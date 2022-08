Gorbachov advirtió a Rusia y Estados Unidos en 2019 que debían evitar una 'guerra caliente'

1 de 26 | Mijail Gorbachov en una conferencia en Moscú en 2001. Gorbachov dirigió la Unión Soviética desde 1985 hasta su caída en 1991. Cambió las expectativas del mundo sobre la Unión Soviética al esforzarse por hacer un estado más eficiente y democrático que participara en la política mundial. (Crédiro: Oleg Nikishin/Newsmakers/Getty Images) → 2 de 26 | Gorbachov a los cuatro años en Privolnoe, Ucrania, en el entorno de 1935. (Crédito: APIC/Getty Images) 3 de 26 | Gorbachov asiste a la celebración del aniversario de la Revolución de Octubre en Moscú en 1984. (Crédito: Georges DeKeerle/Getty Images) 4 de 26 | Gorbachov y la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, en Inglaterra en 1984. (Crédito: Peter Jordan//Time Life Pictures/Getty Images) 5 de 26 | El entonces presidente de Francia, François Mitterrand, con Gorbachov en Moscú en 1985. (Crédito: Keystone-France/Gamma-Keystone vía Getty Images) 6 de 26 | El entonces presidente de EE.UU. Ronald Reagan habla con Gorbachov durante una cumbre de dos días entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Ginebra en 1985. (Crédito: AFP/Getty Images) 7 de 26 | Gorbachov en una conferencia de prensa en Reikiavik, Islandia, en 1986. (Bryn Colton/Getty Images) 8 de 26 | Gorbachov saluda a los simpatizantes durante una visita a Praga en 1987. (Chris Niedenthal//Time Life Pictures/Getty Images) 9 de 26 | Gorbachov se reúne con los empleados de una planta envasadora de carne en las afueras de Moscú en 1987. (Sovfoto/UIG vía Getty Images) 10 de 26 | Gorbachov se reúne con miembros de la tripulación de un submarino nuclear durante una visita a Severomorsk, Unión Soviética, en 1987. (Sovfoto/UIG vía Getty Images) 11 de 26 | Gorbachov y Reagan firman un tratado que elimina los misiles nucleares estadounidenses y soviéticos de alcance intermedio y de menor alcance en Washington en 1987. (AFP/Getty Images) 12 de 26 | Reagan y Gorbachov visitan Governors Island en Nueva York en 1988. (BILL SWERSEY/AFP/Getty Images) 13 de 26 | El presidente George H. W. Bush con Gorbachov en La Valeta, Malta, durante una cumbre entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1989. (JONATHAN UTZ/AFP/Getty Images) 14 de 26 | Gorbachov presta juramento en el Congreso de los Diputados del Pueblo en Moscú en 1990. (V.ARMAND/AFP/Getty Images) 15 de 26 | Boris Yeltsin con Gorbachov durante una sesión del Congreso de los Diputados del Pueblo en Moscú en 1990. (Sasha Stone/Time Life Pictures/Getty Images) 16 de 26 | Gorbachov vota en Moscú en 1991 en el primer referéndum soviético para decidir si el país seguirá siendo un estado unido. (VITALY ARMAND/AFP/Getty Images) 17 de 26 | Gorbachov acepta el premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, en 1991. Gorbachov recibió el premio en 1990. (OLAV OLSEN/AFP/Getty Images) 18 de 26 | Gorbachov estrecha la mano de Yeltsin tras la investidura de este como presidente ruso en Moscú en 1991. (VITALY ARMAND/AFP/Getty Images) 19 de 26 | Bush y Gorbachov durante una conferencia de prensa conjunta que concluye una cumbre de dos días entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1991 en Moscú. (MIKE FISHER/AFP/Getty Images) 20 de 26 | El presidente Reagan y su esposa, Nancy, charlan con Gorbachov y su esposa, Raisa, en el patio delantero del rancho de los Reagan en Santa Bárbara, California, en 1992. (MIKE NELSON/AFP/Getty Images) 21 de 26 | Gorbachov anuncia su candidatura a la presidencia en Moscú en 1996. Gorbachov obtuvo el 1% de los votos. (YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images) 22 de 26 | Gorbachov con su hija Irina (segunda a la derecha) y su nieta Krenia (tercera a la derecha) ante el féretro de Raisa Gorbachov en Moscú en 1999. (MISHA JAPARIDZE/AFP/Getty Images) 23 de 26 | Gorbachov presenta sus respetos a los soldados rusos en un cementerio militar ruso en Marl, Alemania, en 2003. (KIRSTEN NEUMANN/AFP/Getty Images) 24 de 26 | Gorbachov junto a un busto suyo creado por el artista francés Serge Mangin después de desvelarlo ante los invitados en Berlín en 2009. (BERTHOLD STADLER/AFP/Getty Images) 25 de 26 | Gorbachov en Londres durante la final de la Gala Gorby 80, una celebración su 80 cumpleaños, en 2011. (Ian Gavan/Getty Images) 26 de 26 | Gorbachov ríe con el expresidente polaco Lech Walesa en la inauguración de una conferencia para celebrar el 20 aniversario de la Green Cross International en 2013. (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Moscú (CNN) -- El exlíder soviético Mijaíl Gorbachov, fallecido a los 91 años de edad, advirtió a Estados Unidos y Rusia que debían evitar una "guerra caliente" durante una entrevista con CNN en 2019. A continuación recuperamos el diálogo con los reporteros.

