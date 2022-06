Rodolfo Hernández perdió: ¿qué sigue ahora? ¿Asumirá el curul en el Senado?

Seguidores de Rodolfo Hernández reaccionan a su derrota en las elecciones 4:38

(CNN Español) -- En Colombia, al candidato perdedor en las elecciones presidenciales le corresponde por ley un puesto en el Senado, que puede decidir aceptar o no. ¿Qué hará Rodolfo Hernández? Esto es lo que sabemos.

Este martes de mañana, Hernández, quien perdió ante Gustavo Petro en la segunda vuelta del domingo 19 de mayo, publicó un largo mensaje a sus seguidores en redes sociales. "Quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado", dice al comienzo del hilo de Twitter en el que ahonda en las gracias a sus seguidores. Hacia el final, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción dice que "no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería si estos siguen presentes en Colombia", pero no aclara desde dónde hablará. Tampoco hay referencias al asunto en sus otras publicaciones recientes en redes sociales, donde ha sido un candidato especialmente activo.

En un breve video difundido por medios locales e internacionales, Hernández responde a la pregunta sobre si asumirá como opositor en el Parlamento. "Vamos a esperar primero a que sea notificado por parte de las autoridades electorales para tomar esa decisión", dice.

Ángel Beccassino, asesor de campaña de Hernández, dijo en una entrevista publicada el lunes por el medio Semana que el excandidato "estaba dudando sobre su papel en el Congreso". "No le interesa mucho, la verdad, estar en el Congreso, ser parte de lo que es el Congreso de la República. Sin embargo, su decisión ayer era asumir y ver", contó, y aclaró que "puede estar dudando al día de hoy, es muy probable".

Al respecto, Becassino dijo que la propuesta de Hernández es "esencialmente ejecutiva", no "deliberativa". "Siento que no es el terreno ideal en el que le gustaría moverse a Rodolfo", insistió.

Otra posibilidad de la que se habló es que Hernández se presente en las próximas elecciones regionales para la gobernación del departamento de Santander. "Después de esta campaña podría aspirar a una gobernación de Santander y tener un comportamiento electoral poderosísimo, pero voy a ser clarito: en ningún momento he hablado con Rodolfo sobre esa posibilidad", dijo Beccassino, que la considera "más especulativa que otra cosa".

(En Santander, Hernández se impuso con casi el 73% de los votos, según las cifras de la Registraduría Nacional).

Marelen Castillo, compañera de fórmula de Hernández, ya confirmó que asumirá su curul en la Cámara de Representantes que también le corresponde por ley por el estatuto de oposición. "Vamos a seguir trabajando", dijo. Durante los últimos meses "decidí cambiar mi servicio de lo que era la educación a un servicio para todo el país, y seguiré trabajando fuertemente, como lo manifesté asumo la curul en la Cámara", dijo en declaraciones a Radio W, agregando que su objetivo es contribuir a que se cierre la brecha social.