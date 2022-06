Julian Assange, en datos

1 de 27 | Julian Assange hace un gesto desde un vehículo policial a su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el 11 de abril de 2019. Julian Assange, fundador del sitio web WikiLeaks, ha sido una figura clave en las principales filtraciones de documentos clasificados del gobierno, cables y videos desde que su sitio fue lanzado en el 2006. (Crédito: Jack Taylor / Getty Images) 2 de 27 | Assange sostiene un ejemplar del periódico The Guardian en Londres el 26 de julio de 2010, un día después de que WikiLeaks publicara más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán. 3 de 27 | Assange asiste a un seminario en la Confederación de Sindicatos de Suecia en Estocolmo el 14 de agosto de 2010. Seis días más tarde, los fiscales suecos emitieron una orden de detención con base en acusaciones de agresión sexual presentadas por dos mujeres. 4 de 27 | Assange muestra una página de WikiLeaks el 23 de octubre de 2010, en Londres. WikiLeaks publica aproximadamente 400.000 documentos militares clasificados de la guerra de Iraq el día anterior. 5 de 27 | Aquí se ve a Assange y a sus guardaespaldas después de una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, el 4 de noviembre de 2010. En ese mes WikiLeaks comenzó a publicar cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos. 6 de 27 | Assange se encuentra detrás de la ventana tintada de un vehículo de la policía en el tribunal de magistrados de Westminster en Londres, el 14 de diciembre de 2010. Assange se había entregado voluntariamente a las autoridades de Londres el 7 de diciembre y fue liberado bajo fianza y puesto en arresto domiciliario el 16 de diciembre. 7 de 27 | Los partidarios de Assange están afuera del tribunal de magistrados de Belmarsh en Londres el 24 de febrero de 2011, mientras que un juez falló a favor de la extradición de Assange a Suecia. 8 de 27 | Las copias de la "autobiografía no autorizada" de Assange aparecen en exhibición en una librería en Edimburgo, Escocia, el 22 de septiembre de 2011. A principios de mes, WikiLeaks publicó más de 250.000 cables diplomáticos de Estados Unidos. 9 de 27 | Assange habla a los manifestantes de la plaza de la catedral de St. Paul en Londres el 15 de octubre de 2011. 10 de 27 | Assange deja el Tribunal Superior de Londres en diciembre de 2011. Llevaba su caso de extradición al Tribunal Supremo británico. (Geoff Caddick / AFP / Getty Images) 11 de 27 | Assange deja la Corte Suprema en febrero de 2012. En mayo de ese año, la corte denegó su apelación contra la extradición. (Crédito: Oli Scarff / Getty Images) 12 de 27 | Dos agentes de policía hacen guardia frente a la embajada de Ecuador en Londres el 20 de junio de 2012, después de que Assange se refugió allí para evitar el arresto y la extradición por parte de la policía británica. Ecuador le concedió asilo en agosto de 2012. 13 de 27 | Assange se dirige a los medios de comunicación y sus partidarios desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de agosto de 2012. Unos días antes, Ecuador anunció que le había otorgado asilo a Assange. En su discurso público, Assange exigió que Estados Unidos abandonara su "caza de brujas" contra WikiLeaks. (Crédito: CARL COURT / AFP / Getty Images) 14 de 27 | Assange habla desde una ventana de la Embajada de Ecuador en Londres el 20 de diciembre de 2012. Dado que enfrenta arresto por parte de las autoridades británicas, Assange no ha puesto un pie fuera de la embajada desde junio de 2012. 15 de 27 | Assange se dirige a la Oxford Union Society desde la Embajada de Ecuador en enero de 2013. (Crédito: Philip Toscano / PA Images / Getty Images) 16 de 27 | Assange aparece con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en el balcón de la embajada el 16 de junio de 2013. 