Tras un giro oscuro, Shia LaBeouf encuentra una nueva fe

Shia LaBeouf regresa a la pantalla para protagonizar "Padre Pio" 1:08

(CNN) -- Shia LaBeouf dice que dio un giro hacia el catolicismo después de un período oscuro en su vida.



El actor, que fue criado dentro de las tradiciones judía y cristiana, conversó con el obispo Robert Barron de los Ministerios Católicos Word on Fire para hablar de cómo su fe le ha ayudado.

LaBeouf dice que empezó a estudiar el catolicismo mientras se preparaba para su próxima película, "Padre Pío", sobre el santo del mismo nombre.

"Ver que otras personas que han pecado más allá de lo que yo podía imaginar también se encuentran en Cristo me hizo sentir: 'Oh, eso me da esperanza'", dijo. "Empecé a escuchar experiencias de otras personas depravadas que habían encontrado su camino en esto y me hizo sentir que tenía permiso".

LaBeouf dijo que en un momento dado se sintió suicida y experimentó una profunda vergüenza por algunos acontecimientos de su vida.

"Tenía una pistola sobre la mesa. Estaba con un pie en el otro lado", dijo LaBeouf. "No quería seguir vivo cuando todo esto sucedió. Una vergüenza como nunca antes había experimentado: el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir a buscar un taco".

"Pero también tenía ese profundo deseo de aguantar", añadió.

En ese momento, LaBeouf estaba atravesando un periodo tumultuoso tanto en su vida personal como profesional.

Mientras se preparaba para su nuevo papel, LaBeouf vivió en un monasterio con frailes franciscanos capuchinos.

"Ahora sé que Dios estaba utilizando mi ego para atraerme hacia Él. Me alejaba de los deseos mundanos. Todo sucedía simultáneamente. Pero no habría habido ningún impulso para que me subiera al auto y condujera [al monasterio] si no pensara: 'Oh, voy a salvar mi carrera'", dijo.

