Así es como el productor costarricense Jorge Castro llegó a la FIFA con la canción "Vamos juntas", tema del Mundial Femenino Sub-20

(CNN Español) – El productor y compositor costarricense Jorge Castro siempre soñó con llegar a la FIFA, pero no en calidad de futbolista sino con su talento musical.

"Yo había escrito a la FIFA hace muchos años porque quería participar en la canción de la Copa del Mundo. Yo sigo teniendo ese sueño y creo que esto es un gran paso", cuenta Castro a Zona Pop CNN en una llamada telefónica desde San José.

"Vamos juntas" es el puntapié de entrada al organismo rector del fútbol mundial. Se trata de la canción oficial del Mundial Femenino Sub-20, que se realiza actualmente en Costa Rica.

Cómo llegó este costarricense a la FIFA

La perseverancia del productor, nominado a los Latin Grammy, surtió efecto este 2022 luego de un acercamiento con la organización.

"En abril de 2020 yo hice el primer acercamiento. Este año otra vez volví a intentarlo. En un principio no iba a haber canción. La pandemia obviamente ha complicado muchas cosas. Gracias a Dios [esta vez] se logró", dijo a Zona Pop CNN.

Originalmente el Mundial Sub-20 Femenino se llevaría a cabo en 2020 y tanto Costa Rica como Panamá compartirían la sede del evento. Sin embargo, la actual pandemia del nuevo coronavirus cambiaron los planes y, como todos los eventos a nivel mundial, este mundial fue cancelado. Posteriormente la FIFA decidió que el mundial se llevaría a cabo en 2022 y que Costa Rica sería su única sede.

Castro fue el encargado de componer y producir "Vamos juntas", el cual además de ser la canción oficial de la competencia de la FIFA, también su nombre es el lema del Mundial Sub-20.

Aunque fue rápido el proceso, el productor costarricense resalta los estándares de la FIFA para sus proyectos y ni esta canción ni el Mundial Femenino Sub-20 son la excepción.

"Este mundial para Costa Rica es súper importante. Los estándares son exactamente los mismos que los del Mundial que va a haber en Qatar y cualquier Mundial de la FIFA sigue los mismos esquemas", dice Castro.

"Vamos juntas": una canción sobre la unión femenina

En el tema también participan la cantante costarricense Rebeca Malavassi, Isabella Castro Gámez, hija del creador del tema, el artista peruano ganador del Latin Grammy Tony Succar así como el coro femenino del colegio Franz Liszt Schule.

"Sabía que el tema tenía que ser de empoderamiento, inspiración para todas esas muchachas, las que juegan fútbol y más allá. La canción tiene un doble mensaje, entre lo que es el fútbol y la vida", cuenta Castro.

Precisamente la hija del productor, Isabella, fue la principal inspiración para el mensaje de esta canción.

"Poder dejar un mensaje en una canción que el día de mañana y desde ahora le quede a ella ese mensaje de empoderamiento, que es lo que yo sueño para ella", agrega.

"Espero que para ella las luchas que se están viviendo ahorita le ayuden un poco a hacer el camino más fácil. Obviamente no es fácil en Costa Rica, no es fácil en Latinoamérica, no es fácil en ningún lado para la mujer. Yo creo que se están dando luchas fuertes que ya están provocando un cambio", dice Castro.