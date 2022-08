¿Vacaciones en Ucrania? Esta agencia de viajes busca revivir el turismo en el país en medio de la guerra

Empresa de viajes ofrece visitas guiadas a Ucrania en medio de la guerra 1:03

(CNN) -- Visitar Ucrania en este momento, para experimentar cómo se vive en medio de una guerra, ver sus ciudades bombardeadas, sentir el peligro y conocer a sus combatientes probablemente no está en la lista de deseos de nadie.

Pero a seis meses de que Rusia lanzó su invasión al país, desatando una ola de muerte y destrucción a su paso, una organización está invitando a los turistas a visitar Ucrania.



La plataforma en línea Visit Ukraine.Today lanzó el mes pasado visitas guiadas de un día a las llamadas “Ciudades Valientes” que han desafiado y continuan resistiendo el embate de Rusia, ofreciendo a los turistas un vistazo a cómo vive el país en medio del conflicto.

"Lánzate en una aventura a la increíble Ucrania ahora”, implora el sitio web de la agencia turística.

A pesar de las alertas internacionales que advierten de los viajes a Ucrania, la empresa dice que ha vendido 150 pasajes hasta ahora, mientras que su sitio web, que ofrece información sobre cómo viajar con seguridad desde y hacia Ucrania, obtiene 1,5 millones de visitas al mes, un 50% más que antes de la invasión.

El sitio web afirma que cualquiera que se apunte a las visitas guiadas puede esperar caminar entre escombros de bombas, edificios, catedrales y estadios, así como equipo militar incendiado, además de experimentar el chillido regular de las alertas antiaéreas. Las minas terrestres también son un riesgo posible.

Aunque pueda parecer una forma macabra de pasar las vacaciones, el fundador y CEO de Visit Ukraine, Anton Taranenko, dice a CNN Travel que no es lo mismo que el "turismo oscuro" que hace que los visitantes acudan a otros lugares de muerte, desastre y destrucción en todo el mundo.

Taranenko afirma que las visitas representan una oportunidad para que Ucrania destaque el espíritu de rebeldía de sus ciudadanos, así como para mostrar al mundo exterior que la vida continúa, incluso en una guerra.

Vivir la vida pase lo que pase

"No se trata solo de las bombas, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania es también cómo la gente está aprendiendo a convivir con la guerra, a ayudarse mutuamente", dice. "Hay un cambio real, un nuevo espíritu en las calles”.

"Tal vez al otro lado de la calle donde recientemente cayó una bomba, veas a amigos comiendo una buena comida tradicional en un bistró reabierto”.

"Nos alegramos por algunos momentos, no hay solo lo malo y triste como se ve en la televisión. La vida sigue y hay esperanza de que pronto todo esto termine. Los niños están creciendo, tratamos de vivir la vida lo más posible pase lo que pase".

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene actualmente una advertencia de "Nivel 4: No viajar" a Ucrania debido a la invasión rusa e insta a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país inmediatamente y advierte que, tras la suspensión de las operaciones en su embajada de Kyiv, no puede ofrecer asistencia consular.

Otros países han emitido alertas similares. La Oficina de Relaciones Exteriores y Desarrollo del Reino Unido advierte de que existe un "riesgo real para la vida" debido a los ataques en ciudades y regiones.

No obstante, Taranenko insta a la gente a visitar el país. "Si quieren ver nuestras ciudades destruidas y a la gente valiente luchando, por favor, vengan ahora", dice.

Pero, añade, los visitantes deben ser conscientes de que ningún lugar de Ucrania es 100% seguro, aunque tener un guía ayudará a mitigar el peligro.

"Comprobamos regularmente la situación para poder controlar los diferentes niveles de seguridad", dice, y señala que muchos ucranianos han regresado ahora a las zonas de las que huyeron inicialmente debido a la invasión, sobre todo a la capital, Kyiv,

"Ucrania se está levantando de nuevo, la gente está volviendo a las ciudades, los municipios están empezando a reconstruir, las ciudades se están recuperando de los horrores y hay un millón de extranjeros en el país. Kyiv es ahora el lugar más visitable y seguro", dice Taranenko.

Descubrir el país, añade, significa mirar a los ojos de los ucranianos cuyas vidas han cambiado para siempre, pero que viven esperando la victoria.

Visit Ukraine ha sido apreciada por el Gobierno por su labor de apoyo a la diezmada industria turística del país afectado por la guerra y por el suministro de información para ayudar a los ciudadanos que llegan y se van. Pero no hay aprobación oficial para su actual campaña de fomento de los visitantes.

"Ahora no es el momento adecuado para visitar el país, pero cuando ganemos y la guerra haya terminado, invitaremos a la gente a visitar Ucrania", declaró a CNN Mariana Oleskiv, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania.

