré hacia arriba y vi humo ... y un tipo con un traje militar completo disparando a la gente", dijo.

Lewis dijo que el pistolero estaba agachado "al estilo del ejército... disparando a la gente", y que vio víctimas heridas en el aparcamiento. "No tenía mi teléfono encima y solo gritaba para que alguien llamara a la policía. Todavía no me creo lo que ha pasado", dijo.

Las fuerzas del orden llegaron dos minutos después de que comenzara el tiroteo, dijo Lewis, y el sospechoso se rindió.

"Salió, se puso la pistola en la cabeza, en la barbilla. Luego la dejó caer y se quitó el chaleco antibalas, luego se puso de manos y rodillas y puso las manos en la espalda", dijo Lewis, describiendo la detención. "Pensé que le iban a disparar, pero no lo hicieron".

El sospechoso se entregó a la policía y fue puesto bajo custodia. Fue acusado de asesinato en primer grado el sábado, dijo la fiscalía, y se declaró inocente.

"Estoy triste, dolida y enfadada, porque nunca pensé que hubiera ocurrido aquí, en la ciudad de Buffalo", dijo la residente Liz Bosley a Spectrum News. "Sé que tenemos muchas matanzas, pero nunca habría pensado que tendríamos una masacre... aquí en Buffalo".

Travis Caldwell de CNN contribuyó a este informe.