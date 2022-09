Alaska se enfrenta a su tormenta más fuerte en más de una década

(CNN) — Todos los ojos en Alaska estarán puestos en los restos del tifón Merbok a medida que el sistema avanza sobre el sur del mar de Bering el jueves por la noche, antes de convertirse en lo que se espera sea la tormenta más fuerte que impacte al estado en más de una década.

El Servicio Meteorológico Nacional en Fairbanks insta a los residentes de la costa a completar los preparativos para la tormenta el viernes por la mañana, ya que las condiciones comenzarán a deteriorarse rápidamente el viernes por la tarde.

“Es probable que esta sea la tormenta más fuerte en más de una década, con impactos que probablemente compitan con los que vimos en 2011 de lo que se conoce como la supertormenta del mar de Bering”, dijo a CNN Jonathan Chriest, meteorólogo del servicio meteorológico en Fairbanks.

Esa tormenta de Alaska de 2011, con ráfagas de viento de más de 90 mph (144,8 km/h), dejó una amplia franja de destrucción. Al igual que Merbok, el sistema de 2011 fue una tormenta extratropical. Una tormenta o ciclón extratropical tiene aire frío en su núcleo, a diferencia de una tormenta o ciclón tropical que tiene un núcleo cálido. Ambos pueden causar daños significativos por fuertes vientos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas.

⚠️ A very significant storm is anticipated for western Alaska Friday into Sunday. Prepare for significant coastal flooding (potentially the highest values in over a decade) and strong winds.

Visit https://t.co/wWyHaEriQB for the latest information. pic.twitter.com/9Az2iOVWBn

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) September 14, 2022