El día que CNN se sentó con Gorbachov en Moscú, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había realizado una visita sorpresa a los soldados estadounidenses en Afganistán, donde anunció que las conversaciones de paz con los talibanes se reanudaban. Al igual que la Unión Soviética hacía tres décadas, Estados Unidos estaba tratando de negociar una salida de Afganistán mientras se aseguraba de que el gobierno central de Kabul no se derrumbara.

En 1989, Estados Unidos y los soviéticos estaban en lados opuestos del conflicto, con Washington apoyando a los combatientes muyahidines que intentaban derrocar al gobierno del régimen respaldado por los soviéticos del presidente de Afganistán, Mohammad Najibullah. Pero poco más de dos años después, la URSS colapsó, la asistencia al gobierno de Kabul se agotó y el gobierno de Najibullah cayó.

Cuando se le preguntó qué lecciones podrían extraerse de la retirada de las tropas soviéticas, Gorbachov dijo: "Deben retirarse. Esa es la lección principal. Sabes, es como un fósforo. El fósforo se enciende, se extiende un fuego. Y estos enfrentamientos, cuando los principales países más grandes en este conflicto se involucran cada vez más, son peligrosos para todas las naciones".

Uno de los tantos hechos históricos que protagonizó Gorbachov como líder fue la firma del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio en 1987.

Ese pilar de control de armas se vino abajo efectivamente este año, después de que Estados Unidos se retiró formalmente y el gobierno ruso dijo que el acuerdo había sido enviado a la basura.

Cuando se le preguntó sobre la desaparición del tratado que firmó junto con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, Gorbachov expresó la esperanza de que dichos acuerdos de control de armas puedan revivirse.

"Todos los acuerdos que existen están preservados y no destruidos", dijo. "Pero estos son los primeros pasos hacia la destrucción de [lo que] no debe ser destruido en ningún caso. Por lo tanto, si este camino va más allá, entonces todo es posible. Esto no debe permitirse".

El objetivo final del control de armas, agregó, debe ser deshacerse por completo de las armas nucleares.

Eso, sin embargo, parece una posibilidad más remota, dada la desconfianza duradera entre Moscú y Washington. Durante la entrevista, Gorbachov expresó su esperanza de que Washington y Moscú pudieran encontrar una manera de prevenir una "guerra caliente" en el futuro.

"Creo que esto debería evitarse", dijo Gorbachov , cuando se le preguntó si el mundo estaba entrando en una nueva y peligrosa era de rivalidad multipolar entre estados. "Es bueno que ya en todo el mundo haya una conversación y la gente esté hablando, la gente esté reaccionando, y esto es lo más importante.

"Los oradores y los políticos, la gente entiende que esto, la Nueva Guerra Fría, no debe permitirse. Esto podría resultar en una guerra caliente que podría significar la destrucción de toda nuestra civilización. Eso no debe permitirse".

Esa Guerra Fría, por supuesto, ha sido un tema de intenso interés de la cultura pop, especialmente después del lanzamiento de la aclamada serie de televisión" Chernobyl", de HBO.

Cuando se le preguntó si había visto la serie, Gorbachov dijo que no, pero sugirió que su toma de decisiones como líder soviético en el momento del desastre nuclear de 1986 puede haber sido tergiversado.

"No la he visto, pero conozco a detalle" la historia de Chernobyl, dijo. "Diré que como resultado, lo más importante es que hemos estudiado todas las razones [del desastre]. Todas estas conclusiones se dieron a todos los demás países. Estos hallazgos son una lección para todos. Ellos dicen: '¿Por qué estuviste en silencio durante varios días?'. Pero digo que fue exactamente como dije antes, no al revés. No entendíamos lo que había sucedido".

Gorbachov es el tema de "Meeting Gorbachov", un documental del cineasta Werner Herzog que se estrenará en Rusia el 5 de diciembre. La recepción de la película es algo que hay que ver: Gorbachov no es venerado en Rusia de la forma en que lo fue en Occidente, y su nombre trae asociaciones del doloroso colapso soviético que aún se cierne sobre la sociedad y la cultura rusas.

Nota del editor: esta entrevista fue publicada originalmente el 1 de diciembre de 2019. La información se actualizó tras la muerte del exlíder soviético.