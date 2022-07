Los animales vendidos en el mercado de Wuhan probablemente iniciaron la pandemia de covid-19, según nuevos estudios

¿Hay vínculo entre la vacuna de covid-19 y cambios en el periodo menstrual? 2:46

(CNN) -- En junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que los científicos continuaran investigando todos los posibles orígenes de la pandemia de covid-19, incluida una fuga de laboratorio. Dos estudios recientemente publicados adoptan enfoques totalmente diferentes pero llegan a la misma conclusión: el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan, China, fue probablemente el epicentro del coronavirus.

Los estudios se publicaron en línea como preimpresiones en febrero, pero ahora se sometieron a una revisión por pares y se publicaron el martes en la revista Science.

En uno, científicos de todo el mundo utilizaron herramientas de mapeo e informes de redes sociales para realizar un análisis espacial y ambiental. Sugieren que aunque las "circunstancias exactas siguen siendo oscuras", el virus probablemente estuvo presente en animales vivos vendidos en el mercado a fines de 2019. Los animales se mantuvieron muy juntos y podrían haber intercambiado gérmenes fácilmente. Sin embargo, el estudio no determina qué animales pueden haber estado enfermos.

Los investigadores determinaron que los primeros casos de covid-19 se concentraron en el mercado entre los vendedores que vendían estos animales vivos o las personas que compraban allí. Creen que había dos virus separados circulando en los animales que se extendieron a las personas.

“Los ocho casos de covid-19 detectados antes del 20 de diciembre eran del lado occidental del mercado, donde también se vendían especies de mamíferos”, dice el estudio. La proximidad a cinco puestos que vendían animales vivos o recientemente sacrificados predijo casos humanos.

"La agrupación es muy, muy específica", dijo el coautor del estudio, Kristian Andersen, profesor del Departamento de Inmunología y Microbiología de Scripps Research, en una conferencia de prensa el martes.

El patrón "extraordinario" que surgió del mapeo de estos casos fue muy claro, dijo otro coautor, Michael Worobey, jefe del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona.

Los investigadores mapearon los primeros casos que no tenían conexión con el mercado, anotó Worobey, y esas personas vivían o trabajaban muy cerca del mercado.

“Esta es una indicación de que el virus comenzó a propagarse en las personas que trabajaban en el mercado, pero luego comenzó a propagarse… a la comunidad local circundante cuando los vendedores ingresaron a las tiendas locales, infectando a las personas que trabajaban en esas tiendas”, dijo Worobey.

La primera transmisión de animal a humano

El otro estudio adopta un enfoque molecular y parece determinar cuándo las primeras infecciones por coronavirus cruzaron de animales a humanos.

La versión más antigua del coronavirus, muestra esta investigación, probablemente se presentó en diferentes formas que los científicos llaman A y B. Los linajes fueron el resultado de al menos dos eventos de transmisión entre especies a los humanos.

Los investigadores sugieren que la primera transmisión de animal a humano probablemente ocurrió alrededor del 18 de noviembre de 2019 y provino del linaje B. Encontraron el tipo de linaje B solo en personas que tenían una conexión directa con el mercado de Huanan.

Los autores creen que el linaje A se introdujo en los humanos a partir de un animal a las pocas semanas o incluso días de la infección del linaje B. El linaje A se encontró en muestras de humanos que vivían o permanecían cerca del mercado.

“Estos hallazgos indican que es poco probable que el SARS-CoV-2 circulara ampliamente entre los humanos antes de noviembre de 2019 y definen la estrecha ventana entre el momento en que el SARS-CoV-2 saltó por primera vez a los humanos y el momento en que se informaron los primeros casos de covid-19”, dice el estudio. “Al igual que con otros coronavirus, la aparición del SARS-CoV-2 probablemente fue el resultado de múltiples eventos zoonóticos”.

La probabilidad de que un virus de este tipo surja de dos eventos diferentes es baja, reconoció el coautor Joel Wertheim, profesor adjunto asociado de medicina en la Universidad de California, San Diego.

“Ahora, me doy cuenta de que suena como si acabara de decir que un evento único en una generación ocurrió dos veces en corta sucesión, y las pandemias son ciertamente raras, pero una vez que se dan todas las condiciones —un virus zoonótico capaz tanto de infección como de transmisión humana que está muy cerca de los humanos— las barreras para el contagio se han reducido de tal manera que creemos que en realidad se deben esperar múltiples introducciones”, dijo Wertheim.

Andersen dijo que los estudios no refutan definitivamente la teoría de la fuga de laboratorio, pero son extremadamente persuasivos, tanto que cambió de opinión sobre los orígenes del virus.

“Yo mismo estaba bastante convencido de la fuga del laboratorio, hasta que nos sumergimos en esto con mucho cuidado y lo analizamos mucho más de cerca”, dijo Andersen. “Basándome en los datos y análisis que he realizado durante la última década sobre muchos otros virus, me he convencido de que en realidad los datos apuntan a este mercado en particular”.

Worobey dijo que él también pensaba que la filtración del laboratorio era posible, pero que la preponderancia epidemiológica de los casos vinculados al mercado “no es un espejismo”.

“Es algo real”, dijo. “Simplemente no es plausible que este virus se haya introducido de otra manera que no sea a través del comercio de vida silvestre”.