Zac Efron dice que "casi muere" tras fracturarse la mandíbula

Zac Efron dice que casi muere tras sufrir una caída 1:02

(CNN) -- Zac Efron ha escuchado sobre las especulaciones de que alteró su rostro con cirugía plástica, pero dice que eso está muy lejos de la verdad.



"Me pareció gracioso", dijo a "Entertainment Tonight" sobre la gente que pensaba que se había operado. "Es una m****a. Casi me muero, pero todo bien".

Mientras promocionaba su nueva película, "The Greatest Beer Run Ever", Efron puso fin a los rumores, ya que en realidad se había lesionado. Al parecer, el actor se rompió la mandíbula y tuvieron que ponerle un alambre después de resbalar en un charco de agua cerca de su casa.

Alguien cercano a él le contó sobre los rumores de que se había sometido a una cirugía plástica.

"Me lo dijo mi madre", dijo. "La verdad es que nunca leo internet, así que no me importa".

Los espectadores podrán ver su cara, junto con las de sus coprotagonistas Bill Murray y Russell Crowe, en la nueva película en la que interpreta a un hombre que en 1967 viaja a Vietnam para llevar cerveza a sus compañeros de la infancia que luchan en el ejército durante la guerra.

"The Greatest Beer Run Ever" se estrena el 30 de septiembre en Apple TV+.