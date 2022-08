Camilo y Grupo Firme lanzan “Alaska”, un sencillo para ahogar las penas amorosas en el “bendito alcohol, dulce tormento”

Camilo interrumpe concierto para abrazar a fanática que lloraba 0:59

(CNN Español) -- Nos acercamos cada día más al lanzamiento de “De adentro pa’ afuera”, el tercer disco de Camilo Echeverry. Y con ello, escuchamos más sencillos y colaboraciones del cantautor colombiano.

Este jueves, Camilo lanzó el sexto adelanto de esta producción discográfica. Se trata de “Alaska”, la primera colaboración del colombiano con la muy popular banda de música mexicana Grupo Firme.

Más de 15.300 personas sintonizaron el canal de YouTube de Echeverry para ver el estreno del video.

Camilo y Grupo Firme cantan al despecho

La canción habla de un hombre que está, como dirían en Colombia, con una tusa, es decir un despecho, que lo hace invocar la señal de costumbre: “arriba, abajo, al centro y pa’ dentro”, para olvidar a esa persona que le rompió el corazón.

La canción se inicia con una tuba, lo cual nos transporta instantáneamente a la sonoridad de Grupo Firme. El acordeón, un instrumento que Colombia y México comparten en la música popular, también tiene un importante protagonismo a lo largo del tema.

La letra cuenta con juegos de palabras, lo que hace que el tema tenga una historia divertida, que aunque habla del despecho y gira en torno al alcohol, es imposible no soltar una que otra carcajada con la resolución de los versos.

Eduin Caz, la primera voz que escuchamos en el sencillo, dice “hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita / y yo contesté, y yo contesté / ser besado por su boquita”.

A lo que Camilo, haciendo referencia a otra bebida, responde “luego me dijeron no hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila? / Dije reposado, dije reposado / Pero reposado en su camita”.

La sorpresa llega cuando hacen referencia a Alaska y resulta que no es que ambos se van al estado de Estados Unidos, sino… “dicen que me mude a otro lugar pa’ ver si dejo de pensarte”, dice Camilo, “yo me voy pa’ Alaska, yo me voy pa’ Alaska / Pero a las cantinas pa’ olvidarte”, cierra.

La canción fue compuesta y producida por Camilo y Edgar Barrera.

Como es costumbre, Evaluna Montaner, esposa de Camilo, dirigió el videoclip del tema. La cantante y actriz también hace una aparición especial en el audiovisual.

Los otros sencillos de “De adentro pa’ afuera”

El tercer disco de Camilo cuenta con temas como “Índigo”, con el que dieron a conocer que tendrían a su primogénito y que fue el primer sencillo que dio a conocer del disco. Esta canción la interpreta junto a su esposa, Evaluna.

Posteriormente vino “Pesadilla”, un tema en el que cuenta un sueño que tuvo en donde su esposa está con otro.

Llega el 2022 y con eso el nacimiento de “Índigo” y con el evento, la canción “Pegao”, un tema en el que Camilo habla de cómo quiere estar con su bebé, todo el día pegado a ella.

Luego nos sorprendió con su primera colaboración con Alejandro Sanz, un sueño que en diversas entrevistas dijo que tenía desde pequeño. Esa canción es “NASA”.

Y el quinto sencillo que dio a conocer del disco fue “Naturaleza”, otra colaboración en la que Camilo y Nicki Nicole celebran el ser auténticos, sin etiquetas, y el orgullo de reconocerse desde la honestidad.