OPINIÓN | Por qué importa que "Top Gun: Maverick" sea mucho mejor que la original

Nota del editor: Sara Stewart es una escritora de cine y cultura que vive en el oeste de Pensilvania, en EE.UU. Las opiniones expresadas aquí son únicamente suyas. Ver más artículos como este en CNNe.com/opinion.

(CNN) -- El siguiente artículo de opinión contiene ligeros spoilers de "Top Gun: Maverick".

"Top Gun: Maverick" puede ser el éxito de taquilla del año gracias a una tormenta perfecta de circunstancias. Es el fin de semana del Día de los Caídos; la gente se siente un poco más aventurera; todo el mundo necesita escapar de los horrores del mundo real; y... Tom Cruise.

Cruise, una de nuestras últimas estrellas de cine auténticas, es quien supuestamente insistió en que esta película, rodada en 2019, no se estrenara en una plataforma de streaming. Y maldita sea, tenía razón. Este glorioso éxito de taquilla exige ser visto en la pantalla más grande posible, y agárrate a las palomitas, porque las acrobacias aéreas reales deben ser experimentadas en alta definición para ser creídas. (El decano académico del Instituto de Aeronáutica de Pittsburgh estaba sentado detrás de mí en nuestra proyección. Su crítica: "¡Fantástico!").

Y lo que es más importante, "TGM" logra la complicada maniobra de recuperar toda la adrenalina y la bravuconería que hicieron de la primera "Top Gun" un hito indeleble de los años 80, al tiempo que elimina algunos de sus elementos más tóxicos y actualiza (al menos ligeramente) su visión del mundo. Su política es lo suficientemente vaga como para que casi todo el mundo salga del cine aplaudiendo. ¿Quién sino Pete "Maverick" Mitchell podría unir a este país profundamente fracturado?

Por mucho que la original fuera un producto de tu época, la atrasada "Top Gun: Maverick" logra ser la secuela perfecta por ahora, cargada de melancolía y mortalidad, pero que sigue luchando por el significado y la gloria. Puede que sea la primera película desde el comienzo de la pandemia que nos recuerde realmente la pura diversión que se puede tener en una experiencia teatral común.

No sé cuánto tiempo ha pasado desde que vimos "Top Gun" en 1986, pero alerta de spoiler, está bastante anticuada: la saga de pilotos de combate del difunto director Tony Scott encarna el espíritu machista rojo, blanco y azul de los años de Reagan, con un héroe temerario que literalmente se carga a los rusos.

En la película de Scott no existe el subtexto. El protagonista canalla se llama Maverick. El tipo que es frío bajo presión se llama Iceman (Val Kilmer). El compinche torpe se llama Goose (Anthony Edwards). El jefe que regaña a la gente por violar el protocolo es Stinger (James Tolkan).

En una película sobre un personaje con un profundo desprecio por la autoridad, bueno, aquí hay un diálogo sutil:

Iceman: "No me gustas porque eres peligroso".

Maverick: "Así es, Iceman. Soy peligroso".

LOL.

La "Top Gun" original también se las arregló para ser una de las películas más (¿intencionadamente?) homoeróticas de la década gracias a su escena de voleibol de playa bañada por el sol y a los pilotos masculinos que se dicen cosas como "esto me la pone dura" mientras ven videos de aviones de guerra. Pero también está plagada de sexismo, desde la forma en que los reclutas de Top Gun se ríen de Charlie de Kelly McGillis cuando debate la autorización de seguridad con Maverick, hasta frases como la de Iceman: "La placa para los suplentes está en el baño de mujeres".

También es el tipo de película en la que se supone que Maverick sigue a una mujer hasta el baño y le sugiere que lo hagan en la encimera para que se vea como algo sexy, no como algo espeluznante. No puedo hablar en nombre de todas las mujeres, pero este es el tipo de cosas que hacen que una chica sienta que una película no se ha hecho pensando en ella.

