El funeral de la reina Isabel II: así se despedirá la familia real de su matriarca

Londres (CNN) -- La muerte de la reina Isabel II ha puesto en marcha un intrincado período de luto que culminará con un gran funeral de Estado el 19 de septiembre en honor a su vida de devoción y servicio constante.

Con el nombre en código de "Operación Puente de Londres", los arreglos para la monarca con más años de servicio en Gran Bretaña han sido cuidadosamente analizados durante años por las muchas agencias involucradas, y la propia reina firmó cada detalle antes de su muerte. Sin embargo, los detalles se mantuvieron en secreto hasta que el soberano en funciones, el rey Carlos III, dio su sello final de aprobación.

La reina finalmente descansará en la Capilla de San Jorge, en los terrenos del Castillo de Windsor, junto a su "fuerza y permanencia" de 73 años, el príncipe Felipe. Elaboramos una guía día a día sobre lo que sucederá desde ahora hasta el funeral de Estado de la reina Isabel II.

11 de septiembre

Después de la muerte de la reina, su ataúd de roble, cubierto con el estandarte real de Escocia y una corona de flores, fue ubicado en el salón de baile de Balmoral, donde el personal de la finca tuvo la oportunidad de decir su último saludos. El domingo por la mañana, seis de sus guardabosques llevaron el ataúd a un coche fúnebre que lo esperaba.

A las 10 a.m. (5 a.m. ET), el ataúd de la monarca emprendió su viaje hacia la capital de la nación. Sin embargo, no fue allí directamente. Primero hizo un viaje de seis horas a Edimburgo y al Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de la monarca británica en Escocia. El viaje por carretera normalmente toma alrededor de tres horas, sin embargo, se conducirá lentamente para permitir que las personas vean el coche fúnebre a lo largo de la ruta e inclinen la cabeza al pasar.

publicidad

Una guardia de honor formada por el Royal Regiment of Scotland saludará al coche fúnebre que llega a Edimburgo con un saludo real antes de que un grupo de portadores militares lo traslade al Salón del Trono.

Mientras tanto, en Londres, el rey Carlos III se reunió con el secretario general de la Mancomunidad antes de recibir a los altos comisionados de los reinos de los que ahora es jefe de estado en el Bow Room del Palacio de Buckingham.

12 de septiembre

El lunes por la mañana, el rey comenzará el día con un viaje a Westminster Hall donde ambas Cámaras del Parlamento expresarán sus condolencias. Luego, él y su esposa Camilla vuelan a Edimburgo, llegando a las 12:45 p. m. (7:45 a.m. ET), donde se dirigirán directamente al Palacio de Holyroodhouse.

A las 2:35 p.m. (9:35 a.m. ET), el ataúd de la reina se dirigirá a la Catedral de St. Giles para un servicio de oración y reflexión al que asistirán el rey y la reina consorte y miembros de la familia real, así como una congregación compuesta por "de todas las áreas de la sociedad escocesa", según un alto funcionario del Palacio. Posteriormente, el ataúd reposará allí durante 24 horas para permitir que el público escocés lo vea, en una tradición conocida como yacimiento.

Después del servicio, el rey regresará a Holyrood donde tendrá una audiencia con la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, seguido de una reunión con el presidente del Parlamento escocés. Carlos III, acompañado de la reina consorte, acudirá más tarde al Parlamento escocés para recibir una moción de condolencia.

Esa noche, a las 7:20 p.m. (2:20 p.m. ET), el rey y los miembros de la familia real montarán su propia guardia, o vigilia, del ataúd de la reina.

13 de septiembre

El martes, el rey y Camila realizarán un viaje a Belfast, Irlanda del Norte. La pareja visitará el Castillo de Hillsborough y verá una exposición sobre la larga asociación de la reina con Irlanda del Norte. A continuación, el rey se reunirá con el secretario de Estado de Irlanda del Norte, además de otros líderes del partido, y recibirá un mensaje de condolencias encabezado por el presidente de la Asamblea de Irlanda del Norte.

De vuelta en Escocia, la única hija de la reina, la princesa Ana, se preparará para acompañar el cuerpo de su madre en su vuelo de regreso a Londres. A las 5 p.m. (12 p.m. ET), el ataúd viajará 13,2 kilómetros en un coche fúnebre hasta el aeropuerto de Edimburgo, desde donde partirá hacia RAF Northolt.

Un coche fúnebre del estado llevará los restos de la monarca al Palacio de Buckingham, donde el rey, la reina Consorte y otros miembros del clan Windsor estarán esperando la llegada del ataúd alrededor de las 8 p.m. (3 p.m. ET). El Decano de las Capillas Reales llevará a cabo oraciones y un grupo de portadores encontrado por The Queen's Company, el 1.er Batallón de Guardias de Granaderos colocará el ataúd sobre caballetes en el centro de la Sala de Proa para que descanse durante la noche.

