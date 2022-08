El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, visitarán Reino Unido y Alemania en septiembre

Príncipe Harry gana demanda contra Mail on Sunday 0:51

Londres (CNN) -- Harry y Meghan, los duques de Sussex, visitarán el Reino Unido y Alemania en la primera semana de septiembre, según un portavoz de la pareja.

"El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, están encantados de visitar varias organizaciones benéficas cercanas a sus corazones a principios de septiembre", dijo el lunes un portavoz de la pareja.

Se espera que Harry y Meghan asista al One Young World 2022 Manchester Summit el 5 de septiembre y a los Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go en Alemania el 6 de septiembre, antes de volar de regreso al Reino Unido para los WellChild Awards 2022 el 8 de septiembre, según el vocero.

La pareja, que se mudó a Estados Unidos en 2020, estuvo por última vez en el Reino Unido para el jubileo de platino de la reina Isabel II en junio, cuando la monarca conoció a su hija, Lilibet, por primera vez.

Sin embargo, los duques de Sussex no fueron invitados a unirse a la Reina en el balcón del Palacio de Buckingham, ya que solo se incluyó a miembros de la realeza que desempeñaban funciones oficiales. Harry y Meghan se separaron de la familia real en 2020 y ya no participan en los deberes reales.

Ambos volaron desde EE.UU. para las celebraciones del jubileo y fueron recibidos calurosamente por la multitud, llegando entre vítores.

Antes del evento, hubo mucha especulación en la prensa británica sobre cómo sería recibida la pareja luego de su decisión de alejarse de la familia real y mudarse a California.