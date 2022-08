¿Quién es Arturo Luna, el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia?

Los retos que enfrenta Petro para atraer inversión extranjera 0:53

(CNN Español) -- Arturo Luna, biólogo con un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Tennessee, es la nueva incorporación del gabinete de Gustavo Petro: fue elegido como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Luna estudió en la Universidad de Sucre, donde se licenció como biólogo con énfasis en Biotecnología, según la información de su perfil de LinkedIn.

Tiene además un doctorado por la Universidad de Tennessee en Ciencias Biomédicas con énfasis en Microbiología, Inmunología y Bioquímica.

En el Centro de Ciencias Médicas de esa universidad se desempeñó como asistente de investigación y becario posdoctoral. En Estados Unidos también estudió en la Universidad Estatal de Louisiana, según su información pública.

En su perfil se define como "biólogo con experiencia en investigación de enfermedades tropicales: leishmaniasis y enfermedad de Chagas" y destaca como áreas de conocimiento la entomología médica, biología molecular y parasitología molecular.

publicidad

Luna es una figura conocida en el Ministerio: de 2019 a 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, ocupó el cargo de gestor de Ciencia y Tecnología. Petro explicó que Luna "lideró" la "agenda en uso sostenible para la transición hacia una economía baja en carbono y basada en capital natural".

"Compromiso total con el diálogo abierto para hacer de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación el pilar del desarrollo sostenible y equitativo para consolidar una sociedad del conocimiento en el país", escribió Luna tras el anuncio de Petro en su cuenta de Twitter.

En su perfil de la red académica ResearchGate pueden consultarse algunas de sus publicaciones científicas.

En sus publicaciones en redes más recientes, Luna ha compartido la iniciativa del Ministerio para que aquellos colombianos con título de doctorado que viven en el país o en el exterior se inscriban en una base de datos online para aportar "su experiencia y conocimiento al gobierno".

El proceso contra Arturo Luna en el Ministerio

Tras el anuncio del presidente Petro surgieron reportes en medios locales sobre una demanda presentada contra la designación de Luna en la cartera de Ciencias durante la administración anterior. El documento de la demanda, tal como explica el medio La Silla Vacía, afirma que según una investigación de la Dirección de Talento Humano del Ministerio Luna no contaba con los 36 meses de experiencia profesional para el cargo.

Luna, como parte de su trayectoria, presentó 25 meses de trabajo en la Universidad de Tennesse. Sin embargo, la demanda de MinCiecias dice que el documento con el que validaba esa experiencia no había sido sometido al proceso necesario, por ejemplo de legalización y traducción del título, además de no contar con fecha de expedición, y la descripción de las tareas no coincidía con lo esperado para el cargo en la cartera.

CNN en Español consultó al equipo de Petro al respecto de esta demanda, si bien oficialmente proviene de la administración anterior, pero aún no obtuvo respuesta.