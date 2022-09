Serena Williams alaba la influencia de Tiger Woods a medida que avanza en el US Open

Serena Williams, un antes y un después en el deporte 3:16

(CNN) -- La actuación hizo que Tiger Woods se pusiera de pie y alzara el puño, algo que normalmente se ve en el hoyo 18 de un campo de golf y no en las gradas del estadio Arthur Ashe.



Serena Williams pasó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en lo que podría ser el último torneo individual de su carrera, al vencer a la segunda cabeza de serie, la estonia Anett Kontaveit, por 7-6 2-6 y 6-2 este miércoles por la noche.

Williams fue animada en cada punto por el numeroso público local. Entre ellos, Woods, que vio cómo se desarrollaba el partido con su compañera, Erica Herman, desde el palco de jugadora de Williams.

"Fue un privilegio ver la grandeza. Felicidades a @serenawilliams", tuiteó el 15 veces campeón de un major tras el partido.

Más tarde, Williams rindió homenaje a Woods y a su influencia en las últimas etapas de su carrera tenística.

"Él es una de las razones por las que estoy aquí, una de las principales razones por las que sigo jugando", dijo a los periodistas. "Hablamos mucho. Intentaba motivarme de verdad. Hay algunas personas, pero estábamos como: 'Vale, podemos hacer esto juntos, ¿sabes?'".

Woods no fue el único grande del deporte que ofreció palabras de aliento. "Todavía no ha terminado @serenawilliams", tuiteó Steph Curry, mientras que su colega de la NBA Chris Paul dijo que "nunca había visto nada como lo que está haciendo Serena Williams... Soy un fan y estoy disfrutando cada minuto".

Tras anunciar el mes pasado que "evolucionará lejos del tenis" después del US Open de este año, la despedida de Williams del tenis ha capturado claramente la imaginación del mundo del deporte en general y más allá.

"Gracias @SerenaWilliams por inspirar a la gente de todo el mundo con tu talento, gracia y determinación tanto dentro como fuera de la pista", tuiteó la vicepresidenta Kamala Harris. "Celebramos todo lo que has sido, todo lo que eres y todo lo que está por venir".

Williams, que aspira a ganar su 24º título individual del Grand Slam, se enfrentará este viernes a la australiana Ajla Tomljanovic en lo que será su primer partido de tercera ronda en un Grand Slam desde el Abierto de Francia del año pasado.

A pesar de su ausencia de los últimos 12 meses, la jugadora de 40 años demostró el miércoles que todavía tiene lo que hay que tener para vencer a las mejores jugadoras del mundo. Según ESPN, Williams ganó 23 de sus últimos 25 partidos contra jugadoras clasificadas entre las dos primeras, una racha que se remonta a 2007.

"Estoy jugando muy bien", dijo. "He estado practicando muy bien, pero no me ha salido bien en los partidos”.

"Pero, ya sabes, ahora se está uniendo, supongo. Es decir, hoy tenía que hacerlo bien. Salió bien".

Al preguntarle tras el partido si podía ganar el torneo, Williams dijo que "no puede pensar tan lejos". Sería su primer título de Grand Slam desde el Abierto de Australia de 2017 y la empataría con el récord histórico de Margaret Court en individuales.

El escandaloso público del estadio Arthur Ashe ha demostrado que está preparado para llevar a Williams en esa dirección en el transcurso de sus dos primeros partidos, un reto añadido para cualquiera que se enfrente a ella.

En el primer partido de Williams contra Danka Kovinić el lunes, asistieron 29.402 aficionados, un récord para una sesión nocturna en la pista principal del US Open.

"Puedes esperar algo, lo vi en el partido anterior", dijo Kontaveit a los periodistas sobre el ambiente en el partido. "Pero cuando estás en la cancha, quiero decir, fue difícil ... Fue algo que nunca había experimentado".

Todavía no está claro si éste será el último torneo de la carrera de Williams.

También compite en la competición de dobles junto a su hermana Venus, y el jueves juegan su primer partido contra la pareja checa Linda Nosková y Lucie Hradecká.

Con la previsión de otra multitud, Williams saborea en parte la oportunidad de jugar en Nueva York una vez más y en parte piensa en la tarea que tiene por delante.

"Creo que estos momentos son claramente efímeros", dijo. "Para mí, se trata realmente de abrazar un poco (la ocasión) pero también de entender que estoy aquí para concentrarme y hacerlo lo mejor que pueda esta vez".