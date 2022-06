Lo que hay que ver en la primera audiencia del Congreso sobre la insurrección del 6 de enero

Comisión que investiga insurrección presentará material inédito 2:21

(CNN) -- La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero utilizará su primera audiencia pública en horario de máxima audiencia este jueves para exponer el caso de que el expresidente Donald Trump estaba en el centro de una conspiración para anular las elecciones de 2020 y evitar la transición de poder, según informaron.

El panel revelará nuevas pruebas que, según sus ayudantes, ayudarán a "conectar los puntos" entre las mentiras electorales de Trump, sus intentos de anular la victoria electoral de Joe Biden en 2020 y la violencia que se desató el 6 de enero de 2021, cuando los alborotadores irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento de detener el recuento de los votos electorales.

Los ayudantes de la comisión han descrito la primera audiencia pública, que tendrá lugar en horario de máxima audiencia, como la salva de apertura de la comisión, adelantando lo que está por venir en el mes de audiencias previstas.

Esto es lo que se puede esperar:

Nuevo video e intento de trazar una línea directa entre Trump y la violencia

Este jueves, la comisión planea mostrar un video inédito de testimonios recogidos durante las declaraciones a puerta cerrada que incluyen entrevistas con ayudantes de la Casa Blanca de Trump, funcionarios de la campaña y miembros de la familia de Trump.

Los asesores de la comisión dijeron que también planean mostrar un video para recordar al público lo que sucedió el 6 de enero cuando el Capitolio fue invadido por una turba violenta. "Vamos a devolver al pueblo estadounidense a la realidad de esa violencia y recordarles lo horrible que fue", dijo un asesor.

La comisión dijo que la "gran mayoría" del video que planea mostrar no se ha visto públicamente antes.

Ese video se complementará con el testimonio en vivo de dos testigos que vieron de cerca a los alborotadores: la agente de policía del Capitolio de EE.UU. Caroline Edwards, que fue una de las primeras heridas por los alborotadores el 6 de enero, y el documentalista Nick Quested, que tuvo un acceso único a los miembros de las milicias que participaron en el ataque.

La comisión tratará de utilizar esas pruebas para trazar una línea directa entre Trump y los grupos que perpetraron la violencia el 6 de enero. El presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la vicepresidenta, Liz Cheney, harán los discursos de apertura y serán ellos quienes interroguen a los testigos el jueves, dijeron sus ayudantes.

Aunque las audiencias no serán la última palabra del panel —está previsto que se elabore un informe a finales de año—, es la oportunidad de mayor perfil del panel para convencer al público, cuyas opiniones se han endurecido, de por qué debería preocuparse por lo que ocurrió el 6 de enero. Trump y sus aliados republicanos en el Congreso están preparando su propia contraprogramación para atacar el trabajo de la comisión como un ataque político a Trump.

La campaña de presión de Trump y su inacción el 6 de enero

La audiencia de este jueves es la primera de una serie planeada este mes para ilustrar lo que la investigación de meses del panel sobre el 6 de enero ha descubierto. Los ayudantes dijeron que la audiencia inicial serviría para exponer un resumen de los hallazgos de la comisión, que todos apuntan al propio Trump.

Los dos testigos que declararán este jueves jugarán un papel clave en esa declaración de apertura.

"Esperamos que relaten sus experiencias, en particular lo que vieron y escucharon de los alborotadores que intentaron ocupar el Capitolio, de los alborotadores que intentaron impedir el traspaso de poderes", dijeron a los periodistas los asistentes de la comisión.

Se espera que las futuras audiencias se basen en lo que ocurra este jueves por la noche. CNN informó previamente de que el exfiscal general en funciones Jeffrey Rosen y su entonces adjunto, Richard Donoghue, fueron invitados por la comisión a testificar durante una de sus audiencias públicas.

Rosen y Donoghue han hablado previamente con la comisión a puerta cerrada sobre la campaña de presión de Trump contra altos funcionarios del Departamento de Justicia para que investiguen denuncias infundadas de fraude electoral.

También se espera que el testimonio proporcionado por personas cercanas al ex vicepresidente Mike Pence aparezca, de alguna manera, durante la serie de audiencias. Trump y sus aliados montaron una campaña de presión contra Pence para convencerle de que ayudara a anular el resultado de las elecciones, y los entonces ayudantes del exvicepresidente han detallado las preocupaciones que tenían sobre su seguridad antes y durante el 6 de enero.

También se espera que el panel se centre en lo que Trump estaba haciendo, y no haciendo, mientras se desarrollaba la violencia en el Capitolio, vinculando la inacción del ex presidente con su papel en el centro de una conspiración más amplia.

La comisión tiene en su poder videos de declaraciones con exfuncionarios de Trump y miembros de la familia Trump, incluyendo a Ivanka Trump y Jared Kushner, que estaban con el presidente el 6 de enero y pueden hablar de lo que estaba haciendo ese día. Algunas de esas imágenes se revelarán durante la primera audiencia, pero también podrían aparecer durante presentaciones posteriores.

Video del círculo íntimo de Trump

La comisión llevó a cabo más de 1.000 declaraciones a puerta cerrada como parte de su investigación, incluyendo a varios miembros del círculo íntimo de Trump: la hija Ivanka Trump y el yerno Jared Kushner y los altos asesores de la Casa Blanca Hope Hicks y Stephen Miller.

Ahora es probable que esas deposiciones jueguen un papel clave en las audiencias públicas, incluso si los aliados de Trump no planean testificar públicamente, según los asistentes de la comisión.

Los asesores dijeron que actualmente no hay planes para publicar las transcripciones de las declaraciones, lo que significa que las audiencias solo incluirán fragmentos de lo que se dijo a puerta cerrada. Sin embargo, el video podría proporcionar una nueva visión de lo que los miembros de la familia de Trump pensaban sobre la presión del expresidente para anular las elecciones de 2020.

Los ayudantes de la comisión también señalaron que la audiencia de este jueves incluirá un nuevo video del violento ataque en el propio Capitolio. El video del disturbio creó algunos de los momentos más dramáticos del juicio político de 2021 en el Senado, y los ayudantes dicen que la mayor parte del video que el la comisión planea mostrar en las audiencias no se ha visto previamente.

Lo que estará ausente: la oposición

Aunque la audiencia de la comisión de este jueves tendrá todos los adornos de una típica audiencia del Congreso —un presidente, declaraciones de apertura, testigos— faltará un componente clave: la oposición.

Los asistentes dijeron que Thompson, demócrata, y Cheney, republicano, serán los que más hablen durante la audiencia de apertura, mostrando cómo la comisión es el producto de un esfuerzo bipartidista.

Pero aunque la comisión del 6 de enero está formado por cinco demócratas y dos republicanos, todos trabajan con el mismo objetivo de mostrar cómo Trump estuvo en el centro del ataque al Capitolio.

Eso dará a la comisión más control sobre lo que ocurra este jueves. No habrá interrupciones, exabruptos o grandilocuencia por parte de los opositores a la comisión, como ocurrió durante las audiencias de impeachment de la Cámara de Representantes en 2019. Pero la configuración también significa que corre el riesgo de que el jueves termine sintiéndose más como una larga presentación que como una audiencia del Congreso.

Para Trump y sus aliados —que han atacado repetidamente a la comisión a medida que se acercaban sus audiencias— las críticas a las mismas tendrán que venir de fuera. Eso no quiere decir que no tengan una plataforma: Fox no tiene previsto emitir la audiencia este jueves, por lo que los presentadores conservadores del canal pueden ofrecer una contraprogramación en tiempo real.