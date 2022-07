Instagram tiene un problema con las Kardashian: los usuarios se rebelan contra los cambios en la aplicación

Instagram prueba nueva forma para verificar usuarios 0:44

Nueva York (CNN Business) -- Tati Bruening fue alguna vez un ejemplo perfecto de usuario de Instagram. Desde la pandemia, ha estado construyendo su carrera como fotógrafa en la plataforma y atrajo a cientos de miles de seguidores en el proceso. Pero recientemente, su relación con Instagram empezó a cambiar.



El lunes, Bruening compartió una publicación en la plataforma en la que pedía "Hacer que Instagram vuelva a ser Instagram". La fotógrafa dijo a CNN Business que estaba desplazándose por la aplicación y se sintió frustrada por la falta de contenido que estaba viendo de las cuentas que seguía a raíz de las recientes actualizaciones que priorizan las publicaciones recomendadas y los videos de su producto Reels.

"Estaba viendo una publicación de mi amigo debajo de tres Reels y una publicación recomendada que tenía seis días de antigüedad", dijo. Tal y como lo expresó en su publicación: "Dejen de intentar ser TikTok, solo quiero ver fotos bonitas de mis amigos".

Su publicación se volvió viral. Este martes por la mañana ya tenía más de 1,7 millones de "me gusta", gracias en parte a que dos de las figuras más influyentes de la plataforma la compartieron: Kim Kardashian y Kylie Jenner. Las famosas hermanas están entre las cuentas más seguidas de Instagram, con 360 millones y 326 millones de seguidores, respectivamente, y sus opiniones tienen un gran peso en el mundo de las redes sociales. Un tuit de Jenner de febrero de 2018, en el que criticaba un rediseño de Snapchat, fue presuntamente el responsable de que el valor de la compañía perdiera US$ 1.300 millones en una semana.

La atención a la publicación de Bruening refleja la creciente reacción contra las recientes actualizaciones de la plataforma Instagram, que cuenta con más de mil millones de usuarios. Para contrarrestar la amenaza competitiva de TikTok, cuyo algoritmo de descubrimiento se considera su gran ventaja competitiva, Instagram ha empezado a mostrar a los usuarios una proporción mucho mayor de contenido recomendado de cuentas que no siguen frente a las publicaciones de sus amigos. También ha priorizado el contenido en video frente a las fotos por las que es conocida. La plataforma también ha estado probando con mostrar publicaciones a pantalla completa, como TikTok.

Podría decirse que el problema se ha estado gestando durante años. Desde 2020, la compañía ha estado experimentando con mostrar a los usuarios más "publicaciones sugeridas" en sus feeds. Los contenidos recomendados y los anuncios constituyen ahora una parte importante del feed de Instagram, que a menudo encasilla a los usuarios en ciertas categorías de contenido (como recetas o consejos sobre relaciones) de una manera que a veces parece ignorar si realmente siguen esas cuentas o intereses.

publicidad

La polémica más reciente de Instagram llega en un momento delicado para su empresa matriz, Meta. La empresa está luchando contra una base de usuarios envejecida y estancada en su plataforma insignia de Facebook, e Instagram se considera en gran medida la mejor apuesta de su familia de aplicaciones para mantener y hacer crecer la crucial audiencia más joven. Pero Meta, al igual que muchos de los actores más antiguos del mundo de las redes sociales, se enfrenta a la fuerte competencia de TikTok y está luchando por ganar impulso en sus intentos de copiarla. Mientras que los usuarios de Instagram son algo más propensos a abrir la aplicación diariamente, los usuarios de TikTok pasan una media de unos 45 minutos más al día en la aplicación que la gente en Instagram, según un informe de la firma de investigación Sensor Tower para el segundo trimestre de 2022. En una llamada de febrero con analistas de Wall Street, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que los Reels de Instagram "se enfrentan a un competidor en TikTok que es mucho más grande, por lo que tomará un tiempo para ... alcanzarlo".

Al mismo tiempo, Meta depende de los ingresos de Instagram y sus otras aplicaciones para ayudar a financiar su inversión en la construcción de una versión futura de Internet que llama el "metaverso". Y la compañía, que está lista para reportar las ganancias del segundo trimestre el miércoles, puede ver una desaceleración en el gasto en anuncios, su negocio principal, en medio de la creciente inflación y los temores de recesión.

¿El metaverso puede ayudar a la economía? 3:05

Las acciones de Meta cayeron casi un 3% este martes tras la creciente reacción de las Kardashians y otros.

"El problema para Meta es que nada es bueno ahora mismo", dijo el analista de D.A. Davidson Tom Forte. "Instagram está destinado a ser el activo para explotar de Meta, para dirigirse al mercado más joven, por lo que es natural para mí que estén usando Instagram como la forma de responder a la amenaza competitiva de TikTok".

