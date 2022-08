En la revista Elle, Adele confiesa estar más enamorada que nunca 1:09

(CNN) -- Hay que tener más que suerte para lograr que Adele admita si está o no comprometida con Rich Paul.

En un nuevo artículo de portada de la revista Elle, la cantante británica mantuvo la reserva cuando se trata de su estatus con su novio, quien es un agente deportivo estadounidense.

"Bueno, no estoy casada", es como eligió responder a la pregunta sobre si Paul le había dado un anillo. "No estoy casada".

Pero lo que está dispuesta a compartir es lo que siente por Paul.

"Nunca me había enamorado así", dijo Adele a la publicación. "Estoy obsesionada con él".

La cantante cubre varios temas en la entrevista, incluido el aplazamiento de su residencia en Las Vegas en el Coliseo del Caesars Palace en enero, que dice que "fue el peor momento de mi carrera, por mucho".

Se negó a seguir adelante, dijo, porque los conciertos planeados no le parecían auténticos.

"Simplemente no había alma. La configuración del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad", dijo Adele. "Y tal vez me esforcé demasiado en dar esas cosas en un ambiente tan controlado".

Muchos compradores de boletos se sintieron decepcionados y Adele dice que se sintió "avergonzada" por todo.

Desde entonces, ha reprogramado la residencia.

“Quiero contar la historia del comienzo de mi carrera hasta ahora. No voy a dar mucho al respecto, pero el espectáculo crece”, dijo. "Se trata de la música, y es muy, muy nostálgico".