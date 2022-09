Los países con la gasolina más cara y más barata de América Latina

Rusia reacciona a reunión del G7 que busca limitar el petróleo ruso 1:08

(CNN Español) -- El precio medio de la gasolina a nivel mundial es de US$ 1,34 por litro, según el sitio Global Petrol Prices. La situación de la mayoría de países de América Latina, no obstante, está lejos de la media: en Venezuela, el país con la gasolina más barata, el litro asciende a US$ 0,022. En el otro extremo está Uruguay con un litro a casi US$ 2.

La discusión sobre el precio de la gasolina cobró fuerza en Colombia a raíz de la propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de desmontar el subsidio del combustible, lo que aumentaría su precio.

Como regla general, explica el sitio especializado, los países más ricos tienen precios más altos mientras que los más pobres y aquellos que producen petróleo tienen precios significativamente más baratos. En el mercado internacional, todos los países tienen acceso a los mismos precios, pero en el mercado local las diferencias son notorias y pueden explicarse, por ejemplo, por factores como los subsidios y/o impuestos que cada país decide imponerle a la gasolina.

Aquí, un repaso a los precios en América Latina:

Los extremos

Con un litro a casi US$ 2, Uruguay encabeza la lista de los países de la región con la gasolina más cara. Le siguen Belice (US$ 1,77) y Chile (US$ 1,562).

En el otro extremo de la lista están Venezuela, con un litro a US$ 0,022, Bolivia (0,542) y Haití (US$ 0,564).

Colombia, con el litro a US$ 0,057, se encuentra en el cuarto puesto de los más baratos. Argentina también está entre aquellos con precios más accesibles, mientras que México se sitúa a mitad de tabla, en el puesto 11 de 21.

Nicaragua, con un litro a US$ 1,361, es el país de América Latina con un precio más cercano a la media mundial.

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente en septiembre de 2021 y actualizado en septiembre de 2022.