Bajo la dirección de Joseph Kosinski ("Oblivion"), el Maverick más viejo y escarpado de Cruise parece haber crecido y cambiado. Todavía le pesa el dolor por la muerte de su compañero de equipo, Goose, y siente que sus capacidades se han reducido. Esa ambición de enseñar que bromeó al final de la primera película no funcionó tan bien. No parece que le haya ido mejor en el plano romántico; tal vez la táctica de reclutar a todo un bar para cantar borracho con los Righteous Brothers para enamorar a su amor no haya envejecido del todo bien.

Lo que rompe con la historia sexista de "TGM" es la adopción de un tipo diferente de masculinidad. La película es una exploración de lo que supone ser increíblemente bueno en una cosa -¡sí, él sigue siendo peligroso en el aire! -- y ser muy vulnerable en otras áreas. Uno de los puntos álgidos de la película es una breve y emotiva escena entre Cruise y Kilmer, en el papel del almirante Tom "Iceman" Kazansky, ahora enfermo; los antiguos adversarios han forjado una amistad en las décadas posteriores. Jennifer Connelly interviene como el antiguo y nuevo amor de Pete, la dueña del bar Penny Benjamin, y si hay una actriz que realmente irradia que no acepta ninguna mierda, esa es Connelly. Penny lleva a Pete a navegar, solo para descubrir que -a pesar de ser un marino- no tiene ni idea de qué cuerda es cada una.

En la película incluso se utiliza su nombre real la mayor parte del tiempo: a veces es Maverick, pero la mayor parte del tiempo es simplemente Pete.

Pero no te equivoques: aquí no falta la acción verdaderamente embriagadora. El nuevo grupo de reclutas de Top Gun, a los que Maverick trae por Iceman para que les enseñe una misión súper traicionera, son rocambolescos y engreídos en todas las mejores formas. Pero no son imbéciles al respecto, con la posible excepción de "Hangman" (Glen Powell, en el personaje de Iceman).

También son un grupo más diverso, con algunos actores no blancos y una mujer piloto (Monica Barbaro) que nunca es representada como menospreciada o acosada por sus compañeros. Es importante destacar que la película también hace un gran esfuerzo, que es bastante emocionante de ver, para mostrar lo duro que es volar en misiones como esta: el peso aplastante sobre tu cuerpo mientras subes en línea recta, la cercanía a la muerte que te destroza los nervios.

"TGM" es el último proyecto que explota nuestra nostalgia por las películas de acción y actualiza, o directamente se burla, de viejos estereotipos. La película de Sandra Bullock "The Lost City" modificó la fórmula de "Romancing the Stone" con una encantadora interpretación de Channing Tatum como héroe masculino beta. Y la serie de Peacock "MacGruber", infravalorada por la película de 2010, está protagonizada por Will Forte en una parodia perfecta de las odiosas estrellas de acción de los años 80 que se saltan las normas. (La secuencia más hilarante de la película "MacGruber" se basa en gran medida en la escena de sexo de "Top Gun").

En el fondo, por supuesto, "Top Gun: Maverick" sigue insistiendo en el excepcionalismo americano, en la idea de que ser engreído y difícil y romper las reglas forma parte del heroísmo patriótico. Es belicosa de tal forma que no deja de ser problemática: ¿en qué realidad está bien que Estados Unidos bombardee los almacenes de uranio de otro país (sin nombre), incluso si se da a entender sugestivamente que Rusia es una paria mundial? Hay algunas preocupaciones diplomáticas legítimas en torno al principal punto de la trama de la película. Aunque Cruise ha dicho que nunca pensó en la película original como propaganda, se dice que la película original inspiró un aumento de alistamientos militares. Y, como ha dicho Cruise en una reciente entrevista sobre "TGM", él y el resto del reparto y el equipo "trabajaron con la Marina y la escuela de Top Gun para formular cómo rodarla de forma práctica". Así que no es una película pro-militar.

Pero, sobre todo y honestamente, son dos horas de pura diversión visceral en la gran pantalla, que se siente muy retro. En el mejor sentido posible.