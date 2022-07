Tarifa Social de luz y gas en Argentina: cómo inscribirse al RASE, requisitos y quién no puede acceder

Frenkel: Ojalá lleguemos a 2023 sin una crisis hiperinflacionaria 2:12

(CNN Español) -- Todas las personas que hoy reciben el subsidio a las tarifas del gas y la luz en Argentina y quieran mantenerlo —siempre que cumplan con los nuevos requisitos dispuestos por el Gobierno— deberán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El Gobierno de Argentina dispuso una segmentación de los hogares según sus ingresos para "ordenar" los subsidios que otorga a la luz y el gas, según explica en su página oficial.

A partir de este 15 de julio las personas ya pueden inscribirse según el número en el que termina el DNI del solicitante.

En virtud de la nueva organización, definida en un decreto de junio, aquellos hogares de ingresos menores o medios —de hasta 350.000 pesos mensuales— podrán mantener la ayuda que brinda el Estado para cubrir el costo de estos servicios públicos. Estas categorías, que además refieren a la cantidad de propiedades, autos y otros bienes que haya en cada casa, incluyen al 90% de los hogares de los hogares del país.

"El Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado", explica el Gobierno en su detalle de la medida. Aquellos con ingresos altos serán sometidos a una reducción "gradual y en tercios bimestrales" de los subsidios y, para fines de año, pagarán la tarifa plena de acuerdo a la información oficial.

Cómo inscribirse al RASE

Para inscribirte al RASE y continuar subsidiado deberás acceder a la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios.

A partir de este 15 de julio, los solicitantes pueden empezar a inscribirse en la web.

Está organizada la inscripción según el número final del DNI del solicitante.

Así:

Si el DNI termina en 0, 1 o 2, puedes llenar el formulario entre el 15 y el 19 de julio

Si el DNI termina en 3, 4 o 5, puedes llenar el formulario entre el 20 y el 22 de julio

Si el DNI termina en 6, 7 u 8, puedes llegar el formulario entre el 23 y el 26 de julio

También te podrás inscribir de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) o en los prestadores de los servicios.

La inscripción implica completar una declaración jurada, dice el decreto que regula la nueva forma en la que se distribuirán los subsidios, y se compromete a que estén disponibles los recursos para un "despliegue seguro, ágil y gratuito" en el país.

La administración aclara que todos deberán inscribirse, incluso los jubilados y pensionistas y aquellos que reciben ayudas de programas sociales, por ejemplo una asignación universal por hijos.

Otra aclaración importante: no importa si eres inquilino o propietario, si te corresponde la asignación según los ingresos podrás seguir recibiéndola. Si la factura no está a tu nombre también te puedes registrar explicando que no eres el titular del servicio.

Qué datos deberás rellenar en la declaración jurada

Un resolución publicada en el Boletín Oficial recoge cuáles serán los datos que deberás incluir en tu declaración jurada. Entre ellos están nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de documento de identidad y de CUIL (Código Único de Identificación Laboral), datos sobre tu situación socioeconómica y sobre el domicilio para el cual pides mantener el beneficio.

Excepciones: quiénes quedan fuera de la segmentación

Hay dos casos en que puede que tu hogar quede fuera de la segmentación que avanza el Gobierno. Por un lado, si eres electrodependiente, caso en que debes inscribirte en el Registro de Electrodependientes y solo hacer el trámite para el gas.

Por otra parte, tampoco te corresponde el trámite si en el domicilio en el que vives hay una entidad de bien público. Este tipo de instituciones tienen una tarifa diferenciada que puedes pedir aquí.