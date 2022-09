Justin Bieber suspende su gira por problemas de salud

Justin Bieber explica la condición médica que padece 1:18

(CNN) — Justin Bieber anunció este martes que necesita tomar otro descanso de las giras a raíz de una crisis de salud que sufrió a principios de este año.

El cantante, que suspendió su gira en junio después de que le diagnosticaran el síndrome de Ramsay Hunt, hizo el anuncio en la sección de historias de su cuenta verificada de Instagram.

Bieber, quien había reanudado su Justice World Tour en julio, dijo en su publicación que después de compartir que tenía el síndrome, que dejó su cara parcialmente paralizada, pudo completar la parte norteamericana de su gira de conciertos.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar la gira”, se lee en el comunicado. "Realicé seis shows en vivo, pero realmente me pasó factura".

Después de una presentación en Rock in Rio en Brasil, Bieber escribió, "el cansancio me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento".

"Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento", según el comunicado. "Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt "se produce cuando un brote de herpes zóster afecta al nervio facial cercano a una de las orejas. Además de la dolorosa erupción del herpes zóster, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído afectado”.