George Clooney y Julia Roberts se reúnen en "Ticket to Paradise"

(CNN) -- Ha pasado algún tiempo desde la última vez que vimos a Julia Roberts y George Clooney juntos en la pantalla grande, pero todavía tienen lo suyo.



Las estrellas de "Ocean's Eleven" están de regreso en una comedia romántica, la primera en años para ambos.

"Ticket to Paradise" presenta a los actores como exes que se reúnen para intentar detener a su hija (interpretada por Kaitlyn Dever) de casarse en Bali con un hombre que acaba de conocer.

"Los peores 19 años de mi vida", dice el personaje de Clooney en el avance de la película en cuanto ve al personaje de Roberts a punto de sentarse cerca de él en un vuelo.

"Solo estuvimos casados cinco”, contesta el personaje de Roberts, sarcásticamente.

"Estoy contando el tiempo de recuperación", dice Clooney.

"La gente suele malinterpretar el tiempo que llevo sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una", dijo Roberts recientemente a New York Times Magazine.

"Si hubiera leído algo que considerara del nivel de escritura de 'Notting Hill' o el nivel de disparate de 'My Best Friend's Wedding', lo hubiera hecho. Simplemente no existieron hasta que llegó esta película que acabo de hacer escrita y dirigida por Ol Parker", dijo sobre "Ticket to Paradise".

La película se estrena en las salas de cine el 21 de octubre.