17 de 27 | Benedict Cumberbatch interpreta a Assange en la película "El quinto poder". Assange se negó a reunirse con el actor, diciendo: "Creo que existe una buena intención, pero sin duda sabe por qué es una mala idea reunirme con usted. Al reunirme con usted, validaría esta horrible película, y aprobaría la talentosa, pero libertina actuación que el guión le obligará a darle". 18 de 27 | Assange habla durante una mesa de discusión en el South By Southwest Festival en Austin, Texas, en marzo de 2014. 19 de 27 | Assange asiste a una conferencia de prensa dentro de la embajada ecuatoriana en Londres en agosto de 2014. (Crédito: John Stillwell/AFP/Getty Images) 20 de 27 | Assange es visto en una pantalla de video en marzo de 2015, durante un evento al margen de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP / Getty Images) 21 de 27 | Desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, Assange sostiene un informe de las Naciones Unidas en febrero de 2016. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria dijo que Assange estaba siendo detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y Reino Unido. (Crédito: Carl Court / Getty Images) 22 de 27 | Assange habla con los medios de comunicación en mayo de 2017, después de que fiscales suecos abandonaran su investigación de las acusaciones de violación en su contra. Assange reconoció que era poco probable que saliera de la embajada en el corto plazo. "El Reino Unido ha dicho que me arrestará independientemente", dijo. "El director de la CIA de EE.UU. (Mike) Pompeo y el secretario de Justicia de EE. UU. han dicho que yo y el resto del personal de WikiLeaks no tenemos ... derechos de la Primera Enmienda, que mi arresto y el arresto (de) mi otro personal es una prioridad. Eso no es aceptable". (Crédito: Jack Taylor / Getty Images) 23 de 27 | Assange fue visto por primera vez en meses durante una audiencia por teleconferencia en Quito, Ecuador, en octubre de 2018. La audiencia se pospuso luego debido a dificultades de traducción. (Maria Sol Borja para CNN) 24 de 27 | Una camioneta muestra imágenes de Assange y Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia del Ejército que suministró miles de documentos clasificados a WikiLeaks, afuera de la Embajada de Ecuador en Londres el viernes 5 de abril. Un alto funcionario ecuatoriano dijo que —para ese entonces— no se había tomado ninguna decisión para expulsar a Assange de la embajada. Según los tuits de WikiLeaks, las fuentes le habían dicho a la organización que Assange podría ser expulsado de la embajada en "horas o días". (Alastair Grant / AP) 25 de 27 | Una captura de un video muestra el momento dramático en el que Assange fue sacado de la Embajada de Ecuador por la policía el 11 de abril de 2019. Assange fue arrestado por "no entregarse al tribunal" por una orden judicial emitida en 2012. Los agentes tomaron la decisión inicial de detener a Assange después de que Ecuador retiró su asilo e invitó a las autoridades a la embajada, citando el mal comportamiento del australiano. (Crédito: Ruptly) 26 de 27 | Assange hace un gesto desde la ventana de una camioneta de la prisión mientras lo conducen al Southwark Crown Court en Londres el 1 de mayo de 2019, antes de ser sentenciado a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad bajo fianza en 2012. (Crédito: Daniel Leal- Olivas / AFP / Getty Images) 27 de 27 | Un boceto muestra a Assange en el juzgado de Old Bailey en Londres para un fallo en su caso de extradición el lunes 4 de enero de 2021. Un juez rechazó una solicitud de Estados Unidos para extraditar a Assange, diciendo que tal medida sería "opresiva" debido a su salud mental. (Crédito: Elizabeth Cook / PA / AP)

