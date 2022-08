El diario La Prensa de Nicaragua denuncia confiscación y desmantelamiento de sus instalaciones

(Crédito: INTI OCON/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- El diario La Prensa informó este lunes en su edición digital que el Gobierno de Nicaragua concretó "la confiscación de hecho" de sus bienes muebles e inmuebles, cuyo valor, según el medio, alcanza un monto cercano a los US$ 10 millones. De acuerdo con la nota informativa, en el interior de las antiguas instalaciones del periódico avanzan obras de construcción, sin que nadie explique oficialmente en que se convertirá el edificio y el destino de los equipos que contenía.

Las instalaciones de La Prensa, un diario de 96 años de existencia y uno de los referentes del periodismo nicaragüense, fueron ocupadas por oficiales de la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, tras un allanamiento en el cual su gerente general, Juan Lorenzo Hollman Chamorro, fue detenido y acusado del delito de lavado de dinero. El 24 de marzo, Hollman Chamorro fue declarado culpable y el 1 de abril recibió una condena judicial a 9 años de prisión.

Hollman Chamorro declaró su inocencia ante los cargos imputados, de acuerdo con la información que su esposa publicó en La Prensa. Además de Hollman, también sus primos Pedro Joaquín Chamorro, que era director del diario, y Cristiana Chamorro, que dirigía la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y era precandidata presidencial, han sido detenidos y acusados de diversos delitos por el gobierno de Ortega. Todos ellos rechazan las acusaciones y las consideran una persecución política.

"Desde hace varios días, operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos" expresa el medio en su nota informativa, donde agrega que "sin embargo, esto no impedirá que La Prensa siga cumpliendo su labor de informar a los nicaragüenses, aún sin su edificio y ahora desde el exilio".

El Gobierno de Nicaragua no ha informado de manera oficial qué se construirá en el edificio que albergaba a La Prensa. CNN consultó al respecto al Consejo de Comunicación del gobierno, por el momento sin respuesta.

Según la nota de prensa, los encargados de la construcción han expresado que las instalaciones del medio podrían convertirse en un Centro de Capacitación del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec).

Además, el diario La Prensa agrega que "con estas acciones, el régimen Ortega-Murillo concreta la confiscación de hecho de los bienes del plantel industrial de la Editorial La Prensa, ubicado en el kilómetro 4,5 de la Carretera Norte. Bienes que, en el estado en que estaban en el momento de la confiscación, tenían un valor cercano a los US$ 10 millones".

Este hecho se lleva a cabo, según La Prensa, a pesar de que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua "garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y los instrumentos y medios de producción".

De acuerdo con un avalúo realizado en febrero de 2021 y publicado por La Prensa, el edificio se valoró en US$ 1,84 millones, la maquinaria en US$ 6,04 millones, la imprenta comercial en US$ 3,89 millones y los mobiliarios y equipos de oficina en US$ 138.810.

Esta denuncia de La Prensa tiene lugar un mes después de que su edición digital informara que su personal del área de redacción (periodistas, editores, fotógrafos y otros) se vio "obligado a abandonar Nicaragua por la persecución del régimen de Ortega".

