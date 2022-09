Del iPhone 14 a la conectividad satelital: todo lo que presentó Apple en su evento ‘Far Out’

¿Qué esperar del evento de Apple que revelará el iPhone 14? 0:38

(CNN Business) -- Apple presentó cuatro nuevos iPhones durante un evento de prensa este miércoles, junto con tres nuevos relojes inteligentes, los AirPods Pro actualizados y una función que podría salvar vidas cuando el servicio celular no está disponible.

En un evento realizado desde su sede en Cupertino, California, Apple mostró cuatro nuevos teléfonos inteligentes, incluido un modelo más grande de iPhone 14 Plus de 6,7 pulgadas y un iPhone 14 Pro actualizado que rediseña la muy criticada muesca o notch. Al estilo típico de Apple, los dispositivos también ofrecen una mejor duración de la batería y funciones de cámara que el año anterior.

Sin embargo, la sorpresa más grande podría ser el precio: el iPhone 14 y el 14 Plus tendrán un precio inicial de US$ 799 y US$ 899, respectivamente, el mismo precio inicial que el modelo del año pasado. El iPhone 14 Pro y Pro Max comienzan en US$ 999 y US$ 1099, respectivamente, también sin cambios con respecto al año anterior. Los analistas predijeron ampliamente que Apple aumentaría el precio de los modelos premium en US$ 100.

"Es impresionante que Apple haya mantenido la paridad de precios año tras año en los nuevos dispositivos iPhone 14 en Estados Unidos", dijo Leo Gebbie, analista principal de dispositivos conectados en CCS Insight. "Anticipamos que la inflación, el aumento de los costos de producción y de los componentes, y otros gastos, como envíos más costosos, habrían llevado a Apple a aumentar sus precios minoristas".

Para Apple, siempre hay mucho en juego para convencer a los clientes de actualizar los dispositivos, y especialmente el iPhone, que sigue siendo su producto central. Esa tarea se vuelve potencialmente más difícil este año debido al nerviosismo económico, incluidos los temores de una recesión inminente.

publicidad

A lo largo del evento, Apple pareció alternar entre presentar su conjunto de productos como herramientas para vivir nuestras mejores vidas y también para evitar una serie de males que pueden afectar a los clientes en un mundo incierto, que van desde accidentes automovilísticos hasta quedar varados en la naturaleza.

Aquí, un repaso a todas las innovaciones que presentó Apple, la compañía liderada por Tim Cook, en su evento más importante del año:

iPhone 14 y iPhone 14 Plus

Los aficionados de Apple ahora pueden comprar un iPhone de mayor tamaño sin pagar el precio Pro.

El nuevo iPhone 14 (6,1 pulgadas) y el iPhone 14 Plus (6,7 pulgadas) cuentan con una batería de mayor duración, el mismo chip que el modelo iPhone 13 Pro del año pasado (el A15) y un nuevo sistema de cámara, que incluye una principal de 12 MP con mayor píxeles, una apertura más rápida y sensores mejorados.

Por primera vez, la nueva cámara frontal tiene enfoque automático y un nuevo modo de acción que permite a los usuarios mantener videos estables mientras se mueven.

Para la línea premium, el iPhone 14 Pro, Apple rediseñó la criticada muesca que ahora tiene forma de píldora. En el interior se encuentra la cámara TrueDepth e incluye una función completamente nueva que Apple llama "Dynamic Island", que muestra los widgets interactivos en la pantalla de bloqueo y el acceso a controles de música, temporizador y otras funciones. Los modelos vendrán en cuatro colores: negro espacial, plateado, dorado y morado oscuro.

En un cambio notable, la línea de iPhone 14 también elimina la necesidad de una tarjeta SIM física y, en su lugar, utiliza una tarjeta digital "e-SIM". Ahora, los usuarios pueden almacenar múltiples e-SIM en el mismo dispositivo y tener múltiples planes celulares y números de teléfono en el mismo teléfono. También evita que otros retiren la tarjeta SIM física si pierde o le roban su iPhone. Apple dijo que todos los modelos estadounidenses de iPhone ya no tendrán la bandeja SIM.

AirPods Pro 2

Apple mostró su última generación de AirPods Pro, uno de sus productos más importantes de los últimos años. Los nuevos AirPods Pro tendrán seis horas de tiempo de escucha con una sola carga, mejor que la versión original. Cada auricular y el propio estuche ahora están equipados para hacer un ruido para que los usuarios puedan encontrarlo fácilmente. Además, con un ligero deslizamiento hacia arriba y hacia abajo de los auriculares se puede aumentar o disminuir el volumen.

AirPods Pro ahora incluyen una tecnología mejorada de cancelación dinámica de ruido y puede cancelar el doble de ruido en comparación con la versión original. Mientras tanto, un nuevo modo de transparencia adaptable tiene como objetivo reducir el ruido ambiental severo.

Los AirPods Pro 2 tienen un precio de US$ 249 y llegarán a las tiendas el viernes.

Tres nuevos Apple Watch

Apple presentó tres nuevos relojes inteligentes en el evento: la Serie 8, el SE y el Ultra.

En el extremo superior, el nuevo Apple Watch Ultra (US$ 799) está diseñado para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento del entrenamiento de resistencia, las aventuras de buceo y los triatlones. El dispositivo dura aproximadamente 36 horas con una sola carga, es más resistente al agua y tiene una brújula mejorada que puede funcionar de noche, en el océano y en otras condiciones.

En el extremo inferior, Apple actualizó el SE para que sea hasta un 20% más rápido que la versión anterior. comienza en US$ 249 para los modelos con GPS y US $299 para los celulares.

Y en el medio está el modelo Serie 8, en US$ 399 para el modelo GPS y US$ 499 para celular. Su principal novedad es que se enfoca en la salud de las mujeres al contar con herramientas renovadas para hacer monitorear los ciclos menstruales y pueden predecir la ovulación. Además, con este reloj puedes detectar cuando un usuario ha estado en un accidente automovilístico.

Apple enfatizó las características del reloj para la salud de la mujer, con herramientas renovadas de seguimiento del ciclo menstrual que pueden predecir la ovulación. Los datos de seguimiento se guardan en cada dispositivo y solo se puede acceder a ellos a través de un código de acceso o una identificación facial, según la compañía. Apple no tiene la clave de los datos cifrados, por lo que no puede acceder a ellos sin su permiso.

El anuncio se produce cuando la seguridad de los datos de las mujeres se ha convertido en un punto crítico tras la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade.

Conectividad satelital

Si bien Apple no presentó ningún producto de hardware nuevo e innovador, al menos una característica nueva podría ser un cambio de juego para los clientes, aunque en situaciones excepcionales.

La nueva función Emergency SOS via Satellite, que según Apple ha estado en proceso durante años, fue diseñada y construida específicamente para que los dispositivos iPhone 14 se conecten a satélites cuando no están cerca de una torre terrestre. Al permitir que los usuarios apunten su dispositivo hacia un satélite, que el teléfono ayudará a localizar, los usuarios podrán enviar y recibir información para obtener ayuda de emergencia.

La compañía dijo que creó un mecanismo de compresión de texto corto para condensar mensajes que tardan unos 15 segundos en enviarse si el usuario tiene una vista clara del cielo. (Puede tomar unos minutos más si hay follaje en el camino).

Apple dijo que se alertará a los proveedores locales para que asistan para pedir ayuda.