"A nivel estatal queremos que Ucrania esté abierta al turismo, pero para ello necesitamos más armas, necesitamos ganar y detener la guerra. Nuestra posición oficial es visitar Ucrania cuando sea seguro hacerlo, tal vez sea posible hacerlo el próximo año, espero".

Oleskiv dijo que el turismo interno se había reanudado en Ucrania, alcanzando hasta el 50% de los niveles anteriores a la guerra a pesar de los combates, pero que era demasiado pronto y demasiado arriesgado para que los extranjeros vinieran. Sugirió que se pudieran comprar excursiones como forma de apoyar a la industria turística.

“Como tirar un dado"

Aunque se ha implementado la ley marcial en Ucrania y se ha suspendido el tráfico aéreo, Taranenko afirma que los visitantes extranjeros pueden seguir entrando y saliendo por tierra con bastante facilidad, pasando por los puestos de control del este del país con Europa.

Aunque es posible viajar, los expertos independientes en seguridad de los viajes advierten que no lo hagan.

Charlie McGrath, propietario de Objective Travel Safety, una empresa con sede en el Reino Unido que forma a personas para zonas de guerra, dice que incluso las zonas de Ucrania que parecen seguras pueden suponer un riesgo real.

"Invito a extremar la precaución debido a los continuos ataques aleatorios rusos", dice a CNN. "Aunque el lejano oeste de Ucrania es relativamente seguro y la vida parece continuar, el sureste es mucho más peligroso. Sería como tirar un dado".

McGrath dice que los visitantes necesitarían garantías sobre la protección que se les ofrecerá en las excursiones y saber qué ocurre si resultan heridos o su guía muere. También se pregunta qué hospitales y recursos locales estarían implicados.

"Yo recomendaría no hacerlo", añade.

Taranenko afirma que, independientemente de los riesgos, hay ganas de visitar Ucrania. De los 150 pasajes vendidos hasta ahora, 15 han sido para estadounidenses, dice.

Los grupos de turistas estarán limitados a grupos de 10 personas. Los participantes se reunirán con su guía en los puntos de recogida y se les explicará cómo actuar en caso de que se produzca una situación crítica, por ejemplo, dónde refugiarse si suenan las sirenas antiaéreas.

"Tener un guía que conozca el lugar y la dirección exacta que hay que tomar es una garantía", dice. "Si te aventuras por tu cuenta 10 metros a la izquierda, o 10 metros a la derecha, puedes acabar sobre una mina o una bomba”.

"Por ejemplo, en la zona de Bucha hay bosques con bombas aún activadas que pueden explotar en cualquier momento".

Vida normal

Las excursiones de un día duran entre 3 y 4 horas, pero pueden ampliarse en función de las solicitudes. La empresa afirma que los beneficios de la venta de todas las entradas se destinan a apoyar a los refugiados de guerra.

Oleksii Vlasenko, de 32 años, un empresario de viajes de negocios con sede en Kyiv, dijo a CNN que asistió a uno de los recorridos en julio, visitando varias ciudades dañadas por el conflicto. Dijo que, aunque no se enfrentó a ningún peligro aparente durante el viaje, había un peligro inherente.

"Por supuesto que siempre hay un riesgo, ya que la guerra continúa, pero creo que ahora es diferente", dijo. "La gente está interesada en viajar para ver la destrucción después de la guerra. Sin embargo, no recomendaría el viaje a mujeres y niños, pero a los hombres jóvenes, ¿por qué no? En Kyiv, Lviv, Bucha, Irpin, ahora ha vuelto la vida normal, a pesar de las alarmas de los cohetes cada día, ya no hay soldados ocupantes rusos".

Entre las excursiones que se ofrecen hay una colección titulada "Ciudades Valientes", que recorre destinos como "las fuertes e invencibles Bucha e Irpin", dos localidades cercanas a Kyiv que fueron brutalmente atacadas por Rusia en los primeros días de la invasión.

Los aspectos más destacados parecen una retrospectiva de algunos de los peores titulares del conflicto, con viajes a zonas residenciales bombardeadas y tesoros culturales dañados.

Otras visitas a ciudades son "La persistente y resistente Sumy", "Kyiv en un día", "Visita turística a Lviv" y "Odesa, una perla junto al mar".

Algunas zonas, como Mariúpol y Mikolayv, que están bajo control ruso o siguen siendo atacadas por las fuerzas rusas, siguen estando prohibidas para las visitas.

Sin embargo, Taraneko es optimista y espera poder invitar a los visitantes el año que viene, cuando, según él, la guerra haya terminado.