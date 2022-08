Beyoncé eliminará un término despectivo de la canción "Heated" luego de críticas por discriminación a personas con discapacidad

Beyoncé revela detalles de la creación de su álbum "Renaissance" 0:53

(CNN) -- Beyoncé dice que eliminará un insulto sobre la discapacidad de su nuevo álbum, "Renaissance", después de enfrentarse a una fuerte reacción en línea y a las críticas de los defensores de la discapacidad.



La cantante, de 40 años, recibió muy buenas críticas cuando estrenó el viernes su séptimo álbum de estudio, inspirado en el baile, pero el fin de semana fue objeto de críticas cuando los fans se percataron de la inclusión de un término despectivo en la canción "Heated".

En la canción, coescrita por Drake, Beyoncé canta la línea: "Spazzin' on that ass, spazz on that ass".

Aunque la palabra "spaz" suele utilizarse coloquialmente en inglés para describir "enloquecer" o "volverse loco", deriva de la palabra "spastic", que se considera denigrante para las personas con parálisis cerebral espástica. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), este trastorno afecta a la capacidad de una persona para controlar sus músculos, especialmente los de los brazos y las piernas.

"Así que @Beyonce usó la palabra 'sp**' en su nueva canción 'Heated'. Se siente como una bofetada en la cara para mí, la comunidad de personas con discapacidad y el progreso que tratamos de hacer con Lizzo", escribió en Twitter la defensora de la discapacidad, Hannah Diviney.

"Supongo que seguiré diciéndole a toda la industria que 'lo haga mejor' hasta que los insultos capacitistas desaparezcan de la música".

Otro comentarista tuiteó: "J****e, @Beyonce. Deberías ser un modelo a seguir, no ganar dinero con el uso perezoso de un lenguaje despectivo. Qué vergüenza".

Los representantes de Beyoncé confirmaron el lunes que la letra sería retirada, diciendo a CNN en un comunicado que "la palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será reemplazada".

Los fans habían esperado con ansia "Renaissance" después de que la cantante lanzara el primer single, "Break My Soul", en junio. Fue su primer álbum de larga duración desde "Lemonade" de 2016.

Abriendo sobre su proceso creativo en Instagram, Beyoncé dijo a los fans: "Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento de miedo para el mundo".

La cantante dijo que su "intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y de pensar demasiado. Un lugar para gritar, liberarse, sentir la libertad. Fue un hermoso viaje de exploración".

La decisión de la cantante de editar "Heated" llega semanas después de que su compañera Lizzo anunciara una nueva versión de su canción "GRRRLS" tras las quejas por el uso del mismo término por parte de la comunidad de personas con discapacidad.