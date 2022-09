El exsenador argentino Esteban Bullrich sigue internado: esto sabemos de su estado de salud

Qué es ELA y cómo afecta a los pacientes 1:32

(CNN Español) -- El exsenador argentino Esteban Bullrich, quien padece una enfermedad degenerativa conocida como ELA, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de la provincia de Buenos Aires, según un nuevo parte médico de este jueves.

Bullrich se encuentra "estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía", informaron desde el Hospital Austral un día después de que fuera ingresado y los médicos decidieran realizarle una traqueotomía percutánea y ponerlo en ventilación mecánica por lo que habían calificado como un "cuadro de dificultad respiratoria".

A Bullrich le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en febrero de 2021. Se trata de una enfermedad progresiva que afecta a las neuronas motoras del cerebro y a la médula espinal, la misma que padeció el físico Stephen Hawking.

En la última actualización sobre su estado de salud, los médicos dijeron que "la familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones”.

Pocos días antes de que lo internaran, el exsenador católico publicó un emotivo mensaje en sus cuentas de redes sociales.

Se multiplican los mensajes de apoyo a Bullrich

La noticia del ingreso de Bullrich al Hospital Austral desencadenó una serie de mensajes de apoyo de políticos de todo el espectro argentino.

Bullrich pertenece al partido que fundó y encabezó el empresario de centroderecha Mauricio Macri, presidente de 2015 a 2019. En 2017, en el mejor momento de su carrera, Bullrich encabezó la lista de senadores nacionales que derrotó a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poderoso de la Argentina.

Uno de los que se pronunció fue el presidente Alberto Fernández, quien publicó en Twitter: "¡#FuerzaEsteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia".

"Avanzó muy rápido la enfermedad"

Marcela Capuano, una mujer que también padece ELA y que conoció a Bullrich el año pasado, habló este jueves en CNN Radio Argentina sobre la enfermedad.

“A Esteban Bullrich lo conocí hará un año en una presentación de un libro. Yo quería conocerlo, él tiene lo mismo que yo y siento mucha empatía con él”, contó en La Mañana de CNN.

“Hace un año estaba bastante bien: caminaba, podía hablar —no mucho pero podía moverse—. Lamentablemente esta enfermedad es muy cruel y depende de cómo le agarra a cada uno si avanza más rápido o no”, aseguró. Y dijo además: "Siento mucha tristeza por él, avanzó muy rápido la enfermedad".

En mayo 2021, en una entrevista en Conecta2, Bullrich ahondó en su condición médica. "Esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad", dijo en la entrevista con María O'Donell y Ernesto Tenenbaum que puedes leer aquí.

Meses después, en diciembre, el entonces senador decidió renunciar a su banca.

"Con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa, quiero anunciar mi renuncia al cargo de senador de la provincia de Buenos Aires. Ser parte ha sido uno de los honores más grandes de mi vida", dijo en ese entonces, según consigna Télam. "La realidad me impone esta decisión y la ELA me ha enseñado, fundamentalmente a aceptar la realidad".

El senador dijo que su última actividad allí sería un proyecto de educación inclusiva del que era autor y afirmó: "Voy a seguir buscando un mejor país para mis hijos".