Airbnb y nuevo propietario se disculpan por el anuncio de renta vacacional de una "cabaña de esclavos"

(CNN) -- Un anuncio de Airbnb para "una cabaña de esclavos de 1830" fue retirado del sitio de alquileres después de que un video de TikTok sobre la propiedad se hizo viral.



La cabaña Panther Burn Cottage, ubicada en la plantación Belmont en Greenville, Mississippi, fue eliminada por Airbnb, y la compañía se disculpó por el anuncio el lunes. El propietario también se disculpó, afirmando que el anuncio de alquiler de la cabaña era un remanente del propietario anterior, que lo había bloqueado de las redes sociales y de las cuentas de alquiler de la propiedad hasta que se hizo viral la publicación de TikTok.

"Las propiedades que antes albergaban a los esclavizados no tienen cabida en Airbnb. Nos disculpamos por cualquier trauma o dolor creado por la presencia de esta propiedad, y otras como esta, y por no haber actuado antes para abordar este asunto", dijo Airbnb en un comunicado proporcionado a CNN.

La compañía dijo que está eliminando otros sitios de alquiler que incluyen antiguos barrios de esclavos en Estados Unidos y que está desarrollando nuevas políticas

El nuevo propietario de Belmont Plantation, Brad Hauser, también se disculpó por el anuncio.

"Como nuevo propietario durante tres semanas de The Belmont en Greenville, Mississippi, me disculpo por la decisión de ofrecer a nuestros huéspedes una estancia en ‘el cuartel de esclavos’ que se encuentra en la parte posterior de la casa preguerra de 1857 que ahora funciona como un ‘bed and breakfast’. También me disculpo por haber insultado a los negros cuyos antepasados eran esclavos", dijo Hauser en una declaración a CNN.

También dijo que cuando compró la casa de campo le dijeron que no era un cuartel de esclavos porque el edificio no era lo suficientemente antiguo como para haber albergado a personas esclavizadas.

En un video promocional, ahora privado, publicado en YouTube por el anterior propietario, se dice que la cabaña fue trasladada hace varios años a la plantación desde Panther Burn, Mississippi, y que inicialmente era una cabaña de aparceros de dos dormitorios que se convirtió en un consultorio médico.

Hauser dijo en su declaración que "se opuso firmemente a la decisión del anterior propietario de publicitar la propiedad como el lugar donde los esclavos dormían una vez después de trabajar en los campos de algodón en esclavitud humana".

Hauser dijo a CNN que no tiene planes de volver a alquilar la cabaña.

Joshua B. Cain figura como el anterior propietario en 2021 registros de la propiedad revisados por CNN.

Hauser dice que Cain no transfirió la propiedad de los activos publicitarios en línea asociados a la plantación hasta después de que comenzara la controversia.

CNN se puso en contacto con el propietario anterior, Joshua Cain, para obtener comentarios.

"Esto no está bien en lo más mínimo", dijo Wynton Yates a finales de la semana pasada en su video de TikTok. Yates se enteró de la publicación en Airbnb cuando su hermano la compartió en su chat de grupo familiar. Su publicación original tenía 2,6 millones de visitas al mediodía del martes.

"¿Cómo es que está bien en la mente de alguien alquilar esto, un lugar donde los seres humanos fueron mantenidos como esclavos, alquilar esto como un lugar de hospedaje?" preguntó Yates, un abogado de entretenimiento en Nueva Orleans, en su post viral.

Yates, que es negro, dijo a CNN que alquilar la cabaña renovada es "un nivel indignante de esta atrocidad de simplemente faltar al respeto y hacer una burla de lo que es la experiencia de los esclavos porque estamos en un país donde todavía estamos experimentando las repercusiones de la esclavitud".

En su video inicial de TikTok sobre la propiedad, Yates dijo que estaba especialmente molesto por las críticas de los huéspedes.

"Nos alojamos en la cabaña y era histórica pero elegante", escribió un huésped en una reseña mostrada en una captura de pantalla en el video y leída en voz alta por Yates. "Una cabaña de esclavos es elegante", repite incrédulo.

"La historia de la esclavitud en este país se niega constantemente, y ahora se burla de ella al convertirla en un lujoso sitio vacacional", dijo en TikTok.

Mientras que algunas personas que vieron su publicación han pedido que se destruyan estos edificios, Yates dijo en una publicación posterior que cree que estos edificios deben permanecer.

Yates dijo a CNN que corresponde a los propietarios de las plantaciones o a quienes deseen comprarlas investigar sobre las personas esclavizadas que vivieron y trabajaron en esas tierras para poder dar una explicación exacta de la historia.

Yates dijo que los ataques a la enseñanza de una historia precisa de la esclavitud y los intentos de borrar la historia harán que las generaciones futuras piensen que la esclavitud era un mito.

Hauser, el nuevo propietario, dijo a CNN que está trabajando para encontrar expertos que le ayuden a identificar a las personas que vivieron y fueron esclavizadas en la Plantación Belmont para ofrecer un relato preciso de la historia.

-- Marnie Hunter de CNN contribuyó con este reportaje.