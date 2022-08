Indignación en Italia por el asesinato de un nigeriano en la calle

(CNN) -- El asesinato de un nigeriano a plena luz del día en la calle de una ciudad costera italiana, en la región de Marche, mientras los espectadores observaban, desató la indignación y renovó el debate sobre el racismo y los crímenes contra los inmigrantes en el país antes de las elecciones del próximo mes.

La policía de Macerata dijo este domingo que Alika Ogorchukwu, de 39 años, fue perseguido, golpeado con una muleta y luego agredido "hasta la muerte con las manos desnudas" mientras estaba en el suelo por el atacante, que también le robó el teléfono móvil.

Las imágenes de video del incidente fueron captadas por un transeúnte, pero no se ve a nadie interviniendo físicamente en esa parte del clip. Las imágenes han sido publicadas por los medios de comunicación italianos tras ser compartidas en Internet. En el video se oye a una mujer gritar "para, para inmediatamente" y a un hombre gritar: "Lo estás matando".

El asesinato fue condenado por la Embajada de Nigeria en Roma, que declaró: "El incidente se produjo en una calle muy transitada y frente a espectadores conmocionados, algunos de los cuales grabaron videos del ataque, sin que se haya intentado evitarlo". La embajada dijo que está colaborando con las autoridades italianas para garantizar que se haga justicia y para prestar asistencia a la familia de la víctima.

El oficial de policía de Macerata, Matteo Luconi, declaró este a CNN que el asesinato "no tuvo una motivación racial", y en un comunicado de la policía este domingo se dijo que probablemente se debió a "razones mezquinas".

El incidente tuvo lugar a las 14:00 horas locales del viernes en la principal calle central de Civitanova Marche, Corso Umberto I, dijo Luconi. Ogorchukwu fue encontrado muerto en el lugar de los hechos por los paramédicos, añadió el comunicado de la policía.

Un ciudadano italiano de 32 años, Filippo Ferlazzo, fue detenido por asesinato y robo, según la policía.

Uno de los abogados de Ferlazzo, Federica Trifoglio, declaró este lunes a CNN que su cliente tiene problemas psiquiátricos y que tienen intención de presentar un informe psiquiátrico.

"Todo lo que quiero es justicia para mi marido. Quiero que se haga justicia. Italia, no me dejes sola", dijo a los periodistas la esposa de Ogorchukwu, Charity Oriachi.

Consultada sobre cuándo vio a su marido por última vez, dijo: "Esta mañana le di un croissant, le dije 'come esto'. Le di el croissant y no le he vuelto a ver. Entonces, mucha gente vino a llamarme: '¡Tu marido, ven! Necesitaba a alguien con el coche y cuando llegué a Civitanova lo vi tirado en la calle".

Francesco Mantella, el abogado que representa a la esposa de Ogorchukwu, dijo a CNN que la víctima llevaba unos 9 años en Italia con un permiso de residencia regular y trabajaba como vendedor ambulante.

Vendía pequeñas cosas, mecheros y papel de seda, dijo la abogada. Se desplazaba todos los días desde su casa, en el pequeño pueblo de San Severino Marche, a la ciudad más grande de Civitanova Marche, con la esperanza de hacer un mejor negocio.

Mantella dijo que el alcalde de Civitanova Marche anunció que los gastos de su funeral serán pagados por el municipio.

Se pusto en marcha una recaudación de fondos para ayudar a su viuda y a su hijo de 8 años, Emanuel, añadió el abogado