(CNN) -- Aquí podrás darle un vistazo a la vida del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Personal

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1971

Lugar de nacimiento: Townsville, Queensland, Australia

Padre: John Shipton

Madre: Christine (Hawkins) Assange

publicidad

Matrimonio: Stella Moris (marzo de 2022-presente)

Otros datos: Cuando tenía un año de edad, su madre se casó con Brett Assange.

Fue estrella invitada, como él mismo, en el episodio número 500 de "Los Simpson", en el 2012. Grabó sus líneas a través del teléfono de la embajada de Ecuador en Londres, donde se le ha concedido asilo.

Cronología:

2006 - WikiLeaks es fundada por Julian Assange.

2007 - WikiLeaks publica el manual de procedimientos para el Camp Delta, el centro de detención estadounidense de Guantánamo.

Septiembre de 2008 - WikiLeaks publica correos electrónicos de la cuenta de Yahoo de la candidata a la vicepresidencia Sarah Palin.

5 abril de 2010 - WikiLeaks publica un video que muestra un helicóptero militar de Estados Unidos disparando y matando a dos periodistas y a algunos civiles iraquíes en el 2007. El ejército afirma que la tripulación del helicóptero pensó que los objetivos eran insurgentes armados, no civiles.

25 de julio de 2010 - WikiLeaks publica más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán.

20 de agosto de 2010 - Los fiscales suecos emiten una orden de arresto contra Assange por acusaciones de agresión sexual presentadas por dos voluntarias de WikiLeaks.

21 de agosto de 2010 - La fiscalía sueca anuncia que está rescindiendo la orden de detención.

31 de agosto de 2010 - Assange es interrogado por la policía de Estocolmo y se le informó sobre los cargos en su contra.

22 de octubre de 2010 - WikiLeaks publica documentos militares clasificados de la guerra en Iraq.

20 de noviembre de 2010 - El Tribunal Supremo de Estocolmo emite una orden de arresto contra Assange.

28 de noviembre de 2010 - WikiLeaks comienza a publicar cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos. El sitio dice que los documentos serán publicados en etapas "en los próximos meses".

7 de diciembre de 2010 - Se entrega a las autoridades de Londres. Assange está bajo custodia.

16 de diciembre de 2010 - Es liberado bajo fianza y es puesto bajo arresto domiciliario.

24 de febrero de 2011 - Un juez falla a favor de extraditar a Assange a Suecia. Los abogados de Assange presentan una apelación.

24 de abril de 2011 - WikiLeaks comienza a publicar los documentos militares clasificados con todos los detalles sobre el comportamiento y el trato que reciben los prisioneros detenidos en el centro de detención de la Armada estadounidense en Guantánamo.

2 septiembre de 2011 - WikiLeaks publica su archivo de más de un cuarto de millón de cables diplomáticos estadounidenses.

2 noviembre de 2011 - Los jueces del tribunal de apelaciones de Londres fallan a favor de que Assange sea extraditado a Suecia.

15 de noviembre de 2011 - La Oficina Judicial del Reino Unido anuncia que Assange ha presentado una petición para apelar la decisión de extraditarlo a Suecia ante el Tribunal Supremo del Reino Unido.

30 de mayo de 2012 - El Tribunal Supremo británico niega la apelación de Assange contra la extradición a Suecia, pero le concede dos semanas para presentar una apelación. Esto es inusual, ya que las sentencias pretenden ser definitivas.

16 de agosto de 2012 - Ecuador anuncia que le ha concedido asilo a Assange.

19 de agosto de 2012 - Ofrece un discurso público desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, exigiendo que Estados Unidos abandone su "caza de brujas" contra WikiLeaks.

26 de septiembre de 2012 - Ofrece un discurso vía satélite a una sala de conferencias llena de las Naciones Unidas, pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le ponga fin a las acciones contra él y su sitio web. El evento fue llevado a cabo por la Misión de Ecuador en la ONU, pero no fue respaldada oficialmente por el organismo mundial.

Noviembre de 2012 - El libro de Julian Assange, "Cypherpunks: La libertad y el futuro de internet" es publicado.

19 de junio de 2014 - Para coincidir con el segundo aniversario de Assange en la embajada, WikiLeaks publica "el borrador secreto del Anexo sobre Servicios Financieros del Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés)". Este proyecto se refiere a 50 países y el 68% de los servicios de comercio mundial.

10 de febrero de 2015 - El comisionado de la Policía Metropolitana, Bernard Hogan-Howe, le dice a LBC Radio que la operación que vigila a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres está "absorbiendo nuestros recursos", ya que los costos se disparan a más de 10 millones de libras (15,3 millones de dólares).

11 de mayo de 2015 - El Tribunal Supremo de Suecia niega la última apelación de Assange para desestimar una orden de detención por acusaciones de agresión sexual.

3 de julio de 2015 - Francia rechaza la solicitud de Assange para que se le otorgue "protección" después de que el controvertido fundador de WikiLeaks publicara una carta abierta en el diario nacional Le Monde.

