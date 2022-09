Kelly Ripa y Mark Consuelos en 2018. (Crédito: Kevork Djansezian/Getty Images)

(CNN) -- Kelly Ripa sí que tiene una historia para contar al mundo.

La popular presentadora de televisión tiene un libro a punto de salir, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", y una de las historias que incluyó ha creado un gran revuelo.

Tal y como se cuenta en Haute Living, la viñeta, titulada "Don't Let Your Husband Pick Your Death Clothes" ("No dejes que tu marido escoja tu ropa de muerte"), recuerda cuando Ripa estaba recién casada en 1997 con su entonces coprotagonista de "All My Children", Mark Consuelos, y era madre de su hijo de seis meses, Michael.

Ella y Consuelos estaban disfrutando de un momento íntimo juntos, escribe Kelly Ripa, cuando el dolor de un quiste ovárico roto le hizo perder el conocimiento.

Cuando se despertó en la sala de urgencias, su marido la había vestido con un leotardo de corte francés al estilo de los años 80 y un par de zapatos rojos de Manolo Blahnik que, según Ripa, la hacían parecer una "prostituta de tienda" mientras él disfrutaba de unos aperitivos.

publicidad

"Mis ojos se mueven entre las imágenes borrosas de la pantalla, los restos de mi tormento ovárico, y Mark comiendo felizmente. Creo que el sexo puede ser muy traumático, y sin embargo uno de los dos está completamente impertérrito", escribe Ripa en su libro de historias cortas reales. "Ahí está él, mordisqueando alegremente las galletas saladas y pidiendo un segundo jugo de manzana. Mark podría estar en una película, o en un spa. En cambio, yo estoy de espaldas preguntándome cuándo estallarán los otros dos quistes".

"Además, aquí está mi marido, que es, me atrevo a decir, elegante, está bien vestido en todo momento, y sin embargo me vistió como una prostituta de tienda barata en mi momento de necesidad. Todavía me resulta desconcertante que ese fuera el mejor atuendo para el día que pudo encontrar para mí, hasta el punto de que, cuando estaba en la camilla, pensé que estaba soñando, que estaba teniendo una pesadilla", añadió. "No me di cuenta de que había vuelto en mí".

La publicación del libro de Ripa está prevista para el 27 de septiembre.