Así fue el romance entre Isabel II y el príncipe Felipe 2:25

14 de septiembre

El miércoles se verá una extraordinaria procesión silenciosa que llevará el ataúd en un carruaje de armas desde el Palacio de Buckingham hasta el Hall de Westminster, la parte más antigua del Palacio de Westminster, donde la reina descansará hasta la mañana del día de la funeral.

Para este viaje, el ataúd será adornado con la Corona del Estado Imperial y una corona de flores. La ruta de la procesión comenzará a las 2:22 p.m. (9:22 a.m. ET) a lo largo de The Mall, cruzando Horse Guards Parade, pasando Downing Street hacia Westminster.

En lo que probablemente sea un momento conmovedor, los miembros de la familia real caminarán detrás de su amada matriarca. Les seguirán personal de alto nivel de las casas reales, así como personal cercano y miembros de la División de Hogares. Mientras las multitudes observan la procesión, que durará alrededor de 40 minutos, el Big Ben tocará y disparará cañonazos de la Tropa Real de Artillería a Caballo del Rey en Hyde Park con eco en toda la capital.

El ataúd de la reina se colocará en una plataforma elevada, o catafalco, en el medio de la sala y será custodiado las 24 horas por oficiales de la División de la Casa, la Guardia Real del Rey o la Compañía Real de Arqueros.

A su llegada a Westminster Hall, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, llevará a cabo un breve servicio, después de lo cual el salón se abrirá al público para presentar sus respetos.

15 de septiembre

Los miembros del público podrán desfilar frente al ataúd de la reina durante su primer día completo en Westminster Hall el jueves.

Las placas de latón en el salón del siglo XI marcan el lugar donde yació Eduardo VII en 1910, Jorge V en 1936, Jorge VI en 1952 y la reina María un año después. La sala, que tiene 900 años, también es donde el primer ministro británico Winston Churchill yacía en tiempos de guerra en 1965.

16 de septiembre

El viernes, el yacimiento continuará por un segundo día completo. Se espera que un gran número de personas haga fila en el centro de Londres para tener la oportunidad de visitar el ataúd y ser parte de este momento histórico. El gobierno dará a conocer los detalles de cómo puede participar el público en los próximos días.

Por separado, el rey Carlos y Camila visitarán Gales el viernes, cerrando su gira por las cuatro naciones que conforman el Reino Unido.

17 de septiembre

El acceso público al funeral de la reina continúa durante el fin de semana.

18 de septiembre

El acceso público al funeral de la reina continúa durante el fin de semana.

19 de septiembre

En la mañana del lunes 19 de septiembre, declarado feriado público en todo el Reino Unido, terminará el acto de engalanamiento de la reina. Luego, el ataúd viajará en procesión una vez más a la Abadía de Westminster para el funeral de estado, cuyos detalles probablemente se conocerán en los próximos días.

La Abadía de Westminster, fundada en el año 960 d.C. por monjes benedictinos, es uno de los monumentos más reconocibles de Londres. La histórica iglesia ha sido escenario de todas las coronaciones desde 1066, y fue donde la entonces princesa Isabel se casó con el príncipe Felipe en 1947. Pero no ha habido un funeral de monarca allí desde el de Jorge II en 1760.

Se espera que allí lleguen jefes de Estado, dignatarios estatales de todo el mundo a la capital británica para unirse a los miembros de la familia real para celebrar la vida de la reina y su inquebrantable servicio a la nación y la Mancomunidad. Si bien aún no se ha anunciado una lista de invitados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea asistir al funeral.

Otros rostros familiares en el servicio televisado serán algunos de los 15 primeros ministros que han servido durante el reinado de la reina.

Al concluir, el ataúd viajará en procesión hasta Wellington Arch, antes de hacer su viaje final desde Londres hasta Windsor.

Su destino es la ahora familiar Capilla de San Jorge dentro de los terrenos del Castillo de Windsor. Es donde se llevó a cabo el servicio conmemorativo del príncipe Felipe, así como ocasiones más jubilosas como las nupcias de los nietos de la reina.

Después del servicio para el Duque de Edimburgo en 2021, su ataúd fue bajado a la Bóveda Real, ubicada debajo de la capilla, donde descansan muchos miembros de la familia real. Sin embargo, se espera que sea reubicado para descansar junto con la reina en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI, ubicada en otro lugar dentro de la Capilla de San Jorge.