13 de agosto de 2015 - Los fiscales suecos anuncian que están desestimando las acusaciones que involucran abuso sexual y coerción ya que los plazos de prescripción de la investigación vencieron este mes. Sin embargo, la denuncia por sospecha de violación sigue en pie y él podría ser investigado al respecto hasta el año 2020, según dijeron los fiscales suecos.

5 de febrero de 2016: un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU dice que su investigación encontró que Assange está siendo detenido arbitrariamente por los gobiernos de Suecia y el Reino Unido.

25 de mayo de 2016: un tribunal sueco confirma la orden de arresto contra Assange, y un fiscal sueco dice que todavía hay causa probable para procesarlo por una acusación de violación y que "el riesgo de que evada la justicia sigue siendo grande".

22 de julio de 2016: WikiLeaks publica casi 20.000 correos electrónicos del personal del Comité Nacional Demócrata. Los correos electrónicos pirateados parecen mostrar que el comité favorece a la presunta candidata demócrata Hillary Clinton sobre Bernie Sanders durante las primarias presidenciales de Estados Unidos. El 29 de julio, Assange le dijo a Anderson Cooper de CNN que el lanzamiento de los correos electrónicos fue programado para coincidir con el inicio de la Convención Nacional Demócrata.

15 de septiembre de 2016: WikiLeaks anuncia a través de Twitter que "si Obama otorga clemencia a Manning, Assange aceptará a cambio la prisión estadounidense, a pesar de su clara ilegalidad", refiriéndose a Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia del Ejército encarcelada condenada por violar la Ley de Espionaje.

16 de septiembre de 2016: un tribunal de apelaciones sueco vuelve a afirmar que la orden de arresto contra Assange por acusaciones de violación sigue en pie. Esta es la octava vez que la orden de detención europea se somete a prueba en un tribunal sueco. Los ocho juicios han ido en contra de Assange.

7 de octubre de 2016: WikiLeaks comienza a publicar correos electrónicos del presidente de la campaña de Clinton, John Podesta.

14 de noviembre de 2016: WikiLeaks tuitea que Assange estaba dando una declaración en presencia de un fiscal sueco sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a dos mujeres en el país seis años atrás.

3 de enero de 2017: durante una entrevista con Sean Hannity de Fox News, Assange dice que el gobierno ruso no fue la fuente de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. También niega haber hablado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y dice que no tuvo contacto con la campaña del entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

20 de abril de 2017: el secretario de Justiciade EE.UU., Jeff Sessions, anuncia que el Departamento de Justicia está preparando cargos contra Assange y que su arresto es una "prioridad".

19 de mayo de 2017: los fiscales suecos abandonan la investigación de las acusaciones de violación contra Assange, lo que pone fin a un estancamiento legal de casi siete años.

12 de diciembre de 2017: Se naturaliza ciudadano de Ecuador.

27 de marzo de 2018: las comunicaciones por Internet de Assange fuera de la Embajada de Ecuador en Londres se suspenden por lo menos por segunda vez desde octubre de 2016. El gobierno lo acusa de no comprometerse con un acuerdo de no publicar mensajes que interfieran con los asuntos de otras naciones.

19 de octubre de 2018: Assange ordena a su equipo legal iniciar un proceso contra el gobierno de Ecuador por "violar sus derechos fundamentales".

29 de octubre de 2018: La demanda de Assange contra Ecuador es rechazada por un tribunal ecuatoriano. Durante una audiencia por video, la jueza Karla Martínez advierte a Assange que tendrá que cumplir con las nuevas reglas impuestas por la embajada de Ecuador en Londres.

Noviembre de 2018: una presentación judicial inadvertida en un caso no relacionado con Assange revela que el fundador de WikiLeaks ha sido acusado en un tribunal federal de EE.UU. “Otro procedimiento que no sea el sellado no protegerá adecuadamente las necesidades de las fuerzas del orden en este momento porque, debido a la sofisticación del acusado y la publicidad que rodea el caso, es probable que ningún otro procedimiento mantenga confidencial el hecho de que Assange ha sido acusado", escribieron los fiscales en la presentación del 22 de agosto que se reveló el 8 de noviembre. La investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Assange y WikiLeaks data de al menos 2010.

