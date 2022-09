"No es mi rey": manifestantes contra la monarquía se enfrentan a la represión de la policía en el Reino Unido

Detienen a opositores a la monarquía en Inglaterra y Escocia 0:59

(CNN) — Mientras miles de personas salen a las calles del Reino Unido para recordar a la reina Isabel II luego de su muerte la semana pasada, los críticos de la monarquía también han aprovechado esta oportunidad para protestar, algunos con carteles que dicen “No es mi rey”, en referencia a Carlos III. La policía intervino en las protestas y, en algunos casos, arrestó a manifestantes, lo que ha despertado serias dudas sobre la forma en que algunas fuerzas policiales están reprimiendo la disidencia en el país.

Liberty, un grupo de defensa de derechos civiles, expresó su preocupación en un comunicado: "Es muy preocupante ver a la policía ejerciendo sus amplios poderes de una manera tan dura y punitiva para reprimir la libertad de expresión".

CNN habló con algunas de las personas que se enfrentaron a la acción policial esta semana después de criticar públicamente a la familia real.

Symon Hill, de Oxford, se dirigía a su casa desde la iglesia, el domingo, alrededor de las 12:30 p.m. El hombre, de 45 años, le dijo a CNN que las calles en el centro de la ciudad se habían acordonado para una procesión, lo que le dificultó atravesar la multitud. Al darse cuenta de que los funcionarios locales estaban a punto de proclamar la ascensión del rey Carlos III, Hill decidió escuchar en lugar de insistir en su esfuerzo para llegar a casa.

"Comenzaron a leer sobre Isabel II y expresaron su dolor por su muerte”, dijo Hill. "Ciertamente no interrumpiría eso. Nunca me he entrometido en un acto de duelo. Eso no es algo que yo haría", añadió.

Pero cuando se declaró que el rey Carlos III era "nuestro único señor feudal legítimo y justo", Hill relató que gritó: "¿Quién lo eligió?".

"Solo la gente que estaba muy cerca pudo haber oído. Un par de personas me dijeron que me callara. Respondí que se está imponiendo un jefe de Estado sin nuestro consentimiento”, algo que a él le resultó “difícil de digerir”.

Hill dijo que quedó "atónito" con lo que sucedió después, y describió cómo los guardias de seguridad lo empujaron hacia atrás. "Entonces intervino la policía, me agarró, me esposó y me puso en la parte trasera de una patrulla", indicó. "Probablemente no pasaron más de cinco minutos desde que cuestioné '¿quién lo eligió?'".

Hill también relató que, cuando estuvo en la camioneta de la policía, preguntó repetidamente a los agentes bajo qué ley lo arrestaban. "No parecían estar muy seguros, lo cual resulta bastante preocupante. Seguramente el arresto arbitrario no es algo que debamos tener en una sociedad democrática", comentó.

Y añadió que le dieron razones contradictorias para su arresto, pues la policía no estaba segura de detenerlo.

"Después de que muchos policías hablaran entre sí y con sus superiores a través de sus radios, el agente que estaba en la camioneta conmigo me dijo que me dejarían libre y me llevarían a casa. Pero que me contactarían y me pedirían que diera una entrevista en una fecha posterior. Mencionó que todavía podría ser acusado de algo. Incluso en este punto no habían respondido a mis preguntas sobre bajo qué ley había sido arrestado", explicó.

Hill agregó que los agentes de policía le dijeron en el camino a casa que había sido arrestado en virtud de la Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2022, una controvertida legislación que se presentó este año y que amplía los poderes de la policía para reprimir las protestas.

Sin embargo, un comunicado que la Policía de Thames Valley envió a CNN, este miércoles, indicó que a Hill lo arrestaron bajo la Sección 5 de la Ley de Orden Público de 1986, que cubre delitos que causan "acoso, alarma o angustia".

