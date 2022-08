Tres de las calles "más cool" del mundo están en Medellín, Ciudad de México y Madrid, según Time Out

DUBAI, UAE - MARCH 4, 2020: The lush greenery and tall palm trees along Jumeirah Beach Road, on March 4 in Dubai

(CNN) -- Cuando se trata de moda, el estilo en las calles tiene tanto caché como el de las pasarelas. De hecho, hay decenas de blogs y cuentas de Instagram dedicados a registrar los mejores estilos vistos en las calles.



Y es que el estilo “urban chic” siempre surge desde allí, donde personas de todo tipo de clases y orígenes pueden mezclarse de camino al trabajo, la escuela, la casa y los lugares de ocio.

Este año, Time Out, la marca de medios de comunicación y hostelería que publica guías locales de algunas de las ciudades más interesantes del mundo, presentó su segundo resumen anual de las calles más geniales del mundo.

Más que un barrio, una sola calle puede definir la cultura de una ciudad.

"En la mayor parte del mundo, la vida prepandémica ha vuelto con fuerza. La gente hace planes con entusiasmo y vuelve a salir a sus ciudades y a hacer escapadas urbanas", afirma James Manning, editor de viajes de Time Out, en un comunicado. "Nuestra lista de las calles más geniales del mundo agrupa las vías clave que los lugareños entendidos, incluidos nuestros editores y colaboradores expertos, recomiendan recorrer ahora mismo".

La lista de este año cuenta con 33 calles, tres más que en la primera edición de 2021. También incluye varias ciudades nuevas, como Taipéi, Bombay, Atenas y Accra.

América del Norte

El primer lugar de la lista de este año es la calle Wellington, en el barrio de Verdún de Montreal.

La editora de Time Out Canada, Laura Osborne, dice que la calle tiene "bares de cócteles increíbles, lugares de brunch estelares, algunos de los mejores sándwiches de la ciudad e incluso una playa urbana de arena", además de que se convertirá en peatonal en 2023, lo que sin duda añadirá más puntos de interés.

Aunque Estados Unidos no ocupa el primer lugar, puede estar tranquilo sabiendo que tiene el mayor número de calles en la lista: la calle Ocho de Miami, la calle MacDougal de Nueva York (donde se encuentra la coctelería favorita Dante) y la avenida Wentworth de Chicago.

El representante de México en la lista es la Avenida Ámsterdam, en el moderno barrio de la Condesa.

Asia y el Pacífico

Cinco de las 10 mejores calles pertenecen a esta región.

Melbourne, Australia encabezó la lista de 2021 con Smith Street, pero este año cayó al segundo lugar. La calle Gertrude de la ciudad entró en la lista, y Eliza Campbell, de Time Out Australia, la describió como "hermosa, sin pretensiones y desprovista de la desenfrenada vida nocturna de sus hermanas más bulliciosas en comparación".

El séptimo lugar lo ocupa Tai Ping Shan, un barrio dentro de un barrio en la isla principal de Hong Kong.

La productora digital de CNN Rhea Mogul, que vive en la calle, cuenta que lo mejor de vivir allí son los cafés que admiten perros y la "gran mezcla de lo antiguo y lo nuevo". Tai Ping significa "paz y estabilidad" en cantonés, mientras que Shan significa "colina".

Una nueva adición destacada para 2022 es la calle Yongkang de Taipei, que alberga a los queridos fabricantes de cerveza artesanal Zhang Men Brewing.

"Integramos varios recursos para promover este barrio entre los turistas internacionales, y estamos muy contentos de que esté en la lista", dice Huang Shih-fang, director de la división de asuntos internacionales de la junta de turismo de Taiwán, a CNN. "Esperamos atraer a los turistas a la zona una vez que se abra la frontera".

Europa

Time Out, con sede en Londres, ha buscado cerca de casa algunas de sus selecciones de este año. La calle más “cool” de la capital británica en 2022 es Deptford High Street, una mezcla de puestos callejeros, mercados, tiendas, bares y demás, que según el editor de Time Out, Chris Waywell, no es solo la calle más cool de Londres, sino la "más viva".

Más al norte, la Great Western Road de Glasgow es la mejor entrada del Reino Unido, en el número tres.

Y la metrópoli danesa de Copenhague, que CNN Travel coronó el año pasado como "la nueva capital europea de lo genial", ocupa el quinto puesto. La calle Værnedamsvej fue calificada por los editores de Time Out como un "mini París", debido a las tiendas de vino y queso y a la abundancia de flores frescas. Eso tiene que dolerle a París, que en realidad no entró en la lista.

Otras calles europeas que han recibido menciones en la lista de 2022 son Kolokotroni en Atenas, la calle Echegaray en Madrid y Capel Street en Dublín.

Sobre esta última, la escritora de viajes dublinesa Nicola Brady dice que Capel, que rima con "maple" en inglés, "se siente como un auténtico recuerdo del viejo Dublín".

Brady añade que la calle, que se volvió peatonal a principios de este año, tiene "pequeñas ferreterías y pubs que llevan allí décadas junto a estupendos restaurantes coreanos y vietnamitas que son más recientes".

La lista completa

1. Rue Wellington, Montreal

2. Gertrude Street, Melbourne

3. Great Western Road, Glasgow

4. Yongkang Street, Taipei

5. Værnedamsvej, Copenhague

6. Karangahape Road, Auckland

7. Tai Ping Shan Street, Hong Kong

8. Yaowarat Road, Bangkok

9. Oranienstrasse, Berlín

10. Hayes Street, San Francisco

11. Avenida Ámsterdam, Ciudad de México

12. Kolokotroni, Atenas

13. Avenida Virgil, Los Ángeles

14. Ossington Avenue, Toronto

15. Vía Provenza, Medellín

16. Calle Ocho, Miami

17. Deptford High Street, Londres

18. Praça das Flores, Lisboa

19. Oxford Street, Accra

20. Wentworth Avenue, Chicago

21. Cutting Room Square, Manchester

22. Capel Street, Dublín

23. Jumeirah Beach Road, Dubai

24. Enmore Road, Sydney

25. Kagurazaka, Tokio

26. Kloof Street, Ciudad del Cabo

27. Süleyman Seba Caddesi, Estambul

28. Calle Echegaray, Madrid

29. MacDougal Street, Nueva York

30. Carrer del Comte Borrell, Barcelona

31. Newbury Street, Boston

32. Colaba Causeway, Mumbai

33. Everton Road, Singapur