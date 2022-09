Kim Kardashian revela el tipo de hombre con el que quiere salir ahora

Wall Street, el nuevo movimiento de Kim Kardashian 0:48

(CNN) -- Kim Kardashian apareció el miércoles en "The Late Late Show With James Corden", donde habló de sus futuros planes de citas tras su ruptura con Pete Davidson el mes pasado.



"¿Te consiguen citas tus amigos? ¿Entras a una aplicación de citas?". Preguntó Corden. "¿Cómo consigue Kim K. una cita?".

"Realmente no he pensado en ello, porque simplemente, no estoy buscando", respondió Kardashian. "Solo quiero relajarme un minuto. Creo que necesito algo de tiempo para mí y para concentrarme, terminar la escuela, todo eso.

Pero creo que mi próxima ruta será, siento que tengo que hacer algo, como ir a diferentes lugares. Lo que sea que estoy haciendo no está funcionando, claramente. Así que no sé. Tal vez, como, un hospital y conocer a un médico. Un bufete de abogados".

Kardashian añadió que quiere que su próximo novio sea inteligente.

"Creo que va a ser, como, científico, neurocientífico, bioquímico, médico, abogado", dijo Kardashian. "Eso es quizá lo que visualizo en el futuro".

publicidad

Corden estuvo de acuerdo, diciéndole: "Me gusta lo que estás pensado".

"Así que si alguna vez vemos fotos de paparazzi de, como, 'Kim Kardashian en la NASA', será como, 'Ahhhh, ella está de vuelta en el ruedo", bromeó.

Tras divorciarse de Kanye West, Kardashian había salido con Pete Davidson con quien terminó después de nueve meses juntos.