Becas Pell Grant en EE.UU.: qué son, quién es elegible, requisitos, cuanto pagan y cómo solicitar

(CNN) -- Los estadounidenses que obtuvieron una subvención conocida como Pell Grant para ayudar a pagar la universidad recibirán mucha más ayuda del plan de alivio de la deuda estudiantil del gobierno de Biden que otros prestatarios.



Aquellos que reunían los requisitos para recibir una beca Pell cuando eran estudiantes universitarios recibirán una condonación de hasta US$ 20.000 de su deuda de préstamos estudiantiles, en comparación con los US$ 10.000 que recibirán aquellos no beneficiarios de la llamada Pell Grant, según el plan anunciado este miércoles. Para ser elegibles, los prestatarios deben ganar menos de US$ 125.000 al año si son solteros y menos de US$ 250.000 al año si están casados o son los proveedores principales de su familia.

La inclusión de la medida de la beca Pell contribuirá a dirigir más ayudas a los prestatarios de familias con menores ingresos.

El presidente Joe Biden, que hizo campaña para duplicar el tamaño de la beca Pell, destacó el programa de becas al comienzo de su discurso de presentación del esfuerzo de alivio de la deuda este miércoles.

"Durante 50 años, las becas Pell han sido un medio clave para que el gobierno federal ayude a las familias de bajos ingresos, en particular a las que ganan menos de US$ 60.000 al año, a enviar a sus hijos a la universidad", dijo Biden, señalando que las becas solían cubrir el 80% del costo de estudiar en una universidad pública de cuatro años, pero hoy solo cubren aproximadamente el 32% del total.

Como resultado, muchos estudiantes han tenido que pedir préstamos para obtener un título.

Unos 27 millones de beneficiarios de la beca Pell podrán optar a la condonación de hasta US$ 20.000 de su deuda estudiantil, según una estimación del Departamento de Educación.

Biden había propuesto un aumento de aproximadamente US$ 1.400 a la beca Pell máxima en el Plan de Familias Estadounidenses que dio a conocer en la primavera de 2021. Los demócratas del Congreso querían incluir un aumento de US$ 550 en su plan de reconciliación presupuestaria del pasado otoño, pero la disposición no llegó a la versión final aprobada por el Senado a principios de este mes.

El presidente tiene la intención de seguir luchando para duplicar el tamaño máximo de la beca Pell, dijo la Casa Blanca en una hoja informativa.

Esto es lo que hay que saber sobre las becas Pell.

¿Qué es la beca Pell Grant?

Las becas Pell son un tipo de ayuda financiera federal para estudiantes universitarios con "necesidades financieras excepcionales", según el Departamento de Educación. A diferencia de los préstamos, normalmente no hay que pagar de vuelta este tipo de ayuda financiera.

Alrededor de 6,3 millones de estudiantes universitarios recibieron aproximadamente US$ 27.000 millones en becas Pell en el año fiscal 2020, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Las becas, que llevan el nombre Pell Grant en honor al senador de Rhode Island Claiborne Pell, que defendió el programa, fueron otorgadas por primera vez en 1973.

¿Cuánto aporta una beca Pell?

La beca máxima para el año académico 2022-23 es de US$ 6.895.

Pero la cantidad que reciben los estudiantes depende de una serie de factores, incluida la contribución familiar prevista para el costo de la universidad, que se determina en la solicitud de ayuda federal para estudiantes.

También tiene en cuenta cuánto cuesta asistir a la universidad, así como si el estudiante está matriculado a tiempo completo o a medio tiempo y si va a cursar el año académico completo o menos.

¿Cómo se presenta la solicitud?

Los estudiantes comienzan presentando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA. Las universidades utilizan la información del formulario para determinar la elegibilidad para una Pell Grant y el tamaño de la concesión.

Los estudiantes deben rellenar la FAFSA cada año para recibir las becas Pell y otras ayudas federales para estudiantes.

¿Quién tiene derecho a la beca?

No existe un umbral de ingresos establecido para poder optar a la beca. En cambio, se determina por la información incluida en la FAFSA, que examina los ingresos de la familia, los bienes y el número de hijos matriculados en la universidad, entre otros factores.

Pero casi todos los beneficiarios provienen de familias con ingresos de US$ 60.000 o menos, según la Casa Blanca. Y dos tercios de los beneficiarios de las becas Pell tienen ingresos familiares de US$ 30.000 o menos.

Los prestatarios negros tienen el doble de probabilidades de recibir becas Pell que sus compañeros blancos, y otros estudiantes de color también tienen más probabilidades de recibirlas. Permitir que los beneficiarios de las becas Pell tengan derecho a una mayor desgravación de los préstamos estudiantiles hace avanzar los esfuerzos de equidad racial de la administración, dijo la Casa Blanca en la hoja informativa.

Unos 20 años después de comenzar la universidad, el prestatario negro promedio todavía debe el 95% de su deuda estudiantil federal, mientras que un estudiante blanco medio debe solo el 6%, según un estudio de 2019 del Instituto de Activos y Política Social de la Universidad de Brandeis, que fue citado por la administración.

Los beneficiarios de las becas Pell representan alrededor del 60% de los prestatarios de préstamos estudiantiles, según la Casa Blanca.