Google cumple deseo de una niña asesinada en Uvalde: "Quiero que el mundo vea mi arte"

Tiroteo en Uvalde: ¿por qué no se cumplieron los protocolos? 1:22

(CNN) -- Antes de que ella y sus compañeros de clase perdieran la vida en un tiroteo, Alithia Haven Ramírez, de 10 años, de Uvalde,Texas, quería ser una artista que compartiera sus creaciones con el mundo.

Google lo hará realidad.



A principios de este año, el gigante de las búsquedas pidió a los estudiantes que presentaran sus propuestas para el concurso "Doodle for Google". El ganador se llevará grandes premios y verá su obra de arte en lo alto de Google.com durante 24 horas.

Google ha publicado miles de Doodles en su página, homenajeando desde el festival "Burning Man" y Pac-Man hasta la científica Marie Curie y el bateador Roberto Clemente. El Doodle del martes anunciaba el que habría sido el 113º cumpleaños de la poeta india Balamani Amma, considerada la "abuela de la literatura malayalam".

El concurso “Doodle for Google”, que celebra su 14ª edición, permite a los niños "mostrar su propia creatividad con el Doodle en Google.com y, de paso, ganar increíbles premios", afirma la empresa. El tema de este año es el autocuidado.

Alithia presentó su dibujo antes de la fecha límite de marzo: una niña en un sofá con dos ovillos de lana y una mascota, y el obligatorio "Google" escrito con arte en la pared sobre el sofá.

"Quiero que el mundo vea mi arte y mostrar al mundo lo que puedo hacer, quiero que la gente sea feliz cuando vea mi pasión en el arte", dijo en su presentación.

En mayo, un hombre armado abrió fuego en la escuela primaria Robb, terminando con la vida de 19 menores, entre ellos Alithia, y a dos adultos. Pasaron 12 horas antes de que Ryan Ramírez, el padre de Alithia, se enterara de su destino, según declaró a CNN.

La niña de cuarto grado era "muy adorable y amable", dijo, y siempre estaba allí si alguien necesitaba algo.

A Alithia también le gustaba dibujar, dijo Ramírez, y "siempre tenía un crayón en la mano, dándolo todo". Cuando Ramírez se reunió con el presidente Joe Biden durante su visita a Uvalde, el comandante en jefe le dijo que colgaría uno de los dibujos de Alithia en la Casa Blanca.

Su abuela, Rosa María Ramírez, confirmó a ABC News que Alithia había participado en el concurso “Doodle for Google”.

"Era una niña con mucho talento. Le encantaba dibujar. Era muy dulce, nunca se metía en problemas", dijo la abuela a la cadena. "Dibujaba para poder poner su dibujo en el Google. Intentaba ganar el (concurso) de Google".

La actriz y cantante Selena Gómez, la activista de la salud mental Elyse Fox y la profesora del año 2021 Juliana Urtubey fueron las jueces, reduciendo la lista a 54 ganadores estatales y territoriales, y los usuarios de Google votaron a los cinco finalistas que se anunciarán la próxima semana.

Lamentablemente, el dibujo de Alithia no pasó a la ronda final del concurso, pero Google optó por destacar su trabajo, mostrando su dibujo de forma destacada en una página especial creada para ella y las demás víctimas de Uvalde.

Expresando sus condolencias a los amigos y familiares de todas las víctimas, la portavoz de Google, Colette García, explicó: "En la presentación del Doodle para Google de 2022 de Alithia Ramírez, ella describió su deseo de mostrar al mundo su arte y todo lo que puede hacer, y nos comprometemos a honrar esos deseos y su legado. Su historia y su arte nos han conmovido profundamente, y hemos querido honrar la petición de su familia de compartir su talento único, que le fue arrebatado tan trágicamente como resultado de una violencia sin sentido".

Los cinco finalistas se anunciarán el 28 de julio, y el ganador en agosto, dijo García en un correo electrónico.

Los finalistas nacionales recibirán una beca universitaria de US$ 5.000, y el ganador recibirá una beca de US$ 30.000 y un paquete tecnológico de US$ 50.000 para su escuela, entre otros premios.