27 de noviembre de 2018: The Guardian informa que el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, se reunió en secreto con Assange varias veces dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, incluso cuando Manafort se convirtió en una figura principal en la campaña de Trump. The Guardian, citando fuentes, informa que Manafort se reunió con Assange en 2013, 2015 y en la primavera de 2016. Manafort niega haber conocido a Assange.

11 de abril de 2019: Assange es arrestado por la Policía Metropolitana de Londres con una orden de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU. Está acusado de conspiración para intentar hackear una computadora en relación con la publicación en 2010 de información militar clasificada obtenida a través de Manning. El abogado de Assange dice que la acusación es preocupante debido a sus implicaciones para la libertad de prensa. El 23 de mayo, se anuncia que Assange ha sido acusado de 17 cargos adicionales en virtud de la Ley de Espionaje.

1 de mayo de 2019: es sentenciado a 50 semanas en una prisión del Reino Unido luego de ser declarado culpable de violar las condiciones de su fianza cuando ingresó a la embajada de Ecuador en Londres para evitar la extradición a Suecia en 2012. La jueza Deborah Taylor dice que Assange será elegible para ser liberado después de cumplir la mitad de la sentencia, pero que cualquier libertad condicional estaría "sujeta a las condiciones y el resultado de cualquier otro procedimiento" en su contra.

15 de julio de 2019: CNN informa sobre documentos recientemente obtenidos que describen cómo Assange transformó la embajada ecuatoriana en un centro de comando y orquestó una serie de revelaciones dañinas que sacudieron la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos. Un día después, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa dice que su país sabía que Assange interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 mientras se encontraba en la embajada.

19 de noviembre de 2019: el fiscal jefe adjunto de Suecia anuncia que las autoridades pondrán fin a su investigación sobre una acusación de violación contra Assange. La investigación sobre Assange se reabrió en mayo luego de que lo sacaran de la embajada de Ecuador en el centro de Londres el mes anterior.

11 de abril de 2020: en un video publicado en línea y compartido por Wikileaks, Stella Moris revela que ella y Assange tuvieron dos hijos mientras él vivía en la embajada de Ecuador en Londres. Moris es parte del equipo legal internacional que trabaja para Assange, pero no está involucrada en el caso de extradición actual.

24 de junio de 2020: el Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia una segunda acusación formal contra Assange. El Departamento de Justicia alega que Assange reclutó a piratas informáticos para obtener información para WikiLeaks, pero no agrega nuevos cargos.

4 de enero de 2021: un juez británico rechaza una solicitud de EE.UU. para extraditar a Assange a Estados Unidos y dictamina que tal medida sería "opresiva" debido a su salud mental.

6 de enero de 2021: un juez británico niega la libertad bajo fianza a Assange y dictamina que "existen motivos fundados para creer que si el Sr. Assange es liberado hoy, no se entregaría a la corte ni enfrentaría los procedimientos de apelación".

26 de julio de 2021: el Poder Judicial de Ecuador falla a favor de revocar la ciudadanía de Assange. La decisión del tribunal anula el estatus de Assange como ciudadano naturalizado de Ecuador, que se le otorgó en 2017.

10 de diciembre de 2021: las autoridades estadounidenses ganan su intento de revocar el fallo de un juez británico de que Assange no debe ser extraditado para enfrentar cargos en Estados Unidos, sobre la base de las garantías dadas sobre el trato recibido allí.

24 de enero de 2022: obtiene un permiso para intentar apelar la decisión que le permite ser extraditado a EE.UU. Los jueces Burnett y Holroyde negaron a Assange el permiso para apelar directamente el fallo de diciembre, pero dejan que la Corte Suprema del Reino Unido decida si acepta o no la apelación. El 14 de marzo, la Corte Suprema rechaza el permiso de Assange para apelar.

23 de marzo de 2022: se casa con su prometida y madre de sus dos hijos, Moris, dentro de la prisión de Belmarsh en Londres.

20 de abril de 2022: un tribunal de Londres emite una orden formal para que Assange sea extraditado a Estados Unidos. El tribunal envía la orden a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, para su aprobación.