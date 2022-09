ANÁLISIS | La cortina que protege la dignidad de las fuerzas armadas rusas ha caído

En exclusiva: CNN ingresa a la recién liberada Izium en Ucrania 3:14

(CNN) -- De repente, el zar parece haber quedado desnudo. Ha sido una semana sorprendente en ambos lados de la frontera entre Ucrania y Rusia.

Lo que queda de la cortina que protege la dignidad del ejército de Rusia ha caído, y definitivamente no es el segundo más poderoso del mundo.

La retirada de Rusia de los alrededores de Járkiv, un "reagrupamiento" planificado que algunos medios estatales ni siquiera se atrevieron a mencionar, es posiblemente más significativo que su anterior colapso de posiciones alrededor de la capital ucraniana, Kyiv. Estas unidades habían estado atrincheradas durante meses, defendiendo sus posiciones de manera efectiva, como pudo comprobar CNN durante las semanas que pasaron a lo largo de las carreteras arteriales al norte de Járkiv, y en ocasiones estaban literalmente a minutos en coche de la frontera rusa.

Que Moscú no pudiera mantener una fuerza tan dolorosamente cerca de su propio territorio dice mucho sobre el estado real de su cadena de suministro y militar. Es casi como si estas unidades en retirada regresaran al vacío, no a la potencia nuclear que en febrero esperaba invadir por completo a su vecino en 72 horas.

En segundo lugar, las unidades de Rusia no parecen haber efectuado una retirada cuidadosa y cautelosa. Corrieron y dejaron atrás armamento y valiosos suministros restantes de municiones. El sitio web de inteligencia de código abierto Oryx estimó que, de miércoles a domingo, quedaron atrás al menos 338 aviones de combate, tanques o camiones.

Es posible que permanezcan focos de tropas rusas para hostigar a las fuerzas ucranianas en las próximas semanas, pero la naturaleza de la línea del frente ha cambiado irrevocablemente, al igual que su tamaño. De repente, Kyiv está librando una guerra mucho más pequeña ahora, a lo largo de una línea de frente muy reducida, contra un enemigo que también parece mucho más pequeño.

De hecho, el ejército de Rusia depende ahora de la movilización forzada y los prisioneros para sus filas mermadas. Ucrania ha sido bastante quirúrgica, golpeando rutas de suministro para cortar unidades ya agotadas, detectando cuáles eran las menos preparadas y tripuladas. Ha sido asombrosamente efectivo y rápido.

El hecho de que la contraofensiva de Ucrania se vuelva decisiva depende de qué tan lejos puedan empujar ahora sus fuerzas: ¿Se correría el riesgo de estirar demasiado el ir por aún más territorio? ¿O Ucrania se enfrenta a un enemigo al que simplemente no le queda más lucha? No importa cuán sobrevaloradas se hayan vuelto las fuerzas de Rusia durante las caóticas décadas de la guerra contra el terror de Estados Unidos, un ejército que necesita proyectiles de Corea del Norte y convictos de San Petersburgo tiene, en el mejor de los casos, la fuerza mínima necesaria para proteger a la propia Rusia.

Entonces, ¿qué sigue? A menos que veamos un cambio notable, el intento de Rusia de tomar todas las regiones de Donetsk y Luhansk ha terminado. Jersón sigue siendo el foco de la presión sostenida de Ucrania. Y de repente, un regreso a las fronteras que Rusia robó en 2014 no parece descabellado.

Durante meses, la idea general era que Rusia "nunca permitiría que eso sucediera". Pero ahora Crimea parece extrañamente vulnerable, conectada a Rusia por el corredor terrestre que recorre el mar de Azov a través de la costa de Mariúpol y un puente expuesto que cruza el estrecho de Kerch. Lo que quede de las fuerzas de Moscú sobreextendidas, agotadas, mal abastecidas y equipadas en las profundidades de Ucrania podría enfrentar el mismo cerco letal que su cadena de suministro alrededor de Járkiv.

Más allá de lo lejos que pueda llegar Kyiv ahora, hemos tenido un cambio radical en la dinámica de la seguridad europea. Rusia ya no es un par de la OTAN.

La semana pasada, Rusia ni siquiera estaba a la altura de su vecino armado por la OTAN, una potencia principalmente en agricultura y TI en diciembre, a la que ha estado atormentando lentamente durante ocho años. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo el lunes que elementos del Primer Ejército de Tanques de la Guardia de Rusia, una unidad de élite destinada a defender a Moscú de cualquier ataque de la OTAN, habían sido parte de la caótica retirada de Járkiv. Ellos huyeron.

Los presupuestos de defensa de los estados miembros de la OTAN se han acercado lentamente al 2% sugerido durante años. Pero, ¿realmente se necesitarán esos miles de millones para enfrentar a un ejército que necesitaba proyectiles de Pyongyang después de solo seis meses en Ucrania?

También sería un error malinterpretar el silencio dentro de Rusia (dejando de lado a algunos analistas críticos, políticos y programas de entrevistas) como una señal de una fuerza residual inquietante que está a punto de desatarse. Este no es un sistema capaz de mirarse en el espejo. El Kremlin permanece callado sobre estos temas porque no puede enfrentar el abismo entre sus ambiciones y su retórica, y los mercenarios hambrientos y desaliñados que parece haber dejado varados alrededor de Járkiv.

El hecho de que no hablen de sus errores los amplifica. La rueda de la fortuna que el presidente Vladimir Putin inauguró en Moscú el fin de semana no se vuelve invisible cuando se estropea y no puede girar. Lo mismo puede decirse de la fuerza monolítica e intransigente que intenta proyectar Putin: cuando se derrumba, no es en privado.

Los errores de política exterior más flagrantes de los últimos siglos han nacido de la arrogancia, pero Europa se enfrenta ahora a una serie de decisiones difíciles. ¿Seguir empujando hasta que Rusia pida una paz que deje a salvo a sus vecinos y los oleoductos energéticos abiertos de nuevo? ¿O conservar la vieja lógica defectuosa de que un oso herido y humillado es aún más peligroso? ¿Un posible sucesor de Putin --no es que sepamos de alguno--, buscaría una distensión con Europa y priorizaría la economía rusa, o demostraría su valía en otro acto temerario y de línea dura de militarismo brutal?

Este es también un momento clave para la no proliferación y el poderío nuclear en la era posterior a la Guerra Fría. ¿Qué hace una potencia nuclear cuando es vulnerable y carece de un poder convencional convincente? Rusia no enfrenta ninguna amenaza existencial ahora: sus fronteras están intactas y su ejército solo se ve obstaculizado por una salvaje desventura de elección. Pero parece estar cerca de los límites de sus capacidades convencionales.

Sería una confirmación contundente de la teoría de la destrucción mutua asegurada que siempre ha regido la era de las armas nucleares, si las armas que podrían acabar con el mundo tal como lo conocemos permanecen fuera de la mesa. También se sumaría a la posibilidad, planteada de nuevo por el apoyo total a Ucrania por parte de Occidente, de que los horrores de Afganistán, Iraq, Siria y Ucrania no hayan dañado irreparablemente la brújula moral y estratégica de Occidente, y que todavía no es ingenuo esperar ver esos valores en acción.