No es la primera vez que Meta hace algo así. En 2016, meses antes de que la matriz de Snapchat debutara en Wall Street, Instagram copió una de las funciones estrella de la app de mensajería, Stories. Instagram, pronto alcanzó más usuarios con su versión de la función que Snapchat. Pero sus esfuerzos por copiar a TikTok con Reels han demostrado ser más difíciles.

Muchos han señalado que los videos de los Reels son con frecuencia simples videos viejos de TikTok, a veces compartidos semanas después de que se hicieran virales en TikTok, y ocasionalmente todavía con el logotipo de TikTok. En algunos casos, los usuarios comparten una foto fija musicalizada como un Reel en un esfuerzo por posicionarse mejor en la plataforma. Instagram, por su parte, ha tratado de incentivar a los usuarios para que hagan Reels originales, con programas de fondos para creadores y presentándolos de forma destacada en el feed. La compañía también está probando a compartir todos los videos de menos de 15 minutos como Reels.

No cabe duda de que Instagram no es la única plataforma que da prioridad a los videos y a los contenidos recomendados en su intento de seguir el ritmo de TikTok, que el año pasado superó los mil millones de usuarios activos mensuales. Twitter, Facebook y otras plataformas de medios sociales también han dado pasos en esa dirección.

"El punto de vista es que esto es como el celular, es decir, es un cambio evolutivo en el consumo en Internet", dijo Forte. "¿Qué opción tiene Facebook? Sería casi imposible comprar TikTok, que era lo que antes se hacía, así que ahora tienen que intentar innovar".

Para creadores como Breuning, que generan su sustento a través de Instagram, los cambios se sienten especialmente dolorosos, dado su origen como una aplicación de fotos que atendía a artistas y fotógrafos.

"Se siente mal cambiar el algoritmo en los creadores que se han ganado la vida y han contribuido a la comunidad, obligándolos a cambiar toda su dirección de contenido y estilo de vida para servir a un nuevo algoritmo", escribió Bruening en una petición de change.org en la que pide a Instagram que "¡Deje de intentar ser TikTok!" Ha conseguido más de 150.000 firmas en cuatro días.

Instagram no respondió a una solicitud de comentarios este martes. Sin embargo, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, se refirió a las críticas en un video publicado en la plataforma el martes.

"Estamos experimentando con una serie de cambios diferentes en la aplicación y por eso estamos escuchando muchas preocupaciones de todos ustedes", dijo, reconociendo las quejas sobre el cambio al video y el aumento de los contenidos recomendados. "Vamos a seguir apoyando las fotos, son parte de nuestro patrimonio. ... Dicho esto, tengo que ser honesto: creo que cada vez más Instagram se va a convertir en video con el tiempo".

Mosseri continuó: "Si nos fijamos en lo que la gente comparte en Instagram, con el tiempo está cambiando cada vez más a los videos. Si nos fijamos en lo que la gente quiere y consume y ve en Instagram, eso también está cambiando cada vez más hacia el video, incluso si no cambiamos nada. Así que vamos a tener que inclinarnos hacia ese cambio mientras seguimos apoyando las fotos".

Mosseri también advirtió que la prueba de la función de video a pantalla completa "todavía no es buena" y solo se ha desplegado a un pequeño porcentaje de usuarios. Y señaló la opción que Instagram lanzó a principios de este año para que los usuarios cambien la plataforma a un feed cronológico de publicaciones solo de las cuentas que siguen.

Pero esa explicación no fue suficiente para acallar las críticas. Algunos usuarios han expresado en los comentarios que no tenían más remedio que empezar a hacer más videos si querían que el algoritmo de la plataforma mostrara su contenido. Otros sugirieron que si la plataforma se asemejaba demasiado a TikTok, se inclinarían por elegir una de las aplicaciones en lugar de ambas.

"¡La gente hace VIDEOS porque no tenemos alcance en nuestras fotos!", dijo la creadora de moda Alina Tanasa (@fabmusealina) en un comentario sobre el video de Mosseri. "Como creadora de contenidos necesito y quiero a cada uno y con las fotos se corta todo el alcance y se promocionan solo los videos. Así que no somos nosotros, son ustedes los que están cambiando todo y tienen miedo a TikTok".

El influencer de maquillaje James Charles, que tiene casi 23 millones de seguidores en Instagram, añadió en un comentario: "Entiendo que todo negocio tiene que evolucionar, competir y complacer a los inversores, pero Instagram está perdiendo la competencia y ha perdido su identidad en el camino. ... Estamos disgustados porque nos importa esta aplicación y las comunidades que hemos podido crear/unir aquí, pero me preocupa de verdad que si algo no cambia, no quede ninguna comunidad".

Sin embargo, si hay un resquicio de esperanza para Instagram es que hay pocas otras aplicaciones que den prioridad a las fotos, lo que hace que sea más fácil criticar a Instagram que abandonarla, especialmente para aquellos que han construido una vida y un sustento en ella.

"A mí personalmente", dijo Breuning, "me encanta Instagram y no pienso dejarla pronto".