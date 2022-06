Llega un respiro del calor récord, pero no durará mucho

(CNN) -- Más de 65 millones de personas en más de una docena de estados están bajo alerta de calor este jueves. Desde los valles de Ohio y del Mississippi hasta el sureste, las temperaturas estarán por encima de los 32 °C, con niveles de índice de calor que superarán los 37 °C.



Los cortes de electricidad continúan por tercer día en Ohio. Más de 65.000 clientes siguen sin electricidad en el estado, donde se mantienen los avisos por calor este jueves. Otros 137.000 clientes están sin electricidad en Wisconsin y Michigan, donde las temperaturas también estarán hasta 5 °C grados por encima de lo normal.

A partir de este jueves comenzará a tomar forma una tendencia a la baja en el calor y la humedad a través de los estados en el Alto Medio Oeste como Minnesota y las Dakotas. El breve respiro avanzará al Valle del Ohio, al Atlántico Medio y al Noreste este fin de semana. El sábado, las temperaturas estarán entre 5 y 13 grados por debajo de lo normal desde Columbus, Ohio, hasta Portland, Maine.

El jueves, Cleveland, Ohio, alcanzará los 32 °C, pero cuando llegue el sábado, solo 48 horas después, la temperatura máxima bajará a 21 °C.

Filadelfia experimentará un descenso similar en 24 horas, pasando de una temperatura máxima de 32,7 °C grados el viernes a una máxima de 23,8 °C el sábado.

Mientras que algunas zonas tendrán un respiro del calor, las llanuras del norte verán cómo las temperaturas comienzan a alcanzar niveles récord una vez más. Desde Lincoln, Nebraska, hasta Fargo, Dakota del Norte, las temperaturas superarán los 37 °C a finales de este fin de semana. La ola de calor que se concentra en las Llanuras del Norte este fin de semana estará entre 11 y 13 °C por encima de lo normal.

El lunes, esa cúpula de calor se desplazará hacia el este, hacia el Medio Oeste y el Sur, estableciendo otra semana de récords, y acortando el respiro del calor que muchos de estos estados tendrán los próximos días.

We have a couple more days of dangerous heat and humidity in store before much-needed relief arrives for the weekend! The break from the heat will be short, unfortunately, as dangerous heat looks to return early next week. pic.twitter.com/EALRTrWRyZ

— NWS Paducah, KY (@NWSPaducah) June 15, 2022