La confusión revela la incertidumbre que rodea al derecho de libertad de expresión en el Reino Unido. Justamente, luego de que la Ley de 2022 "ampliara el rango de circunstancias en las que la policía puede imponer condiciones a una protesta". Según la cláusula 78 de la nueva ley, es un delito que los manifestantes "causen molestias públicas de manera intencional o imprudente", lo que incluye provocar "molestias graves".

"¿Dónde termina esto?"

Jóvenes británicos cuestionan la monarquía 1:41

En declaraciones a CNN, Steve Peers, profesor de Derecho de la Unión Europea y derechos humanos en la Universidad de Essex, destacó cuán amplios pueden resultar estos nuevos poderes policiales. "Todo lo que necesitas hacer es encontrar a una persona ––lo que no sería difícil en una multitud de personas que en su mayoría presentaban sus respetos a la reina–– que se sienta ofendida por alguien que está allí para protestar contra la monarquía en general".

"También se podría decir que cualquiera con un cartel que diga 'Amamos la monarquía' está molestando seriamente a alguien a quien no le gusta el monarca. ¿Dónde termina esto?", cuestionó.

Paul Powlesland, un abogado de Londres, estaba en su trabajo, este lunes, cuando vio reportes en los medios de comunicación sobre manifestantes arrestados por expresar opiniones contrarias a la monarquía. "En estos momentos en que el consenso es tan uniforme, es ahí cuando la libertad de expresión está en mayor riesgo. Pensé que era importante salir y señalar la libertad de expresión", le dijo a CNN.

Al igual que Hill, Powlesland dijo que no quería alterar las expresiones de duelo real. No se dirigió al Palacio de Buckingham, donde la gente presenta sus respetos a la reina. Más bien, fue a la Plaza del Parlamento, un lugar tradicional de protesta política en Londres, frente a las Casas del Parlamento.

Powlesland fue solo y sostenía una hoja de papel en blanco. A los pocos minutos, dijo que "un agente de policía se acercó y me pidió mis datos. Dijo que si escribía 'No es mi rey', probablemente me arrestarían porque es ofensivo según la Ley de Orden Público".

"No podía arriesgarme a escribir nada en el cartel porque no podía permitir que me arrestaran, pues debía representar a mi cliente en una corte a la mañana siguiente. Ese es el punto crucial: incluso la amenaza de arresto tiene un efecto muy escalofriante en la libertad de expresión el derecho a protestar", señaló.

Powlesland publicó en Twitter un video de la interacción con el agente. El clip acumula más de 1,4 millones de reproducciones.

CNN le pidió a la Policía Metropolitana que confirmara su postura sobre quienes expresan puntos de vista antimonárquicos. "La gente tiene derecho a la libertad de expresión y debemos equilibrar los derechos de los manifestantes con los de otros que desean estar en duelo y respetar", respondió.

"Un precedente peligroso"

Mientras tanto, en un incidente aislado en la capital de Escocia este lunes, un hombre, de 22 años, fue arrestado "en relación con una interrupción de la paz en la Royal Mile", informó la agencia de noticias británica PA Media.

Miles de dolientes se alinearon en las calles de Edimburgo mientras el coche fúnebre de la reina Isabel, acompañado por miembros de la familia real, se dirigía desde el Palacio de Holyroodhouse hasta la Catedral de St. Giles. La Policía de Escocia dijo que un miembro de la multitud rompió el silencio al abuchear al príncipe Andrés y llamarlo "enfermo".

Ya sea que la policía esté tomando medidas enérgicas utilizando los poderes de la Ley de Orden Público de 1986 o la Ley de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales de 2022 recientemente establecida, existen preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Liberty dijo en un comunicado a CNN: “La Ley de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales ha hecho que sea mucho más difícil para las personas defender lo que creen sin enfrentar el riesgo de criminalización… Como ya hemos visto esta semana, esto está reprimiendo nuestra libertad de protesta y establece un precedente peligroso para el futuro".