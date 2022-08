Muere Luke Bell, cantante de música country, a los 32 años

(CNN) -- El músico de country Luke Bell, quien desapareció a principios de este mes, fue encontrado muerto, según el agente Frank Magos del Departamento de Policía de Tucson. Tenía 32 años.

Bell, quien lanzó su primer álbum de estudio en 2012, fue "encontrado en la cuadra 5500 de E. Grant Road en Midtown Tucson", según Magos.

“La investigación está en curso en este momento”, dijo Magos.

Neill Smith, representante de Bell, le dijo a CNN que no tenía “ninguna información adicional para proporcionar”.

Luke Bell, un cantautor de Cody, Wyoming, fue reportado como desaparecido por amigos hace más de una semana.

Durante su carrera, Luke Bell, conocido por canciones como "Where Ya Been?" y "Sometimes", abrió para conciertos de artistas como Dwight Yoakam y Hayes Carll.

La cantautora Kelsey Waldon tuiteó sobre la noticia del fallecimiento de Bell: "Me ha roto el corazón enterarme del fallecimiento de Luke Bell. Muchos de nosotros nos conocimos en Nashville cuando éramos muy jóvenes y estábamos obsesionados con la música country, esos años fueron muy formativos. Era extremadamente talentoso y especial. Ve a escuchar a Luke hoy. Descansa en paz ahora, viejo amigo".