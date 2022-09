Taiwán derriba un dron no identificado sobre una isla cercana a China

Esto es lo que más preocupa al ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán sobre China 1:14

(CNN) -- Taiwán dijo que derribó un dron civil no identificado sobre una de sus islas que se encuentra a pocos kilómetros de China continental.

El dron fue visto poco después del mediodía del jueves sobre las aguas de Lion Islet, una pequeña isla en el grupo del condado de Kinmen que está controlada por Taiwán y se encuentra a unos 4 kilómetros (2,5 millas) de la costa de Xiamen, China.

El Comando de Defensa de Kinmen, una rama del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, dijo que el dron fue derribado después de que las bengalas de advertencia no lograron ahuyentarlo.

Este es el último de una serie de incidentes similares que han tenido lugar cerca del grupo de islas en alta mar.

Se han reportado drones no identificados en el área de Kinmen durante cuatro días seguidos, pero esta es la primera vez que uno es derribado por Taiwán.

El martes, soldados taiwaneses dispararon bengalas contra tres drones no identificados que volaban cerca de Kinmen e hicieron tiros de advertencia contra uno que reingresó al área.

No está claro quién está pilotando los drones, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves que "no estaba al tanto de la situación" y que "no tenía sentido que (Taiwán) exagerara la tensión".

Después del incidente del martes, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que había ordenado al Ministerio de Defensa que tomara "contramedidas contundentes" contra lo que dijo que eran tácticas de guerra chinas en la zona gris.

El miércoles, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán reforzó ese mensaje en una conferencia de prensa internacional convocada en respuesta a los ejercicios militares chinos en agosto, diciendo que "actuará de acuerdo con las órdenes operativas para ejercer nuestros derechos de autodefensa".

Las tensiones entre Taiwán y China continental han aumentado desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei en agosto. El Partido Comunista de China reclama a Taiwán, una democracia autónoma, como parte de su territorio a pesar de que nunca lo ha gobernado y prometió durante mucho tiempo "reunificar" la isla con China continental, por la fuerza si es necesario. China respondió al viaje de Pelosi ordenando días de ejercicios militares en Taiwán.

El lunes, cuando se le preguntó sobre los informes de drones privados que volaban en el área de Kinmen, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió: "Aviones no tripulados chinos volando sobre el territorio de China, ¿qué es lo sorprendente?".