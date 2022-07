Robaron más de un millón de dólares en joyería a un ostentoso pastor de Brooklyn y su esposa mientras predicaban, según el Departamento de Policía de Nueva York

El FBI ayuda a investigar robo millonario a camión de joyas 1:04

(CNN) -- Un ostentoso pastor de Brooklyn conocido por vestir trajes de diseñador y joyas extravagantes y su esposa fueron víctimas de robo mientras predicaban en la iglesia el domingo, perdiendo más de un millón de dólares en joyas, según la policía.



La policía dice que tres hombres entraron el domingo en la iglesia Leaders of Tomorrow con armas de fuego y se llevaron las joyas del pastor Lamor Miller-Whitehead, conocido como Bishop, y su esposa.

Parte del incidente fue grabado en video desde el interior de la iglesia. Una porción de la transmisión en vivo fue obtenida por WCBS, afiliada de CNN, antes de que fuera eliminada y muestra al menos a uno de los asaltantes apuntando con un arma al pastor e interrumpiendo su sermón.

"Está bien, está bien, está bien", dice Whitehead en el video, mientras levanta las manos y se baja al suelo.

El video ya no está disponible en el livestream de la iglesia, pero Whitehead contó a WCBS lo que sucedió.

"Ese, 'está bien, está bien, está bien', es algo como yo declarando que no quiero, no voy a hacer nada, bien, porque sé que vienen a por mí, vienen directamente a mí. No quiero que mis feligreses salgan heridos", dijo.

"Hay mujeres y niños allí. Cuando bajé, uno se dirigió a mi mujer y le quitó todas las joyas, y tenía la pistola delante de la cara de mi bebé de 8 meses", continuó.

"Me quitó el anillo de obispo, la alianza y me quitó la cadena de obispo, y luego tenía cadenas debajo de la túnica, y empezó a tocarme el cuello para ver si (había) algo más, lo que significa que lo sabían, que observaban y que sabían que tenía otras joyas", dijo.

Whitehead dijo que también había hombres con armas de fuego apuntando a los diáconos en la puerta. Había entre 20 y 25 feligreses presentes, dijo la policía.

"Mi iglesia está traumatizada", dijo Whitehead.

La policía de Nueva York dijo que los sospechosos se llevaron más de un millón de dólares en joyas y luego huyeron del lugar a pie. Subieron a un vehículo Mercedes-Benz blanco y fueron vistos viajando hacia el este por la Avenida D, dijo la policía.

El pastor destaca los vínculos con el alcalde Eric Adams

Según su biografía, Whitehead asistió al Seminario Teológico de Nueva York y completó sus estudios con un certificado en Ministerio de Servicios Humanos de la Institución Teológica de Rising Hope Inc. El instituto lo promociona como capellán autorizado por el Estado de Nueva York y oficiante de matrimonios y funerales certificado.

En 2013, fundó el Ministerio Leaders of Tomorrow en Brooklyn, según su biografía.

La biografía de su iglesia también dice que Eric Adams, expresidente del distrito de Brooklyn y actual alcalde de Nueva York fue su mentor.

"Nadie en esta ciudad debería ser víctima de un robo a mano armada, y mucho menos nuestros líderes religiosos y miembros de una congregación que rinden culto en una Casa de Dios", dijo Adams en un comunicado. "La policía de Nueva York está investigando este crimen y trabajará incansablemente para llevar a los criminales implicados ante la justicia".

Whitehead instó a los responsables a entregarse a la policía.

"Los perdono y estoy rezando por ustedes, saben, y espero que Dios los libere de la mentalidad de quienes son en este momento", dijo.

Whitehead y su iglesia no han devuelto las llamadas en busca de comentarios.

El pastor saltó a los titulares en junio cuando dijo que había participado en el intento de negociar la entrega de un hombre acusado de disparar y matar a un empleado de Goldman Sachs en el metro de Nueva York. La policía acabó deteniendo al hombre antes de que pudiera entregarse voluntariamente.

La cuenta verificada de Instagram de Whitehead detalla sus extravagantes muestras de riqueza, incluyendo trajes con la insignia de Louis Vuitton, grandes joyas y autos llamativos. El pastor rechazó los titulares de los medios que se refieren a él como “ostentoso” en un video del domingo por la noche.

"No se trata de que sea ostentoso. Se trata de que yo compre lo que quiero comprar", dijo. "Es mi derecho comprar lo que quiero comprar. Si he trabajado duro para ello, puedo comprar lo que quiero comprar".

-- Eric Levenson y Liam Reilly de CNN contribuyeron con este reportaje.